進軍疫苗世界盃！基因三好三壞 疫苗國家隊能否大復活？

【文．蔣濬浩】

台灣在去年5月中旬爆發大規模感染，但防疫成績仍獲國際稱許，反觀疫苗產業的發展卻跌跌撞撞。《遠見雜誌》遍訪各界專家，從產官學研醫各大角度，找出台灣疫苗產業的突圍之道！

2019年底，新冠肺炎疫情全球爆發，全世界同步敲響「疫苗商戰」，沒有一個國家能忽視這場競逐。

WHO的緊急使用清單（EUL），就是這場競逐的桂冠。取得EUL者，不僅毋需仰人鼻息，更能一登國際殿堂、展示國力，甚至成為國際社會的救世主。

至於未取得WHO的EUL或各國EUA的，不免要低聲下氣、聽天由命，若身處複雜的國際政治，更可能落入「無疫苗可用」的窘境。

截至2022年2月，WHO一共通過10支疫苗的EUL。遺憾的是，這份名單當中，沒有任何一支台灣國產疫苗，這也代表在這場為期兩年的疫苗商戰中，以生醫研究著稱的台灣，竟敗下陣來。

更令人遺憾的是，在這場疫苗商戰世界盃中，台灣甚至連「陪跑」的資格都沒有。有鑑於疫苗供不應求，國際大廠紛紛尋求代工合作伙伴，亞洲包括日本、韓國、印度，都相繼受到青睞，唯獨台灣在這波合作潮中，再次掉隊。

疫情中，台灣一次次以防疫奇蹟名聞國際，但為什麼在發展疫苗產業時，卻一路上跌跌撞撞？台灣的疫苗產業，究竟出了什麼問題？為此，《遠見雜誌》從產官學研醫的各個角度，深度剖析台灣疫苗產業的六大基因。

台灣有扎實的基礎建設、豐沛的生醫人才， 「疫苗台積電」並非遙不可及。 張智傑攝

壞基因1〉國家隊群龍無首！官民缺乏整合

時間回到2020年初，當武漢一出現病毒，全球一線生技大廠已經迅速嗅出危機，並與政府當局展開商戰整備。

「從疫苗設計，到展開疫苗注射試驗，我們只花了65天，當時還只是2020年4月，」牛津大學教授、AZ疫苗開發者之一的凱薩琳．格林（Catherine Green）回憶，當知曉疫情在武漢爆發時，團隊旋即展開病毒研究，並聯絡英國政府，協助建立快速審查機制。

英國不是特例。2020年4月，前美國總統川普宣布推出「曲速行動」（Operation Warp Speed），一口氣與六家國際藥廠展開合作，加速疫苗開發製造，其中就包含AZ、輝瑞、莫德納（惟輝瑞參與不深，雖有獲預先購買權，卻沒拿研發資金，後期未被相關法規束縛）。

至於台灣，何時才決議通過第一筆給與民間企業的「新冠疫苗研發預算」？答案是2020年7月底。這項預算案的審核速度，不僅足足晚了國際三個月，更因此推遲了國產疫苗臨床試驗的時程，間接導致台灣錯過躋身「疫苗第一梯隊」的可能。

危急下的遲鈍，凸顯民間疫苗產業與政府之間的疏離。前疾管局長蘇益仁便曾指出，長年以來，台灣政府對國內疫苗產業信心不足，以至於疫情初期，遲遲不敢加速國產疫苗計畫。

蘇益仁表示，當前政府對疫苗缺乏「專責單位」，導致疫苗在緊急開發上缺少統籌整合。事實上，國產疫苗史上，不只新冠疫苗曾面臨群龍無首的狀態，國內曾投入研發的H7N9新型流感、腸病毒71型疫苗，也都面臨開發時程延宕的問題。

前衛福部長林奏延表示，過去，行政院轄下曾有「疫苗政策指導委員會」協助統合疫苗事宜，但這個部會在2015年後便停止運作，導致在疫情初期，台灣的疫苗政策缺乏跨部會共識。

過去兩年來，台灣曾多次深陷「疫苗荒」，然而缺疫苗背後，暴露著台灣疫苗產業的不足。張智傑攝

壞基因2〉缺乏銀彈！台廠發展受限

除了與政府缺乏統合外，國產疫苗面臨的更大困境，在於缺乏資金。

「你看美國政府投注多少資金給疫苗廠？數十億『美元』；我們呢？幾億『新台幣』，」談起台灣在疫苗上的金援，高端副總經理李思賢露出無奈的神情表示，相較於疫苗研發經費，中央補助就是杯水車薪，「為了做到全球性三期臨床，我們至少已經投資破百億。」

他坦言，若非世界衛生組織（WHO）和流行病預防創新聯盟（CEPI）決定予以臨床試驗補助，高端恐怕難以啟動「傳統安慰劑對照三期試驗」和「疫苗混打臨床試驗」。

「沒有錢，台廠很難贏，」台大公衛學院教授陳秀熙指出，疫情初期，為了加速開發進行，國際大廠幾乎都以「多國多中心」的方式展開臨床試驗，以確保蒐集足量數據、提升實驗信效度。

高端的痛，同時也是台灣國產疫苗過去20年的痛。財團法人生物技術開發中心董事長涂醒哲就指出，長久以來，台灣疫苗廠多受困於財源問題，只要缺乏計畫補助，疫苗開發計畫就會被迫擱置。

71型腸病毒疫苗開發案，就是一例。1998年，台灣曾爆發大規模腸病毒，引發超過140萬名兒童確診，超過70名兒童死亡。隔年，疾管局隨即啟動疫苗開發，希望盡速研製出國內第一款腸病毒疫苗。

孰料，這一等就是23年。

「2022年，台灣71型腸病毒疫苗終於『可望』上市，但期程已經晚了中國10年，」林奏延感慨，過去政府在疫苗的財源補助上，習慣在廠商順利生產後才補助，迫使疫苗廠在開發疫苗的過程中，需自行負擔鉅額開發成本。

生物技術開發中心董事長涂醒哲認為，台灣疫苗廠常受困於財源問題，讓發展受到阻礙。蘇義傑攝

壞基因3〉政策搖擺！產業缺乏底氣

然而，真正讓台灣疫苗產業難成氣候的關鍵，在於中央政策長期搖擺不定，導致國產疫苗缺乏底蘊。

「英美疫苗的成功不是偶然，」投入免疫研究25年、國衛院副院長司徒惠康指出，以莫德納為例，在這次疫苗成功前，mRNA技術從未成功製成藥物或疫苗，美國政府與學術界卻願意在過去數十年，持續支持這項冷門研究。

中研院院長廖俊智透露，其實，台灣也不乏團隊投身mRNA技術的研究，但疫情前期，為何不見台灣擁有自己的mRNA疫苗？關鍵還是沒有國家政策支持。

對於疫情期間，中央政策的搖擺，聯亞生技董事長王長怡最有感。

回憶起過去兩年間與中央的合作經驗，她坦言待遇猶如三溫暖。最開始，政府在疫苗補助上一毛不給，中期衝刺國產疫苗進度時，一度將自己視為座上賓，但等EUA審查一結束，又對聯亞不聞不問。「我們理解政府在國際上面對WHO的難處，但仍希望政府能因應疫情、調整政策，別讓聯亞疫苗被埋沒。」

聯亞生技的遭遇，像極了台灣疫苗產業的縮影。過去30年間，台灣疫苗政策就是一場不斷搖擺於「官辦」「民營」間的糾葛過程。

由國衛院所出版的《疫苗政策研議》就指出，1997年，行政院曾核定，興建以「製造」疫苗為導向的GMP廠房；孰料，短短不到五年，建廠政策又突然轉彎，決定將製造下放民間，中央改以「研發」為主。

但到了2004年，面臨新型流感的威脅，國衛院又決定出手，希望與民營企業共同量產疫苗，加速解決流感威脅。

無奈的是，這場合作又是半吊子，既沒有充足資金供廠商開發，在政黨輪替下，更缺乏穩定的政策背書，最終導致「雷聲大、雨點小」的窘境。

對此，司徒惠康和廖俊智不約而同地表示，中央若想發展疫苗國家隊伍，唯有拿出魄力，做出長期的疫苗產業規劃藍圖。

西諺有云：每朵烏雲背後都鑲有銀邊（Every cloud has a silver lining）。疫苗商戰中，台灣疫苗產業的病症暴露無遺，但同時，病毒的強勢來襲，也讓世界看見了國產疫苗的獨特潛能。

聯亞生技董事長王長怡表示，國產疫苗產業人才充沛、基礎建設完備，但好的構想要落地，還需政府鬆綁法規， 效率、公平地分配資源。陳之俊攝

好基因1〉人才濟濟！疫苗技術基礎功扎實

首先，是完備的生物醫學人才，為台灣在疫苗產業的競爭上，打下深厚的根基。

1月31日，由中央研究院生物醫學科學研究所研究員陶秘華、生醫轉譯研究中心主任吳漢忠與院長廖俊智的團隊，發表第一個針對Omicron變異株設計的多種次世代mRNA疫苗，其中結合Omicron和Delta兩種變異株的混種株（Hybrid）疫苗，若當成追加劑使用，可在小鼠誘發高效價中和性抗體，成功對抗包括Omicron在內的現有變異株。

「從Omicron出現，到疫苗成果送件《bioRχiv》，只有兩個月，」廖俊智興奮指出，雖然在疫情初期，台灣沒有資源，可以像輝瑞、莫德納果斷投入疫苗開發，但透過學習大廠經驗，搭配自有技術平台，台灣仍有望在mRNA疫苗上，占有一席之地。

不只mRNA技術，中研院生醫所胡哲銘團隊，還擁有全球獨家的「奈米」技術，能在奈米維度下操作假病毒，誘發人體免疫反應，如果該技術成功作用於新冠病毒，台灣亦有機會成為下一個疫苗技術領頭羊。

更驚人的是，若撇除政策上的延宕，國產疫苗廠投入開發疫苗的速度，完全不輸國際。

林口長庚醫院病毒室主任施信如就指出，台灣早在2020年1月底，就成功分離新冠病毒株，是全球第四快的國家。同時，包括高端、聯亞在內，也早在2020年2月就宣布，開始製備新冠疫苗，若論疫苗人才的技術實力，台灣絕對是佼佼者。

中研院院士廖俊智看好台灣的疫苗研發人才與技術實力。張智傑攝

好基因2〉資料完整！健保數據成疫苗驅動引擎

其次，是台灣完整的健康資料庫，將有望成為驅動疫苗的關鍵引擎。

事實上，這次莫德納疫苗的開發，正有賴於與「亞馬遜雲端數據服務」的合作，才能順利開發。

涂醒哲分享，疫情爆發初期，莫德納曾透過讀取亞馬遜數據庫，取得超過500億筆的基因配對測試，並經由機器學習大量組織樣本，完成第一批疫苗製造。未來，該系統還將持續因應變種病毒，不斷做出修正、模擬，加速疫苗的開發工程。

他指出，莫德納的作法，正揭示台灣健保資料庫的龐大利基，除了在疫苗開發的安全性上，能透過數據庫提前評估，當啟動臨床試驗，也能經由數據庫篩選出合適的受試者，增加疫苗臨床實驗的可信度。

司徒惠康補充，國衛院研發中心目前正在整合多維度的資料庫。未來，如果需要評估疫苗受試者，不只能從生理指標判讀，還能綜合地區、氣候等資訊一同評估。

台灣輝瑞總裁葉素秋指出，透過加入國際大廠的臨床試驗，往往是最快打入疫苗供應鏈的方式。「此時，完整的健保數據庫，就是推銷台灣的絕佳優勢，」葉素秋分析，為求試驗品質穩定、效率最大化，完整的數據資料，往往是大廠展開合作的關鍵評估標準，台灣應把握機會與國際接軌。

台灣輝瑞總裁葉素秋分析，完整的健保數據庫是推銷台灣的絕佳優勢。台灣輝瑞提供

好基因3〉代工經驗！半導體模式成疫苗藍圖

最後，是台灣在製造業、半導體上成功的代工經驗，將成疫苗產業轉型為「疫苗台積電」的關鍵養分。

疫情下，全球疫苗供不應求，國際大廠也掀起發包疫苗代工的趨勢，包括AZ陸續找上印度、日本、韓國，協助疫苗代工裝瓶，莫德納也在去年找上韓國，協助疫苗裝填。

台灣雖然較日、韓晚起步，但也初見端倪。2月16日，莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）宣布，將在台灣設立莫德納分公司。對此，衛福部長陳時中也回應，台灣將努力向莫德納爭取技術代工。

涂醒哲也透露，看準生技代工的商機，行政院可能借鏡過去的「台積電模式」，由行政院國發基金出資，規劃成立一家生技公司，再尋求民間共同出資。

他指出，疫苗產業鏈上的國際分工日益細緻，從下游的填充、分裝，到上游的製劑、原液都是疫苗市場的代工商機。台灣只要能從中找出一項技術利基，就能掌握疫苗代工的經濟果實。

除此之外，在法規上，中央也正效法當年吸引半導體資金，透過訂定「生技醫藥產業發展條例」，將生技產品的代工製造，納入租稅優惠的範疇之中，可謂替生技代工開了一口資金活水。

生醫人才、健保數據、代工經驗，台灣進軍疫苗世界盃的三大利刃已然出鞘，面對新興傳染疾病將愈發頻繁的後疫情時代，台灣若能擺脫積習、把握優勢，將可望成為國際疫苗賽場上的一線選手。

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