千里馬遇上伯樂！BNT×輝瑞老少配 九個月拚出新冠第一劑

【文．劉宗翰】

2020年11月8日，當全球苦盼新冠救命疫苗之際，BNT與輝瑞合作製造的疫苗，在第三期試驗中獲得破九成的效力。它們如何在短短九個月內，拚出史上研發最快速又安全的疫苗？

一株凶猛病毒，竟然促成大西洋兩端、企業老少配的一段「姻緣」！

主角之一，是14年前誕生於德國美茵茲的BNT（BioNTech），多年來掌握強悍的mRNA技術，卻苦無經費與行銷管道，難以拓展規模。

另一位主角，是全球製藥界龍頭、擁有173年歷史的美國輝瑞藥廠（Pfizer），旗下產品治癒無數世人，面對這場世紀瘟疫，除了使命感，更有輸不起的壓力。

2018年，雙方曾因合作開發mRNA流感疫苗建立默契，如今再次攜手抗疫，在短短九個月內創造、測試、製造出能安全有效對抗新冠病毒的第一劑疫苗。

圖／1961年5月25日，甘迺迪總統在國會上發表登月任務演說。取自NASA官網

BNT光速計畫、輝瑞登月任務，攜手救地球

今年適逢天下文化40週年慶，特別與國際同步推出四本重量級新冠疫苗著作，引領讀者探究科學，藉此洞悉成功企業創新的祕訣。

繼今年元月出版揭露全球疫苗研發競賽始末的《疫苗商戰》、2月份由AZ╱牛津疫苗發明者親撰的《疫苗先鋒》，三月份再推出《BNT光速計畫》《輝瑞登月任務》兩本重磅新書，分別闡述兩家企業的核心理念與致勝之道。

《BNT光速計畫》一書，旨在揭開當代重大醫學及mRNA技術突破的內幕。創辦人土耳其裔科學家吳沙忻（Uğur Şahin）、圖雷西（Özlem Türeci）夫妻檔，攜手推動「光速計畫」，他們在數週內開發出20款候選疫苗、遊說大廠輝瑞支持，並同時抵擋美國川普政府和歐盟的政治干預，最後不僅成功製作出超過30億劑新冠疫苗拯救世人，更開啟癌症療法的新曙光。

1960年代，美國總統甘迺迪提出登陸月球願景，矢言把太空人送上月球，更要讓他們安全返回，即使困難重重，但堅持信念，終能成功。

輝瑞執行長艾伯特．博爾拉（Albert Bourla）秉持相同理念，將開發新冠疫苗視為「登月任務」，帶領輝瑞與BNT共組聯盟，正面迎戰病毒。

博爾拉在《輝瑞登月任務》書中，點出「勇氣」「卓越」「平等」「喜悅」四大價值觀的實踐，分享多重挑戰的最佳解法。以登月任務為例，就是「解決問題的大規模演練」，輝瑞以破紀錄的速度進行科學突破，提供領導力課程，幫助每個人成功管理看似無解的難題。

為了力拚新冠第一劑，德國BNT與美國輝瑞藥廠各自貢獻專業，為科學界與企業界的合作譜出佳話，它們的成功經驗，值得世人借鏡。

圖／美國輝瑞執行長博爾拉將疫苗研發視為「登月任務」，展現堅強意志，贏得世人肯定。達志影像

圖／《BNT光速計畫》米勒、吳沙忻、圖雷西著；《輝瑞登月任務》艾伯特．博爾拉著，天下文化即將發行。

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