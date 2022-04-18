準備好迎接ESG大考驗？永續長接招 六大關鍵考題請作答

【文．林讓均】

隨著各國紛紛宣示2050淨零目標，淨零碳排成為國家與企業的重要競爭力。如何踏出永續轉型第一步？《遠見》整理出六大關鍵思惟，幫助企業搶先擬定行動策略。

2050淨零大限來了！ESG不再是空泛的國際倡議，已轉變成一條條有效力的法規，並全面衝擊台灣業界，高碳排企業尤其是「海嘯第一排」。

「我們公司可能需要一位永續長了！」一位專蓋豪宅的北部建築業董事長，最近忙著請教永續顧問，正因為警覺到建築業長年是碳排大戶，害怕哪天會「被整頓」。

但永續到底怎麼做，他的心頭還是充滿問號。以下，我們將提出六個許多董總眼前面臨的迫切考題。

一、永續藍圖如何「從零到一」？

啟動轉型前，先要有張引路的永續藍圖。

根據《遠見》最新的永續長大調查，高達56％的企業，期待永續長現階段最該做的事，正是「盤點資源與缺口，規劃公司的永續藍圖」。

然而，「從零到一」總是最難的，這張圖該如何起草？對此，資誠永續發展服務公司董事長李宜樺說，企業不要想得太難，可以從「三大盤點」入手。

首先，盤點公司已在做的ESG事項，從中找到永續藍圖的基礎，「企業會發現，自己不是從零開始！」

李宜樺舉例，很多企業做了員工教育訓練，並協助規劃職涯發展，就已是S（社會公義）的一環；而有些業者每年做消費者需求大調查，來改善產品、降低碳排，也是E（友善環境）的表現。

第二，辨識並盤點ESG的未來風險。其實，企業在盤點已做事項的過程中，就能對ESG有進一步認知，學會辨識將面臨的永續風險，以及資源缺口。

第三，因應上述挑戰，企業可進一步聚焦轉型目標，開展出具體的工作項目與行動方針。

圖／資誠永續發展服務公司董事長李宜樺建議，企業趕快盤點已在做的ESG事項，就會發現永續轉型沒這麼難。資誠提供

二、永續領導人如何溝通願景？ 小標文字

在規劃永續藍圖的過程中，企業往往到了盤點風險時就卡關，因為「未來的事情誰知道？」

「真的不知道嗎？從2022年往後推十年，是2032年，至少會有三道ESG關卡！」友達前總經理、台灣數位企業總會理事長陳來助，早在2008年就推動友達永續轉型，成為國內碳盤查的先行者，去年底還創辦「零碳大學」，協助中小企業轉型。他建議每個有志於永續轉型的企業與領導人，都應該有十年願景。

所謂十年內的三道關卡，首先，是2023年就要試行的歐盟碳邊境調整機制（CBAM），屆時出口歐盟的業者要申報碳排，2026年就要繳交碳稅。

第二道關卡，是金管會要求2023∼2029年上市櫃公司，必須分階段完成碳盤查與驗證。

第三道關卡，是蘋果等多個大品牌商的宣示：將在2030年達成產品與供應鏈的碳中和。台廠做為全球供應鏈的要角，如果不符合品牌商的ESG要求，將有生存危機。

因此，提倡「願景管理」的陳來助指出，企業一定要有全球性的未來視野、及早辨識ESG風險，才能在永續藍圖中找出下一條企業成長曲線。

圖／台灣數位企業總會理事長陳來助表示，永續領導人要有十年願景，才能及早辨識ESG風險，找出下一條企業成長曲線。蘇義傑攝

三、企業真的需要一位永續長？

一張好的永續藍圖能指引方向，但「人」才是轉型能否順利推動的關鍵。

所以，企業想做好ESG，真的需要一位「永續長」（CSO）嗎？的確，增設永續長一職，已是全球趨勢。

根據永續人才招募顧問公司Weinreb Group調查，2020年，美國永續長職位一口氣增加逾30人，遠超過去三年的總和，包括蘋果、花旗、Visa、貝萊德、摩根士丹利等跨國集團，都有此職位。

「永續長不只是一個人、一個職務，他後面應該要有一個團隊、一套制度，以及一筆預算來支持！」KPMG安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠指出，台灣專設永續長一職的企業還不多，但許多大公司都設有兼任或專任永續事務的主管。

一旦企業決定專設「永續長」一職，通常表示董事會已準備直球對決，願意以制度化的整套資源邁向ESG。不過，在企業永續轉型中，永續長究竟扮演什麼樣的角色？

「永續長就像一個『培林』，有了它，整組零件運轉才會順暢不卡關！」黃正忠比喻，培林周邊總有很多小球，幫助整組零件翻滾轉動，好像永續長的首要任務，正是facilitation（協調促進）公司的永續轉型。

圖／KPMG安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠提出，永續長不只是一個人，他後面應該要有一個團隊、一套制度與一筆預算。KPMG提供

四、萬一永續長被認為是來找麻煩的？

在《遠見》永續長大調查中，問到企業期待永續長現階段最該做的事，高達六成企業認為是「跨部門溝通協調、凝聚共識」，高居各選項之冠。

由於需要各方折衝、說服溝通公司上下，永續長的個性必須圓融，而且懂得各部門的合作眉角。《遠見》調查發現，永續長（或永續主管）有96.6％是內部人才調任，印證這個職務必須熟稔公司內部文化，以便在轉型過程中調和鼎鼐。

黃正忠指出，永續長除了對內溝通、合縱連橫，對外也兼負向利害關係人，如對消費者與投資人宣講理念，以及揭露公司ESG進程的任務。因此，最好是「語言雙（多）聲帶」，能精通英語等多國語言，國際級大公司更有此需求。

身為ESG的關鍵推手，永續長在企業之中，往往不是個「討喜」的存在。「永續長常被認為是來找麻煩的！」企業永續發展協會策略發展總監王玲珉觀察，永續長是新職務，統籌的ESG業務也常是新項目，其他主管可能因為無法理解，而被動配合或消極抵制。

解套方式，就是讓所有單位都參與永續藍圖的規劃，並在其中找到各自角色，甚至績效共同綁定。

王玲珉指出，如果一個營運單位主管在永續藍圖中明確辨識定位，像是發現自己身上揹了三塊拼圖，沒有這三塊就拼不起這張圖，將較能把轉型視為己任。

五、永續長的KPI如何制定？

對許多企業主而言，永續長是新職務，該如何設定KPI（關鍵績效指標）？

李宜樺表示，不同產業對永續長的期待不同，也會依照不同核心業務重點去設定KPI。像是金融業，可能就是綠色投融資的比率有沒有逐年上升；高碳排產業要盯的，是碳排是否逐年下降；而服務業的綠色產品營收占比，也是檢驗指標之一。

但這些永續成效，其實不只是永續長的KPI，也應該是營運主管、甚至執行長的連動KPI。

此外，陳來助提醒，想推動ESG不能躁進，必須清楚認知各階段的主要任務。例如，零碳轉型分三階段，碳盤查、碳定價與碳中和，每階段都必須做個兩～三年，千萬不要越級打怪，像是「還沒做碳盤查就急著買綠電」！

六、關於ESG，永續長都要一把罩？

那麼，永續長需要具備哪些知識背景與能力？

李宜樺觀察，永續長通常屬於跨域人才，除了溝通協調是核心能力之外，各種專業背景都有。但她建議，永續長可朝三個面向累積專業：一、永續全球趨勢的掌握；二、永續法規的熟稔；三、永續新市場、新產品與新商模的了解。

「永續長不是十八般武藝都要精通，找對團隊、找對人幫忙就可以！」李宜樺表示，如果真的不知如何劃重點、抓進度，可尋求永續顧問等外部資源。以目前業界編制來看，永續長轄下大多有團隊，例如ESG小組或永續辦公室，都可是企業推進永續的小引擎。

「現在，企業手上拿的是一張全新的考卷，用舊思惟答題就會被淘汰！」陳來助指出，永續轉型已不是「彎道超車」，而是「換道超車」，需要創新的思考模式與行動策略。

永續長與CXO們，開始寫手上的ESG考卷了嗎？你們的答案，將影響地球的明天。

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