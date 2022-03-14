傑出案例1〉水電空氣連網監控 台中讓科技有綠意

【文．羅之盈】

台中打造全台首座都會區大型智慧生態公園，透過監控系統及應用整合，使中央公園不同於傳統的公園，提供民眾更便捷的遊憩資訊與遊園體驗。

一隻黑翅鳶展開霸氣黑羽，高速俯衝滑下天際線，這一幕以前在此絕不可能見到，因為過去這裡是只見「鐵鳥」不見「真鳥」的台中水湳機場，經過九年的建設調整，重新以「台中中央公園」現身，水池、步道、綠蔭、花圃，原生態復現，最奇妙的是，黑翅鳶暫返高處、睥睨大地的「鳥居」，竟然是一盞盞智慧電杆。

「中央公園以『智慧、低碳、創新』為設計規劃主軸，」台中市長盧秀燕談起這座特別且得來不易的都市公園，眼神裡都是溫暖又興奮地光芒，「三大主軸相互連結，我認為可視為人類為了因應氣候的變遷，降低碳排放，減緩溫室效應，以便永續經營環境的一種平衡解決方法。」

盧秀燕表示，全世界都在絞盡腦汁尋求各種方法，針對興建舒適建設和休憩空間讓市民享有便捷生活的同時，當前更努力思考在這樣都市化、科技化、現代化的過程中，如何去降低對於生態衝擊的方式。智慧化是其中一種實現的途徑。

「需要一些創新的思惟，以更聰明智慧的方式，達到永續經濟發展的低碳生活，台中中央公園就是我們智慧城市的一項實作，」盧秀燕表示。

「我自己就是智慧工具的典型愛用者，上網購物、使用各種生活App，」盧秀燕隨即拿起手機，熟稔地講解台中燈會導覽界面、中央公園獨特體驗區等，「我想像的智慧城市，沒什麼大道理，就是讓民眾的生活，更好更方便，然後更省錢，而且民眾用起來直覺，這是最好的方法。」

設太陽能板、智慧路燈，回收水再利用

台中中央公園位於水湳經貿園區的中央位置，占地67.34公頃，面積為台北大安森林公園2.58倍大，形態狹長蜿蜒，縱長約2.7公里。原址水湳軍用機場，在服役70年之後，於2012年退役，其後歷經胡志強、林佳龍、盧秀燕三任市長，耗費九年多，這座都市森林公園才完工啟用。

這座公園別樹一格的是，不只有老樹錯落、水池盈盈、休閒設施豐富，更有深入且全面的智慧化應用。

以園內隨處智慧路燈為例，光是電杆形式就多達八種！最讓人印象深刻。其中監控空氣品質的電杆有125座、搭載監視器的路燈有264個，單純照明燈具更有970個，所有設備連結上網，不僅便於管理，更重要的自動根據天光與園區人數，調節光場氛圍。

另外看不見的水電運用系統，也非常「智慧」。

整個園區連接水資源回收中心「中水道管網系統」，將八大公有建築、住宅、商業及文教等的汙水，淨化之後再生成為中水，再繞進公園廁所沖廁，或是成為澆灌用水，其中淨化與澆灌採用智慧工具，與園內雨水感知器連動，精算所需用水。

電力部分，公園在南北側停車場屋頂上，設置5641片、共一萬平方公尺的太陽能板，每年約可生產188萬度電力，供園區智慧設備使用，扣除園內日常照明系統、保全監視系統、智慧杆件、管理中心行政作業，以及全區67公項澆灌系統使用所需約182萬噸電力後，每年尚有6萬度電量，不僅自給自足，甚至可賣給台電，供給產業綠電。

圖／2020年底啟用的台中中央公園，別出心裁地以「智慧、低碳、創新」為規劃主軸，大範圍的太陽能受到矚目。台中市府提供

推出專屬App，介紹園內設施、植栽

公園智慧服務除了「節能增效的智慧管理」應用之外，還有「服務個人的數位應用」相關設施。

為了讓民眾在偌大的公園裡悠然前行，中央公園別出心裁地推出專屬App，提供園內各項設施、植栽說明，還能推送天候資訊、空氣品質等，使得園區再增休憩和知性的教育功能。

不管是電子設備、還是軟體服務，這些智慧設施，不僅可以達成公共設施節能、減碳、管理增效的目的，也潛移默化地讓民眾體驗到智慧應用的好處，進而接受它，甚至大膽地在自家更新節能設備，將永續概念帶回自己的生活裡。

台中市建設局長陳大田表示，「我們從『服務性、維護效能、友善環境』三個概念出發，規劃中央公園的規劃，主要還是在滿足各面向的基本需求，成為一個『主動的』公園。」

他進一步說明，規劃主軸是讓民眾主動去探索公園，空間上與周圍街廓緊密結合，大規模的「留白」，讓市民按照自己喜歡的方式，自由地使用空間，而非提供過多的人工化景觀，強迫使用者被動觀賞。

再加上智慧化應用，提供多種的「互動」環節，平台系統不斷解讀感測器數據，推播給管理者與民眾，就像是公園在跟人們說話，如同一位主動提供服務的公僕，若非「智慧公園」，無法呈現這樣的景況。

此外，智慧城市項目，除了實用之外，對資通訊產業成熟的台灣來說，一個個智慧城市專案，都是一個個產業的實驗基地。

中央公園採用大規模的智能感測器，後台串連多種平台型軟體，例如水質、電力、空氣品質、影像監測等，各方數據統整進入資料庫之後，再分類推送訊息給管理者與民眾，林林總總的大小系統超過十種，成為智慧城市供應鏈的集體實作。

其中的實作結果，可向下拆分出獨立項目，推廣到其他市政服務，例如公廁QR code回饋，現已推廣到台中其他場域，又如導覽App，基礎概念變化成為今年元宵燈會的導覽App。也可橫向複製他處，尤其是以公園為主軸的智慧城市專案，非常稀少，當中的設備運用、遊憩設計經驗，甚為可貴，目前已吸引新北市、彰化縣團隊參訪，有機會向外重製。

圖／羅之盈整理

不過，雖然智慧公園可以創造不同以往靜態公園的「互動」「興業」意義，但也增添不同以往的「維護挑戰」，會不會付出的成本、比節省下來的費用高？

「這是必須付出的成本，因為人類終究會進入智慧化生活，」盧秀燕霸氣回應，過去的都市建設都是硬體建設，硬體建設要不要花錢？也很花錢，但人們的生活形態正在變化，可能有些公共建設需求量變少了。比如說，線上看電影的風氣盛行，可能就不需要這麼多的公共電影院，「在這個趨勢下，可以把這類經費轉做智慧項目，這正是資源重新配置的概念，」她直率地說。

建設局長陳大田也從實務面上分析，為提升公園環境，初期的設備投資不可避免，但長期來看，節省的管理人力，讓成本增加幅度趨緩，而且其中的人身安全提升、節能減碳，更是無價。

「生命週期委員會」，結合專家引導創新

面對全新的智慧場域，對公務體系來說也是全新的管理課題。

因此，台中市府特別成立專職的「公園管理所」，進行全天候資訊管理，隨著周遭水湳經貿園區公共設施逐漸完工，會展中心、美術館等加入生活圈，未來將會擴大為智慧管理中心，做更精緻的數據判讀與發展預測，這座智慧公園就是智慧城的發展初始核心。

另一方面，智慧應用的挑戰還「日新月異」，為了與時俱進，以及保持公務體系的活力，中央公園設有一個別具特色的「生命週期委員會」，結合資訊類、機電類、水域類的學者專家，從設計之初，就參與其中，並看頭看尾地關注其後的施工與運營，委員會成員也可提案新項目，共同商議。

「其實這樣是幫助去掉同仁肩膀上的負擔，因為一個同仁就算很認真，要去審視這麼多專家設計出來的內容項目，尤其許多是跨多個領域的項目，壓力很大，所以我們請來專家學者參與陪同一起走，公務同仁成長就很快了，整體發展就能更順遂，」陳大田總結中央公園管理心得。

關於城市裡的一座公園，施政團隊有許多選擇，它可以是雕塑藝術公園、運動公園、親水公園等主題公園，台中市選擇建設一座「智慧公園」，不僅回應民眾數位生活的需求，也是邁向永續城市的重要練習。

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