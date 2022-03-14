拚「負碳」總動員 抓牢碳捕捉商機

【文．王昱翔】

隨著國際碳費高漲，排碳愈來愈貴，企業不只減碳，更要拚「負碳」，也讓沉寂多年的碳捕捉意外萌生大商機！現在，台灣產、學、研界攜手總動員，要卡位負碳先機。

2021年7月，瑜珈服龍頭Lululemon發表一件看似平凡的瑜珈服，意外震撼各界。原因並非質料、設計有多特別，而是在於，它是全球第一件從煉鋼廠捕捉二氧化碳，所織成的回收衣。

在過去，二氧化碳是人人恐懼、造成地球暖化的隱形殺手，但沒想到，如今有科技助力，二氧化碳不只能抓、能捕，還逐漸化身各種新奇應用，重現世人眼前。

好比全球材料大廠科思創，早從2016年開始回收二氧化碳，製成運動軟墊、家具等民生日用品；或者距離近一些，走訪花蓮縣台泥DAKA園區，淺嚐小攤販賣的蝦紅素霜淇淋，裡頭部分原料竟也來自二氧化碳回收再利用。

他們的共通點不再是「減碳（減少碳排）」，而是透過碳捕捉技術、植物固碳等方式，直接消除空氣中的二氧化碳，進而創造「負碳（負碳排放）」。

尤其，未來全球只靠產業改良製程、綠電減碳，恐怕都難達碳中和。負碳技術，會是邁向淨零碳排的最後一哩路。

永續催化下，各國也搶進負碳技術，據國際能源署統計，2021年，全球宣告要新設的碳捕捉設備就多達97座，較2020年大增155%。

國際研究機構Allied Market Research則推估，碳捕捉再利用及封存市場，將以每年13.8%的複合成長率，於2030年達到70億美元（約新台幣1950億元）。

「氣候危機已經發生，怎麼把危機變轉機？其實台灣切入負碳，商機很大，」負碳專家、成大教授陳志勇肯定說。

這場價值千億的負碳賽局，去年也悄悄來到台灣，吸引產、學、研界，磨刀霍霍，攜手總動員。

負碳商機來臨，台灣跨界攜手碳捕捉

首先，來到捕碳技術重鎮：成大安南校區。這裡有座全台首創的「負碳示範工廠」，透過獨家技術捕捉二氧化碳，並轉化成乙烯、丙烯，不但可取代傳統石化原料、創造負碳，更能往下加工，生成綠色鞋材、封裝膜等高值化產品。

「最近來這取經的企業可多了，」陳志勇笑道，工廠落成不久，便吸引中鋼、中油等排碳大戶上門，連機電、紡織業者都來一探究竟。台塑甚至已透過技術轉移，將整套製程導入工廠試作。

圖／成大安南校區有座全台首創的「負碳示範工廠」。成大提供

接著，來到高雄臨海工業區，裡頭正發起一樁全台最大的碳捕捉產業串聯計畫：鋼化聯產。由中鋼捕捉煉鋼廠二氧化碳，再交給石化業的中油、長春，轉成甲烷、醋酸等產品，不只成本更便宜，還能替雙方大幅減碳。

再往嘉義走，連中小企業也拼負碳，成立近一甲子的乾冰製造供應商冷研科技，正與清大合作，嘗試捕捉鄰近發電廠二氧化碳，將其再利用。

不過，沈潛數十年的碳捕捉技術，究竟為何在近兩年快速萌芽發展，甚至遍地開花？背後源自一場不得不的轉型。

永續催化負碳，兩大途徑達陣

冷研總經理魏毅明回憶，早在1970年代，冷研就曾藉二氧化碳純化技術，回收石化廠、肥料廠二氧化碳，作為產品來販賣，足見碳捕捉並非新鮮事。

只是長年以來，碳捕捉因成本高昂，又僅能捕捉高濃度二氧化碳廢氣，導致經濟效益不佳，發展也受限。

遲至近年，全球高呼2050年淨零碳排目標，才讓捕碳困局有了轉機。

「因為淨零碳排已經從道德呼籲，變成企業必須面對的碳費、碳邊境稅了，」工研院綠能所副所長萬皓鵬解釋，當排碳代價水漲船高，企業被逼著轉型，減碳、負碳技術自然有商機。

現在排一噸碳成本有多高？以歐盟碳費來看，今年2月8日已飆到每噸碳96歐元（約新台幣3076元）；相較下，目前全球碳捕捉技術，平均一噸成本落在70美元（約新台幣1950元）。企業與其排碳、付高額碳費，不如捕碳來得划算。

圖／王昱翔整理

塑膠中心也指出，部分高碳排產業如水泥、鋼鐵等，因受限產業特性，無法靠減碳達到碳中和，勢必得搭配碳捕捉等負碳技術，來抵銷排碳。

負碳究竟怎麼做？可分為兩大途徑：

第一種是自然為本負碳，台綜院副院長李堅明解釋，包括植樹造林、土壤碳匯、海洋固碳皆在其列，且自然為本的負碳技術普遍成本低，又兼顧環保，但缺點是效率相對差，也易受環境限制。

舉例來說，微軟就在2021年向澳洲農場購買4萬多公噸碳權，其源頭就來自土壤碳匯；再有如，造紙業的中華紙漿，目前在兩岸植林面積近三萬公頃，一年可吸附40萬噸二氧化碳，將來碳匯也相當驚人。

第二種是科技為本負碳，包含碳捕捉再利用及封存（CCUS），也就是大家平時俗稱、主流的碳捕捉。此外，還有結合生質能的碳捕捉及封存（BECCS）、直接空氣捕獲（DAC）等，不過後兩者規模都相對小，不是產業關注主軸。

魏毅明說明，目前主流碳捕捉技術，是透過化學吸附劑，分離出工廠煙道氣中二氧化碳，相較早年只能抓高濃度二氧化碳廢氣的物理吸附法，化學吸附法成本、難度都高出不少。

也因此，現在碳捕捉的決勝關鍵，就在成本及二氧化碳吸附、脫附的效率。冷研顧問郭子禎指出，「台灣實驗室的效率數據，在全球算很前面。」包括清大、成大、工研院，都各懷專利技術，有能耐與國際一拼，惟目前都只進展到工廠實驗等級，尚未大規模商轉。

未來，台灣要搶負碳商機，還得靠學研界技術支援、產業界積極加速導入，以及政府的政策助推，才能整合發揮綜效。

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