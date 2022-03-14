疫苗成功者經驗！解構美英韓中模式 打造台灣專屬DNA

【文．簡嘉宏】

新冠疫情大爆發後，各國全力開發疫苗，創下人類研發疫苗最快紀錄，美國、英國、南韓及中國，在全球「戰疫1.0」有何特別之處？他山之石可以攻錯，借鏡成功者的經驗，台灣或許能在「戰疫2.0」中走出自己的路。

「國家要有自己的疫苗！」國家衛生研究院副院長司徒惠康受訪時，一語道破台灣目前疫苗產業的努力目標。

只是，曾經在2003年SARS防疫表現獲得國際稱讚的台灣，此次在新冠疫苗的國際舞台上，表現卻差強人意，不僅技術端落後，連代工也被鄰近的南韓先聲奪人。

醫療資源健全、人才不虞匱乏，制度也堪稱完善的台灣，卻在這場眾聲喧譁的疫苗商戰中，顯得沉默，難道，台灣的疫苗產業已經走到窮途末路，只能淪為代工？

疫苗商戰1.0共識「先救命、再賺錢」

其實，疫苗，尤其是流性病疫苗，是一個高技術資本、資金資本以及時間資本的產業，因此，過去多年來，人類始終無法將「疫苗研發」和「疫苗生產」同步並驅，主因在於，沒有人願意在疫苗未通過試驗前，花費數百萬美元生產。

但這次由於新冠疫情來得又快又急，因此，2019年各疫苗廠商不得不「產研並進」，間接造成這次疫苗神速問世的關鍵原因。

《疫苗商戰》一書作者古格里．祖克曼（Gregory Zuckerman）指出，儘管不確定疫苗能否獲得最終授權，但各疫苗廠商及研發單位懷著救世的使命，依然持續進行試驗。

美國政府更因為面對數以億計的確診人數，決定由官方主導自行製造。至於英國政府，也花費大筆預算在牛津大學的阿斯特捷利康（AZ）疫苗。也就是說，想要對抗又急又猛的流行病，政府的扶植以及足夠的資金，缺一不可。

新冠肺炎疫情爆發初期，不只美國聯邦政府進行「曲速行動」（Operation Warp Speed）的資金挹注，更有華爾街的商業巨賈，在2020年5月進行大手筆投資挹注，讓莫德納市值暴增13億美元（約新台幣362億元）。

疫苗研發過程中，政府支持及足夠資金，缺一不可。取自shutterstock

不過有了充沛銀彈後，也要有強而有力的堅持和信念。無論政府、廠商及金主，都必須認知，一旦能研發出阻止全球疫情、拯救全球經濟，其創造的價值，遠比靠疫苗賺回的錢要大得多。也就是說，惟有在「先救命、再賺錢」的共識下，才能讓疫苗研發和生產撐到最後一刻。

因此，台灣如果要複製國外疫苗產業的成功模式，就得要先要確定是否擁有三力——政府力、資金力，以及共識力。

然而這次在新冠疫苗的商戰模式中，倒是有幾個成功的典範，足以讓台灣進一步拆解與模仿。

包括美國的「大藥廠帶領小研究室模式」、英國的「學術圈結合產業界模式」、南韓的「內需市場結合外銷市場」模式，以及中國大陸的「內需先行、外交接棒」模式。

美國模式〉大藥廠+小研發團隊，共創雙贏

BNT疫苗是德國BioNTech（簡稱BNT）與美國輝瑞製藥（Pfizer）各投入一半開發經費的研發成果，在開發初期由輝瑞承擔全部研發經費，BNT則在疫苗上市後向輝瑞分期還款。

換言之，美國的大藥廠並不拘泥於疫苗一定要自家研發，而是為了快，不惜跨廠、甚至跨國合作，將資金及相關能量挹注到千里之外的小廠，亦即是，為求成功，可以靈活調整策略。

輝瑞和BNT的靈活合作，不但讓疫苗能快速問市，他們所開發出的mRNA（信使核糖核酸），未來更可用於癌症藥物，因此，即便新冠疫情結束，未來仍商機無窮，那才是長期獲利的市場所在。

美國政府投注所有資源，催生救命疫苗。Flickr by Marco Verch Professional Photographer

英國模式〉學術圈+產業界，研發產能齊備

英國AZ與牛津大學合作開發出的AZ疫苗，則是一個學術圈和產業界合作無間的典範。

由於牛津大學與莫德納、BNT一樣，都已從事商業疫苗研究多年，厚植對疫苗研發的能力與基礎，也因此，疫情爆發後，得以藉由先前基礎，快速製造出對抗隨時變種病毒的疫苗。

根據牛津研究團隊的說法，2020年1月5日，開始投入研發新冠疫苗，但研究人員心中認為，疫情可能沒有嚴重到需要疫苗問世，但他們仍製作了種子疫苗（seed stock），由於技術是複製缺陷型黑猩猩腺病毒為載體，因此人體試驗十分重要。

所幸，在英國政府介入下，在境內18個臨床中心進行試驗，更將臨床試驗擴及全球，分別位於南非、肯亞和巴西，讓試驗得以順利。2020年4月底AZ宣布加入，不僅讓臨床試驗如虎添翼，也讓疫苗的量產有了更完整的計畫和量能。

也就是說，牛津大學研究成員將技術不藏私地轉移給AZ，在兩強合作跟互補下，讓技術研發和製造量能同時齊備。

英國AZ與牛津大學兩強互補，合作開發出AZ疫苗。取自shutterstock

南韓模式〉放眼救援藥品，積極參與國際

至於南韓，當官方在規劃疫苗產業時，就清楚知曉只有5000多萬人口的南韓，是無法撐起一個市場的，勢必要外銷到國外。因此，南韓政府在推動本土疫苗產業走向，就定調為「自給自足加上外銷」。

而這與只求自給自足的日本模式大相逕庭。

首先，南韓政府協助本土的生醫產業取得國際認證碼，達成拓展國際貿易的首要條件，傾全力幫助境內廠商打通關節；同時，南韓官方也認知到，要發展疫苗產業，光靠單一部會力量有限，於是也努力整合跨部會，有效結合外交、國貿、經濟機關等不同的政府部門，以打群架的模式，整合資源、協助廠商爭取外商訂單。

第二，由於歐美疫苗大廠以開發中國家為主要的外銷市場，面臨低價競爭模式時，南韓政府提供資金輔助，不讓廠商虧錢，更鼓勵創新，大力補助研發，同樣將攸關民生的重要藥品、疫苗，視為戰備物資，拉高挹注資源時的處理高度，有效整合。

第三，南韓在1997年成功爭取將「國際疫苗組織」（International Vaccine Institution, IVI）總部設在首都首爾。IVI是聯合國開發計畫署（UNDP）於1992年倡議的國際機構，目的在協助國際生醫大廠因利潤太低，不願研發生產製造的藥品、疫苗（俗稱孤兒藥、孤兒疫苗），包括微軟創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）均大方投入資金協助，南韓表達期望生產救援藥品的高度意願。

台北醫學大學全球衛生暨衛生安全博士學位學程教授蔡奉真指出，IVI總部設置在南韓之後，南韓政府開始接收援助藥品與疫苗的國際技術，承接孤兒藥品的生產業務，同時也將IVI設定為境內產業的國際發展目標之一，因為有了這些國際的技術，南韓的本土廠商將更能夠跨出國界，積極地進行國際參與，與國際接軌。

綜觀南韓的疫苗產業發展，不光只是投入資金，也同時注重國際接軌的細節，包括技術、生產，找到歐美大廠不願投注的國際救援藥品作為切入點，並爭取IVI總部設置，成功讓南韓生技產業重生。

南韓政府接收救援藥品國際技術，承接孤兒疫苗生產，有助本土產業升級。達志影像

中國模式〉內需先行、外交接棒，擺脫歐美束縛

2019年12月，新冠疫情在中國爆發，疫情慘重，當時位於武漢的病毒研究所，很短時間就從新冠肺炎患者身上分離出病毒株，同時進行病毒基因定序，與2003年的SARS疫情爆發時完全不同，中國已具有足夠的能量，直接公告基因序列。

2020年1月10日，武漢病毒研究所成功完成新冠肺炎病毒基因序列的完整定序。同月，英國《自然》（Nature）期刊刊登一篇文章，內容是新冠肺炎（純種）病毒的基因序列，引發全球注意，更讓當時不了解新冠病毒的國際疫苗廠商，得以改變氨基酸的序列，產生綜合抗體，提前設計出阻擋病毒的疫苗。

回顧2003年，SARS在香港、廣東地區爆發時，中國病毒專家們當時仍需借助歐美研發能量，來進行病毒的基因定序，疫苗相關產業幾乎是0；但2019年底，武漢研究所已能自行針對病毒定序，不假他人，其間，中國政府對病毒學人才培育的投入，功不可沒。

其次，中國疫苗也開始走上自產自銷的路，尤其超過10億人的內需市場，就是發展國產疫苗最大的誘因，儘管歐美媒體不斷質疑中國科興（SinoVac）、國藥（SinoPharm）的疫苗保護力不及六成，但是世界衛生組織訂定的疫苗保護標準是五成，中國疫苗實已經達標。

再者，中國疫苗的定價便宜，尤其不像輝瑞BNT，需要攝氏零下70度的「冷凍冷藏供應鏈」技術來保存疫苗，讓中國得以開拓南美、非洲等較遙遠的市場，也順勢進行疫苗外交，更擺脫歐美對中國有關疫苗技術的箝制封鎖，走出自己的路。

中國內需市場大，國產科興疫苗採自產自銷模式，走出自己的路。達志影像

台灣出路〉走向「小而美、小而強、小而巧」

綜觀前述國家疫苗產業發展成功的例子，可以歸納出下列特點：

首先，各國都視疫苗為國安戰略物資，同時投入大量資金投資研發，並要求優先取得；再者，研發費時長久，並非一蹴可幾，若非國家力量協助，私人廠商無法獨力完成。

第三，新冠肺炎疫苗的全球市場需求大，從研發、生產，甚或代工，都不該局限在國內施政規劃的格局，而需要將視角拉高，從國際整體的布局來思考。

最後，在面臨這場國際戰局之際，各國對於相關法規的彈性鬆綁，以及政府跨部會間的合作，都以大刀闊斧的心態進行，作法創新且實用，非常時期就必須具備非常心態，加上國際製藥大廠直接找上研發單位，研發、生產各司其職，才讓新冠疫苗的國際市場如此喧騰熱鬧。

不過，司徒惠康提醒，以中國而言，「內需市場」確實是發展產業的優勢之一，更是與歐美國家抗衡的武器，這是台灣未來在制定相關產業政策時，必須注意的一點。

他強調，台灣的疫苗產業在國內科技體質健全的狀況下，可以走向「小而美、小而強、小而巧」的路。

他強調，台積電具有製作獨特晶片的技術，但那是因為台積電「累積了30∼40年以上的經驗」。

台灣輝瑞總裁葉素秋認為，爭取臨床試驗來台進行，是台灣扶植疫苗產業時可以嘗試的方向，藉由國際合作，厚積研發與生產能量，政府的「選題很重要」，必須重點投資，減少雨露均霑式的資源挹注。

高端疫苗執行副總經理李思賢就認為，政府長期資助中科院研發飛彈，品質很好，所以同樣補助歸類為國安產業的疫苗，也是有機會的，「政府可以更大膽一點！」

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