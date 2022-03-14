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科技新創、創投團隊入主 新創券商憑創新一決高下

聯合新聞網 / 遠見
新創團隊帶動券商轉型，工作場域也跟著翻新。圖為美好證券辦公室，以透明開放為設計理念。
新創團隊帶動券商轉型，工作場域也跟著翻新。圖為美好證券辦公室，以透明開放為設計理念。

【文．許雅綿】

近兩年股市大熱，吸引愈來愈多年輕族群投入證券市場，金融科技也帶動證券產業轉型，加速數位化多元服務。即便國內券商競爭火熱，仍吸引不少新創券商加入，想透過創新營運模式突圍，他們如何挖出藍海？

近兩年，全民瘋股票，股市交投熱絡，只要買過股票的人都知道，無論是電話或電子下單，都必須繳過路費（手續費）給券商，也因此，台股價量齊漲，各證券業無不賺飽銀子。

根據證交所統計，2021年國內整體券商稅後淨利突破千億元，達到1054億，年成長超過八成，十分驚人。

證券產業活絡，再加上台灣新創逐漸活躍，以及全球金融科技投資熱潮，即便國內券商數量已逾百家，可謂相當競爭，仍吸引不少「新創券商」加入，且透過創新營運模式，想在證券市場中，占有一席之地。

擁抱數位，打造親民投資平台

就如2021年6月成功從科技公司轉型為網路證券商好好證券，前身好好投資是全台首家金融監理沙盒實驗成功的新創公司。好好證券自許為「台灣的羅賓漢（Robinhood是美國近年最紅的網路證券平台）」。

相較於傳統券商，好好證券創新的基金買賣平台，除一般基金申購贖回，還有創新的交換業務。好好證券董事長楊少銘也強調：「新的數位投資時代已經來臨。」

而接手大慶證券，並於2022年更名為美好證券，以全新「美好金融（Good Finance）」集團品牌問世的美好證券董事長黃谷涵，同時也是亞洲價值資本創辦人。過去透過知識及金融的力量達到財富自由，深深相信金融教育對全民的重要性。

於是，美好證券更名後做的第一件事，就是推出《1611》財商雙月刊，題材以「金融」議題為導向，穿插生活、設計、人物故事等「軟性」題材，想以最白話方式，教婆婆媽媽做好的投資，聚焦基層的金融教育。未來也預計推出更多財富管理、金融科技產品。

同樣地，有金融科技新創團隊、台灣最大理財平台CMoney入主的口袋證券，也強調將運用金融資訊科技的力量，打造全新的口袋證券，積極轉型成一家網路券商。

強者恆強，難以撼動龍頭

證券產業的競爭，已形成「強者恆強」的局面，市占率前三名的元大、凱基、富邦，各自有豐富金控資源加持，善用OMO線上線下串聯行銷，龍頭地位仍難以被撼動。

中華信評金融服務部資深副總張書評認為，券商透過金融科技與客戶互動，已是既有的行為，未來這些新創券商加入後，確實可能激勵到中小型或官股券商在數位化資源的投入，但對於「強者恆強」的龍頭券商，影響微乎其微。

張書評說，新創券商優勢在於營運靈活且有彈性；但從現實面來看，相對元大、凱基和富邦證券擁集團資源，行情不好時，還能有金控的跨售客戶支撐，新創券商在資源取得上，是相對吃虧的。

新創券商，是否有辦法提供別於其他券商的產品，並做出差異化，是很重要的關鍵。

不過，張書評也強調，規模經濟是很大的優勢。既有券商跟客戶有基本往來，只要提供商品報酬不要低於市場太多，基本上，客戶是會埋單的。

眼下，金融市場行情好，各券商獲利都繳出不錯的成績單。未來，潮水退後，股市榮景不再，新創券商營運模式及開發的創新產品，是否還能為公司賺到錢，並在市場上殺出一條血路，恐怕才是考驗。

看更多遠見雜誌文章：

美好證券自製保本型商品，出版《1611》推廣金融白話文

好好證券把基金交換變獨家生意，「結富濟平」招手小資族

北富銀北台南「讀冊分行」，可以邊閱讀、看展邊等叫號

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