獨家專訪〉AZ研發科學家吉爾伯特、格林 披露使用最廣新冠疫苗的祕辛

【文．傅莞淇】

65天，從設計進入臨床，英國牛津大學疫苗團隊在2020年繳出漂亮成績單。至今，牛津／AZ疫苗已為全球供應26億劑次，是逐步解封的重要功臣。兩位關鍵推手接受《遠見雜誌》獨家越洋專訪，親自揭開研發AZ疫苗的幕後祕辛。

從第一款新冠肺炎疫苗獲得核准，一年多的時間以來，全球已施打超過100億劑的疫苗。這是人類史上最大規模的疫苗施打計畫。

其中，由英國牛津大學研發、阿斯特捷利康（AZ）製藥公司合作生產的牛津／阿斯特捷利康疫苗（以下簡稱AZ疫苗），雖然不是最早獲得世界衛生組織（WHO）批准使用的一支，卻因易於儲存及非營利的價格優勢，成為全球使用範圍最廣的新冠肺炎疫苗。

國人接種AZ疫苗量，已超過1500萬劑次

在與印度、南韓等地合作生產下，AZ在疫情大流行期間，以成本價大力挹注疫苗給中低收入國家。在聯合國公平分配疫苗的「COVAX」計畫中，超過1.4億劑是AZ疫苗。這也是台灣最早施打的一款疫苗，在台接種劑次超過1500萬，是國人接種最多的新冠疫苗。

在暢銷著作《疫苗先鋒》（Vaxxers）中，兩名牛津團隊的科學家莎拉．吉爾伯特（Sarah Gilbert）與凱薩琳．格林（Catherine Green），不藏私地分享這一年多的緊湊經歷。同獲大英帝國勳章肯定的她們，不僅講述疫苗如何被設計、試驗及取得許可，也真誠分享支持自己馬不停蹄超時工作的使命感，以及在校區會見英國威廉王子（Prince William）的特別經驗。

當這番成就將科學家們從實驗室拉入媒體焦點，她們一方面苦澀地體會到，新聞標題如何以引人點閱、卻有些粗糙的方式，詮釋她們複雜的實驗結果；另一方面，也認知到科學家的作為需要被大眾理解，才能贏取信任。

身為真正研發這款疫苗的人，吉爾伯特與格林決定親口向所有已施打或不願施打的人解釋：

是的，這是史上研發最快的疫苗之一，但不代表它比較不安全。他們知道這裡頭放了什麼，又可以為大眾的身體做些什麼。

在《遠見》獨家越洋專訪中，她們更指出英國防疫政策可以向台灣學習的地方。以下為精華摘要：

圖／AZ疫苗研發科學家吉爾伯特（畫面左）與格林（畫面右）接受《遠見雜誌》越洋視訊專訪。張智傑攝

《遠見雜誌》問（以下簡稱問）：AZ疫苗研發是如何開始的？

吉爾伯特：身為對抗流行性疾病的疫苗研究者，我一直都相當關注前所未見的新病毒。因此，2020年初的新聞，便引起我的注意。大概在1月5日時，我們已決定要針對這個新型的冠狀病毒研發一款疫苗，即使還不確定是否會派上用場。

這可能只會是一個展示我們有快速應變能力的研究計畫。但如果真的有必要，我們就得立刻開始、全速前進。當然，最後確實派上了用場，所以，幸好我們開始得早。

格林：當時我們考慮到，要等待下訂製作的DNA序列送來、讓細胞製造（腺病毒），都各需要幾週時間。如果在這段期間病毒消失了，大可以就此打住，不再推進。不過，到了1月底時，疫情發展已讓校方非常嚴肅以待。我們與免疫學家、流行病學家、數學家等各部門同事，每週都舉行會議。我想，在英國，我們能行動得這麼快，是因為跨部門的共識與合作。

圖／2020年初，新冠疫情蔓延全球，許多熱血科學家積極研發疫苗拯救世界。pexels／anton uniqueton

問：過往疫苗問世都要耗費數年以上，你們如何做到在一年內就完成研發，並獲得核可？

格林：首先，是我們擁有的（腺病毒載體）平台技術。經過長年的研究積累，我們對如何製作、測試疫苗的整個過程，都已經相當清楚。

在此之前，研發最快的，是1960年代推出的腮腺炎疫苗，而現在的科技已經比那時進展非常多。例如，我們透過網路，就立刻下載了武漢發現的病毒序列，實驗室的工作速度也快上許多。

另一點，是我們決定承擔財務上的風險。雖然我們對自己的疫苗很有信心，但並不知道它是否真能對抗這個病毒。所以，通常是等試驗結果出來後，才會開始生產疫苗。但這次我們先預設一切都會順利，很早就開始啟動生產。假使後來疫苗沒有效，我們就會浪費一大筆開銷。

吉爾伯特：在非疫情時期，通常的作法是先進行一期試驗，檢視數據結果。申請資金來進行第二期試驗，再分析結果。以此類推。

但這次，我們沒有任何停頓。我們預先計畫、部署，在一期試驗時，就做好一切準備與申請作業，所以一旦一期結果出爐，就可以立刻進入二期。這是相當耗費心力與金錢的。

格林：監管機關的反應也很及時。他們把新冠肺炎相關試驗排在審查的第一位，且逐條審查我們發去的每一份最新資訊，而不是像過去那樣等所有結果出爐才統一審查。這也是疫苗如此快速到位的一個因素。

圖／疫苗在短時間內研發，讓全球疫情得以緩和。pexels／Anna Shvets

產學合作模式，分擔風險又有效率

問：在研發疫苗中遭遇到哪些困難？資助疫苗開發的最有效方式是什麼？尤其在疫情爆發期間？

格林：我們從研發中東呼吸症（MERS）這種冠狀病毒感染症的疫苗中，累積寶貴經驗。從起步、生產到早期試驗，都知道怎麼進行。但要進展到全國，甚至全球範圍的第二、第三期試驗，物流就變得很複雜。

AZ公司加入後，我們也必須學習如何將技術轉移給他們，而且確保他們能維持相同的品質標準、將疫苗遞送到全世界。其中許多環節，是我們原本不知道該怎麼做的。

吉爾伯特：幸運的是，我們召集到一個龐大的團隊。其中許多是從實施社交限制的大學實驗室借來的其他研究團隊成員，因此，也可以說，疫情間接地為我們提供助益。

我想要更有效率地研發疫苗，就需要採取一個與現行相當不同的進路。過去，是由企業決定是否研發一款疫苗。企業有服務股東權益的責任，而疫苗大多賺不到什麼錢。再加上，如果感染潮沒有爆發，研發的疫苗就會虧一大筆錢。

透過學界與企業合作，我們可以分擔這些風險，並讓整個過程更有效率。我期待，未來可以看見更多這樣的合作。

另一個方式，是善用平台技術。我們可以用同一套程序，開發出不同的疫苗，這包括設計、製造方法、劑量計算與疫苗儲存，而不需要發明新的製程或建造新的工廠。

問：你們研判這場疫情何時會結束？許多人認為，全球性大流行正轉變為地區性流行病，能解讀成這場戰役接近終點了嗎？

格林：未來是無法預測的，我們無法回答什麼時候疫情會結束。而且，也不是說地方性流行病就很和緩。例如，瘧疾在許多國家屬於地區性流行病，但依然非常嚴重。所以，不該掉以輕心，認為大流行一旦轉為地區性疾病就沒問題了，因為顯然不是這樣的。

不過，與2020年初相比，我們對這項疾病已有了更深入的了解，也更知道如何提供免疫力低落與未打疫苗者更好的治療。包括牛津在內的許多國際團隊，也持續針對新變種株研發疫苗，一旦有需求，就能派上用場。

吉爾伯特：隨著全球疫苗覆蓋率上升，我們看見重症與死亡數目都顯著下滑。雖然感染例依然很多，我們也仍然需要關注疫情發展，但與2020年相比，疫苗施打確實已經改變了我們的處境。

圖／AZ疫苗因易於儲存及價格優勢，成為全球使用最廣的新冠疫苗。取自shutterstock

建立病毒偵測機制，比追求清零更重要

問：「清零」政策及「與病毒共存」的路線，哪一種比較合宜？我們該如何邁向與病毒共存的未來？

吉爾伯特：政府的挑戰，是要在前景未明的狀況下做出決策。如果當初疫情在中國受到控制，封城與盡可能抑制傳播，就會是正確的作法。但當它演變為全球大流行，就是全然不同的情境了。

早期控制做得很好的國家，死亡人數較少、要面對的問題也沒那麼嚴峻，但他們也必須接受變種病毒還是會在國內流傳的事實。所以，有些國家較早決定「與病毒共存」，有些國家可以較晚做出決定，這與疫情初期擴散的情況，有很大的關係。在英國，等到我們認知到危機，病毒已經擴散得相當廣了，要去抑制傳播已經太遲。

圖／科學家吉爾伯特、格林透過越洋連線，還原AZ疫苗研發過程的艱辛。張智傑攝

格林：當時歐洲在實施強硬的公衛限制上，有比較大的困難。但如果時光倒流，我們可能會做出不同的選擇，向其他作法學習。疫情剛爆發時，西方沒能讓大眾戴上口罩。但在早期就實施社交距離等非藥物性的干預措施，還是很有幫助。

也許，一開始就讓大家待在家裡，可以為往後幾週省下數十億元的經濟損失。例如，我們應該要能在疫情初始，就從台灣的經驗中學習。你們一開始就執行公衛限制措施，這為你們爭取了時間來等待疫苗。

現在，即使變種病毒擴散，感染者的症狀也不這麼嚴重。在美國死亡人數已超過90萬。在英國有超過15萬人因感染新冠肺炎喪生。這些數字原本可以更低。

吉爾伯特：與病毒共存，是人類自古以來的狀態。只是我們的科技通常能避免病毒占據上風，但也並非總是如此。因此，我想全球必須合作維持一個良好的偵測系統，並更加了解存在的各種病毒。

世上有許多偶爾也會感染人類的病毒，它們可能會在持續傳播中突變、進化，變得愈來愈善於在人類間傳播。

監測到初期的小規模爆發，並予以控制，非常重要。我們也需要針對時常感染人類的病毒進行研發，並備好疫苗，以便在早期爆發時便抑制它們。

問：人類可以從這次疫情中學到什麼？

格林：我想給出一個正面的答案。無論在實驗室內外的親身經歷，我們都看見許多人，以利他的精神協助彼此。很多人願意無償提供協助，不僅提供科學專業，也在社區幫助長者。並非每個人都是自私的。當情況艱難時，我們是能團結起來互助的。我們應該記住這一點，並據此做出未來的決策。

圖／《疫苗先鋒》一書， 莎拉．吉爾伯特、凱薩琳．格林著，天下文化出版。

莎拉．吉爾伯特

學歷：赫爾大學生物化學博士

經歷：牛津大學疫苗學教授、生物製藥公司「Vaccitech」共同創辦人

成就：2021年以科學及公共衛生貢獻獲頒大英帝國女爵勳章（DBE）

凱薩琳．格林

學歷：英國癌症研究基金會博士獎學金得主

經歷：牛津大學臨床生物製造機構主持人、威康人類遺傳學中心研究團隊主任

成就：2021年以科學及公共衛生貢獻獲頒大英帝國官佐勳章（OBE）

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