傑出案例2〉桃園破解水患危機 防洪抗旱一次搞定

【文．馮紹恩】

極端氣候已成為城市治理的頭痛問題，時而缺水又時而淹水。桃園市因應複雜的水文環境、政府治理跟民眾需求，開發出「全流域智慧治理整合決策系統」的線上平台。

自從升格直轄市以來，桃園就成為全台的移居天堂，從2010年1月到2020年1月十年間，總共增加23萬7649人。深究其因，除了因升格而預算大增，有助於基礎建設的推動外，有效解決長期困擾居民的水患，亦是桃園競爭力大增的關鍵。

極端氣候已是現在進行式，過往的梅雨季降雨型態，是連綿數週的毛毛細雨，近年已轉變成「短延時強降雨」，過去幾年，甚至是幾天之內，就會把過去一個梅雨季的總降雨量下完。

因此，暴雨帶來新的都市議題：淹水。桃園市長鄭文燦表示，以往一般排水工程算五年、十年防洪頻率，像是五年防汛等級、社區型排水溝才30公分寬，「現在，隨時有可能發生50年的一次性大豪雨。」

為了改善桃園淹水的情形，必須先徹底了解桃園的「水」從哪裡來、又流往何處去。

桃園是一塊台地，地勢較高，主要河川共有11條，多數是長度短、水流急促的荒溪型河川，總長達124公里；此外，桃園又有1851口埤塘，這多是早年農民為了耕種所需而挖，用於儲水灌溉之用，漸漸沒人使用，有許多埤塘自然淤積，早已沒有「防汛」的功能，甚至在淹水時，容易讓當地氾濫成災。

水務局副局長李金靖解釋，有學者認為埤塘有防洪的作用，其實沒有，「很多埤塘就像一個碗，許多荒廢的前後沒有閘門，無法調節排水，一旦下起豪雨反而容易造成當地淹水。」加以近幾年，桃園人口大增、快速都市化，都需要另外規劃很多區域整合的排水計畫，才能防範淹水。

治水工程＋全流域監測系統

要防洪，不是把排水溝的淤泥挖乾淨就可以，而是得先找出可能淹水的熱區。為此，桃園市府便耗費近七年時間、累計投入將近一億元，架設一套可監測即時天氣、水情，並整合市府水利整治相關工程資訊的平台—全流域智慧治理整合決策系統。

其中，與防範淹水最相關的，是結合AIoT（人工智慧物聯網）的即時淹水警訊系統，透過河川、排水溝等地的感測器，可以即時知道該地的流域變化，河川是否已高漲到即將淹水的危險範圍。再加上針對當地即時迅速的氣象預報，得知降雨的詳細資料，綜合以上資訊，便可即時判斷何處最有可能淹水。

鄭文燦表示，這套系統可面對極端氣候降雨、土石流或水患，提早預警跟提供對策，這就是「韌性城市」的實踐。他強調，防汛要有全方面的思惟，像是河川要如何加深，埤塘、水圳跟市區的區排防洪等級提升，「全流域要從河川源頭，水土保持管理，避免土石流；到河川中流，整個橋梁安全、河川水位監測；市區的區域排水系統、雨水下水道系統，最後是到每一個開發區、重劃區的外水位監控。」

有了這套系統，就可以針對易淹水地區設立抽水站，滯洪池也能提早放水，還有坡地的滯洪池，都需要計算可以容納的水的數量。這是決策整合系統。

圖／馮紹恩整理

更進一步，這套系統不只政府自己使用，民眾如果想知道自己家附近有沒有淹水，可以下載App「水情看桃園」，或是到網頁直接查詢，資訊透明清楚，達到讓民眾「避災、減災」的效果。

值得一提的是，過往有許多河流整治的專案與資訊，因為保存僅有紙本，當承辦人員交接，很容易資訊流失。鄭文燦說，這個計畫運用電子地圖，把流域治理成果透過GIS 3D系統整合進來，未來水務局可用遠端系統看，「對以後做水利工程有很大幫助，這些系統，就是要讓他們在設計監造、維護管理都好用。」

最難在「想」，期望向外複製

架構這一整套系統，最難的地方在哪裡？李金靖說，其實在「想」。

因為這套智慧化的水情系統，並無前例可循，經過逐年架構、升級系統，到現在，雖不敢說100分，但李金靖有自信，認為是台灣城市當中相當領先的。

另一個困難，在於技術如何跟上發展需求。

李金靖回想，早在2014年以前的3G時代，無法實現如今系統所需的5G AIoT物聯網。從2014年鄭文燦上任後，水務局便成功爭取到三年共2700萬元的防範淹水智慧監測計畫，2018年到期後，又每年編列約850萬元精進系統，比如加裝偵測地下水的感測器。

同一時間，桃園水務局得到行政院營建署支持，取得三年4000多萬安裝下水道的感測器，這套「全流域智慧治理整合決策系統」才得以完善。

鄭文燦說，智慧城市其實有許多的手段，像是AI、5G大數據等，重點是要達成「永續城市」這個願景。對這套系統，鄭文燦強調，除了桃園好用，更重要的是模式「可複製」。「可複製就是代表可輸出，像是馬祖要做市民卡要怎麼做？可以跟我們合作啊，」鄭文燦表示，只要用的城市愈多，系統還會不斷進化。

鄭文燦指出，環境治理應當以人為本「Data for man for use」，因此，這套系統不只防汛，在旱災時期，就清楚知道有12個水資中心有回收水可提供再利用。像是地下水也全面開放，「桃園地下水目前有兩億立方公尺，只要有2／3的儲存量，我們的工業就可以順利度過旱災，不用水車去載水。」

極端氣候下，在各地縣市政府都很頭痛的時候，桃園已經準備好各種科技跟應用，嚴陣以待。

看更多遠見雜誌文章：



2022《遠見》智慧城市大調查：城市智慧化施政成績，被民眾「當掉」



傑出案例1〉水電空氣連網監控，台中讓科技有綠意



傑出案例3〉用AI養魚、種咖啡，雲林讓農民更省力