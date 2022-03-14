41歲創業的數學老師王紹新 開創600億線材王國

【文．白育綸】

信邦電子董座王紹新，41歲才決定創業，曾是高中數學老師，他如何跳脫安逸生活，打造線材王國？2020台灣CEO 100強中，王紹新搶下21名。他究竟有何能耐？

過年時，老闆在麻將桌上贏了我們那麼多，難怪今天一直拿點心來『贖罪』！」「千萬別問老闆水晶餃，這個客家人，可是會認真個沒完。」午餐時間一到，公司幾個高階幹部和老闆坐在鋪上暖色桌巾的會議室裡，吃著公司阿姨所準備的家常菜，七嘴八舌地閒聊著。

令人難以想像，明明是緊湊的辦公場域，又和老闆同桌吃飯，這家公司的員工卻彷彿置身一場溫馨的家庭聚會，而他們閒談所指的老闆、現年73歲的董事長王紹新，儘管臉上表情不多，卻泰然地聆聽員工開他的玩笑，儼然沒有令人生畏的威嚴感。這，正是線器大廠信邦電子的日常。

「飯桌上什麼都可以談，就是不能談政治、宗教⋯⋯」王紹新話才剛說完，一旁的總經理梁偉銘便忍不住捏了捏肚子補充：「別忘了體重也不能談喔！」又是逗得大伙一陣歡笑。只能說，王紹新與同仁的互動，像極了外剛內柔的老師，與一群沒有階級隔閡的學生。

不過，受訪當天，輕鬆穿著飛行夾克與牛仔褲的王紹新，走的不是一呼百諾的強者路線，但他一手創立的信邦就算不像鴻海眾所周知，去年營收卻寫下256.9億元的歷史新高，連續12年成長，在創業者眾的線材領域殺出血路。

翻開信邦去年截至第三季的財報，雖然論營收規模，與同業相比，只有正崴的三成，還略輸貿聯，但稅後淨利達到18.8億元，不僅超過貿聯，還是正崴的2.6倍，十足吸睛。

此外，在《哈佛商業評論》2020台灣CEO100強中，王紹新位列第21，超越第22名的台灣電聲龍頭、美律實業創辦人廖祿立、戰功彪炳的緯創資通董事長林憲銘與第25名的中租企業總裁辜仲立，江湖地位，可見一斑。

不願一生平淡，他從老師變老闆

談起白手起家的王紹新，多少有些傳奇。

坐擁這座橫跨六地、員工5000多人、市值600多億元的線器王國，故事的起點源自於王紹新結束他「王老師」的身分。

淡江大學數學系畢業後，王紹新到省立高中過當過兩年半數學老師，也到本土企業、荷商恩普（AMP）歷練，41歲、過了不惑之年才選擇創業，王紹新笑說：「如果那時繼續當老師，我已經在領退休金，輕鬆愉快過日子了，」他淡然地說著，「但，老師生活就是一輩子那樣，但我不願一生平淡，只好勇於接受挑戰，大不了去開計程車。」

雖說創業需要勇氣脫離舒適圈，但與許多商場上一心想打造霸業的冒險家不同，出身公務員家庭、當過老師，王紹新創業後的「人設」，除了「王老闆」的生意嗅覺及果決，亦保有當「王老師」的溫度和尊重「倫理」，致使他帶領出截然不同的信邦文化。

壯士斷腕，工業、綠能兩度轉型

有一次，競爭對手砍價搶單，三個月後，跑單後的老客戶便發現品質不如預期，又回頭找上信邦。「這時，就生意而論，我一定會點頭，但第一件事情就是重談條件，因為這位客戶royalty（忠誠度）沒有，」面對商場上習以為常的生意法則，王紹新注意生意倫理的「王老師」性格，昭然若揭。

正因為講倫理、重然諾，信邦格外重視經營穩定的長期客戶，儘管客戶單量低、甚至還在起步階段，信邦就願意燒錢，動用資源，幫助客戶一起解決問題，而擁有不少「鐵粉」。

翻開信邦前百大客戶，合作年資平均九年半、更有44％超過10年，是科技業中少有的景象。且信邦的前20大客戶，只占營收約一半，意味著小客戶林立，讓許多新創公司、有潛力的產品，願意敲門。

「我跟同業開玩笑，你們一接單就是幾千萬、幾百萬條讓我很佩服，我們也是幾千，幾百，但後面沒有『萬』，因為我知道，大量生產是資本遊戲，信邦從來沒有那樣的籌碼，」王紹新坦言，走上少量多樣的路線，其實也是認清自己後，不得不然。

但隨著企業擴張，負擔愈來愈多員工的生計，在無情的資本市場前，王紹新有時也必須扮演起果決的「王老闆」。

2003年，公司上市不久，信邦在中國大陸的江陰廠也才落成半年不到，他卻嗅到資通訊、消費品成熟後，逐漸轉向毛利偏低的「規格品」的警訊，因而壯士斷腕，決心砍掉當時占據九成營收的桌電、筆電線器訂單。

圖／2021年底，信邦的苗栗新廠落成後，在兩岸都各有四座廠房。信邦提供

「這個生意做好好的，為什麼要這樣放手掉？」在筆電品牌攻略全球的極盛時期，兩台電腦中，就有一台有信邦的產品，但作為「王老闆」的王紹新鐵下心，引來不少員工一度質疑，也造成兩位數的業務主管離職，2008年，信邦險些沒有賺錢。

危機關頭，平常總跟員工打成一片的王紹才新意識到，與其等待每一個人認同，不如趁這時招募、培養更多認同信邦理念的人。

因此，王紹新在信邦成立線器業界少見的實驗室、研發中心，因為他相信比起拚價錢搶單，厚實研究能力，才能讓信邦攻下工業用、醫療等利基市場。

王紹新分析，有別於其他線器廠僅有FAE（產品應用工程師）當窗口，幫業務解決問題，當時明明規模還不大的信邦，卻打造了一個將近300人的研發團隊，他們從核磁共振機、機械手臂、收銀機台到風力發電機裡的線材，客戶產品所及，都得熟悉。

「現在知道，這在管理學上叫early involvement（早期供應商參與），結果就是一條線，要什麼料、規格，都願意相信我們，信邦也因此擺脫零組件廠面對客戶只能照單全收的窘境。」在梁偉銘眼裡，這得歸功於當初王紹新力排眾議成立的研發中心。

把「客戶做深」，成功打進風機線材

事實上，王紹新的「王老闆」特質，還展現在他對於市場的敏銳和經營的謀略。他有一套「客戶做深、產品做廣」的特有哲學。

其中，信邦之所以能邁向綠能事業，進行的第二度轉型，即與「客戶做深」策略有關。

王紹新眼看風力發電、太陽能在中國大陸風起雲湧，決定走向並聚焦綠能產業。

靠著為美國奇異（GE）生產醫療設備中的線束，打開知名度。2005年，大客戶奇異在北京立起風機，找上信邦研製風機中的線束，由於風場環境特別，風力強、鹽分大，也讓風機對線材可靠性的要求特多，費時三年才開發出風機用的線器，但也讓信邦一戰成名，至今仍是少數在風電領域有實戰經驗廠商。

而歷經十多年的深蹲馬步，當台灣的風電供應鏈廠商還在積極學步時，走在前面的信邦，客戶名單從維斯塔斯（Vestas）、西門子歌美颯、金風、遠景，早已囊括全球10大風機製造商中的8家。

而平時低調的信邦，鮮少人知道他們在風電業「喊水會結凍」。有一次，經濟部探詢風機大廠的供應商，結果每一家都有與信邦合作的影子。

如今綠能議題在全球市場崛起，綠能已在信邦的營收占比來到24％，僅次於傳統的工業與通訊應用。

又如，全球募資金額最高的荷蘭新創VanMoof為了量產電動腳踏車，多年就找上信邦，從一條線，做到整個電控系統、組裝代工，都由信邦吃下。

今年，信邦與緯創合資，專門生產電動腳踏車的太康精密也準備申請上櫃，見證一個綠色能源中的新商機崛起。

包含信邦北京分公司的產品「超聲波鳥鳴器」，用於趨避鳥類進入風機轉動的範圍，一個個有趣的發明一字排開，彷彿是中學生科展現場，很難想像一家大公司願意為這些小東西，投入心力研發，但這正是「王老師」展現親和力的地方。

如今，王紹新已年逾古稀，回頭來看數學老師變成線器大亨的傳奇一生，不靠霸氣稱王，任憑物料飆漲、科技變化，獲利卻能年年成長，全賴「王老闆」的生意嗅覺與「王老師」的處事溫度，兩相互補、兩相加乘下的戰果。

王紹新

現職：信邦電子董事長

出生：1949年

學歷：復旦大學EMBA、 淡江大學數學系

經歷：美商AMP業務經理、日商神奈川業務經理

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