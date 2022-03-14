誰讓烏克蘭人民、台灣的環球晶無語問蒼天？

【文．李建興】

在「地緣政治」費洛蒙的作祟下，儘管人間二月天的「氣候」冰封凜洌，「氣氛」卻焦燥難耐，全球的外交關係到產業佈局，全捲進了爾虞我詐、詭譎算計的博奕棋局裏。

首先，美國自去年底以來就高分貝地全力占卜「俄烏開戰的D-day」，甚至掐指一算，鐵口直斷2月16日將會開戰。但就像千禧末日預言一樣，白宮的水晶球明顯失準，第三次世界大戰的假想地——烏克蘭並沒在「當天」如期出現隆隆炮火。

但任誰也沒想到，俄烏邊境不只是個戰場，更是個劇場，烏克蘭危機，就像一場慢動作播送的拳擊賽，在世人聽膩了「狼來了」，準備回到休息區喘氣時，普丁居然冷不防地揮出一拳，讓曾經出面調停的法國總統馬克宏、德國總理蕭茲，臉上都鼻青臉腫。

至於自始至終不死心地延後戰爭倒數預告的拜登政府，其掌握的情報雖然得到遲來的印證，但在戰事一發生，卻也只能像個播報員，轉播著俄烏邊界的訊息。

但最令烏克蘭感到「切心」的是，第一時間，美國以及北約成員國，非但沒有出兵救援，連經濟制裁都瞻前顧後，讓烏國人民深深體會到國際現實的無情：「原來所謂的『伸張正義』，終究抵不過各國的『一己之利』。」

然而國際政治的起承轉合，往往就像多重引力同時推擠拉扯，扭曲著你從未想像過的領域，就連產業界也躲不掉箇中的洗禮。

近來，台積電在Linkedin開出「商業情報分析師」職缺，條件限定政治學博士，主要是做美中台關係研究與政治經濟學，年薪據估500萬元。而無獨有偶，韓國的三星電子居同時間延攬前美國駐韓大使擔任執行副總裁，希望藉此快速掌握美國半導體政策動向。

只能說，在地緣政治掛帥的世局裏，自掃門前雪恐怕自尋死路，任何一個國家抑或領袖的意念翻轉，都能造成始料未及的蝴蝶效應。

道家名著《韓非子．喻老》篇，曾揭露一起經典寓言。某年，黃河岸畔的村莊，為防黃患，人們築起了巍峨的長堤。有個老農偶然發現蟻穴瞬間爆增，心生忐忑：「這會不會影響堤防安全？」孰料眾人不以為然，沒想到當晚風雨交加，咆哮的河水從蟻窩滲透噴射，終於堤決人淹。

因此「千里之堤，潰於蟻穴」，在地球村的空間裏、地緣政治的空氣裏，國家也好、企業也罷，最重要的是得弄清楚，賽局中的每個人，葫蘆中的膏藥。

於是，同樣在烏東賽局，美國想的是，如何為聲望下墜的拜登，找到解除溺水之危的浮木？難怪，白宮會藉著傾力擴大宣傳俄烏危機，讓人暫忘那些卡在西岸的成船貨櫃和狂飆猛漲中的物價。

好似鐵血宰相俾斯麥的名言：「世上變革的最強推動力不是統治群眾的科學認識，而是賦予群眾力量的狂熱，甚至是驅趕民眾向前的歇斯底里。」

普丁當然也如同拜登深諳此理，賽局中的普丁，則是藉著軍演恫嚇，阻止北約勢力侵門踏戶，來彰顯俄羅斯再度榮光的民族主義，進而再轉化為他政治生命的長生不老藥。

而法國總統馬克宏，之所以願意壓下身段赴俄，主動化身穿梭歐俄矛盾的調停員，甚至忍受普丁刻意坐在四米長桌另一端的傲慢安排，何嚐不是為了法國四月總統大選來刷臉衝聲量？

只能說，愈是愈波瀾不驚的表層，就愈可能暗藏波淘洶湧的內裏。

政治最超乎人們的想像，不僅是戰爭的殘酷，而是政治凌駕專業所產生的副作用。日前美商英特爾溢價60%收購以色列的高塔半導體，目的看似要與台積電一較高下，實質上更想藉著成為高塔的股東，防堵以色列的高科技技術及產品奧援中國，甚至從中得到高塔的中國買主名單。

而原本水到渠成的台灣環球晶併購德國世創案，更因為地緣政治的干擾下而告吹。董事長徐秀蘭事後更坦言，在整起併購案中，不斷被問：「台灣到底是不是一個兵凶戰危的國家？」「為什麼我們要把這家公司的控制權，放在全世界最危險的國家之一？」

地緣政治掛帥，國際舞台不能孤芳自賞

也就是說，在國際的戰場上，決定「物競天擇」的關鍵不再是孤芳自賞的效能與專業，而是旁徵博引、眼觀八方的嗅覺與判斷。

〈遠見〉有感於在後疫情時代、高齡化的世代，「大健康學」將是台灣產業、社會的顯學，因此我們除了在官網、紙本雜誌以「大健康新勢力」的欄目持續報導坐擁醫藥人才、資通訊產業加持，以及健保數據為底蘊的台灣如何站上世界舞台，本期封面，更以〈疫苗商戰，台灣怎麼贏？〉揭露在地緣政治下，看似底氣十足台灣，如何在國際疫苗市場角逐，取得一席之地？

值得一提的是，本次專題配合我們事業群中的〈天下文化〉，陸續出版的《疫苗商戰》《疫苗先鋒》《BNT光速計畫》《輝瑞登月任務》四本書，除了攫取書中的觀點，亦訪問十數位重磅級的海內外疫苗專家，為台灣把脈。

總之，世界是一盤棋，小至個人、大至國族，看似各布各的局，其實早已和成一盤棋，每一落子，都能運籌於千里之外，決定未來的格局。能否穩操勝券？端視棋局中的你，能否學習上帝的視角，縱觀全局了。

看更多遠見雜誌文章：



Omicron劃出新冠分水嶺！全球疫苗商戰2.0開打，台灣能怎麼贏？



2022《遠見》智慧城市大調查：城市智慧化施政成績，被民眾「當掉」



科技新創、創投團隊入主，新創券商憑創新一決高下