Omicron劃出新冠分水嶺！全球疫苗商戰2.0開打 台灣能怎麼贏？

【文．簡嘉宏】

新冠疫情肆虐，Omicron變異株劃出一道新冠世代分水嶺，傳播力讓疫情流感化，「與病毒共存」已成多國政策。回顧「全球戰疫1.0」，大國動用所有資源，創下人類研發疫苗最快紀錄，英、美可謂大贏家。截至2022年2月，WHO共通過10支疫苗緊急使用清單，台灣疫苗在疫苗世界盃掉隊。邁向「全球戰疫2.0」，台灣該如何再次掌握機會，在第二階段的全球賽局中勝出？

2019年底，新冠肺炎（COVID-19）襲來，不僅讓世界各國措手不及，更教原本平靜的疫苗市場，吹皺一池春水。尤其隨著疫情延燒，疫苗頓時成為全球無可或缺的戰略物資，在「得疫苗者得天下」的態勢下，疫苗產業亦成了國力的展現。

令人好奇的是，台灣近兩、三年來，防疫績效舉世聞名，隨著半導體號令天下，似乎在國際知名度以及影響力，都展現了前所未有的聲量。然而素以醫學先進大國自居的台灣，在這場世界級的疫苗戰局中，是否刷足了存在感？

Omicron變異株持續肆虐，民眾積極施打疫苗，是防疫成功重要關鍵。池孟瑜攝

解讀疫苗產業DNA，走出台灣疫苗新局

根據世界衛生組織（WHO）的資料，2020到2022年之間，全球共計有340組以上的新冠疫苗研發計畫，其中有140組進入不同階段的臨床試驗，41組完成臨床試驗階段，但僅28組疫苗開發計畫，分別取得各國的緊急使用授權（EUA），其中，也包括台灣的高端疫苗。

不過，在這次新冠肺炎疫情的衝擊下，卻再次讓我們認清台灣身為國際孤兒的窘迫困境，在疫情初期，甚至連一劑疫苗都不可得。

而且，儘管台灣擁有獨步全球的健保制度、無遠弗屆的資訊網路設備、與世界同步的生醫技術，國產疫苗發展之路，至今卻走得驚險。

為什麼會如此？先撇除國際地緣政治帶來的影響，台灣長期在疫苗、生醫產業的發展過程中，到底出了什麼問題？

為此，《遠見雜誌》製作團隊特地走訪數十位政府、研究、產業等各領域的專家學者，同時與研發英國AZ疫苗的牛津科學家、專書作者等獨家連線，為台灣把脈、解讀疫苗產業的DNA，走出一條具有台灣特色的疫苗之路。

新冠疫苗研發，多採合作模式促成

疫苗商戰1.0版，國際喧譁、台灣失聲

根據《Our World in Data》的動態統計，截至2022年2月18日，全球共有219個國家地區接種了新冠疫苗，有效流通的疫苗約20種，其中，牛津阿斯特捷利康（AstraZeneca, AZ）將近180個國家施打，輝瑞（Pfizer）BNT近150個國家施打，其次為中國國藥（SinoPharm）疫苗、莫德納（Moderna）、以及嬌生（Johnson & Johnson）共80餘國採用，俄國的史普尼克5號疫苗在59國流通，中國科興疫苗（SinoVac）也有48國採用。

在這場疫苗戰役中，國際疫苗的第一階段贏家昭然若揭，AZ、BNT、莫德納與中國兩款疫苗、俄羅斯疫苗都已成功打進全球市場，在這場疫苗戰役中取得第一階段的勝利。

對比之下，台灣的國產疫苗高端目前在台接種的劑量約192萬劑，取得了8國緊急使用授權，包括了印尼、帛琉、紐西蘭、貝里斯、索馬利蘭、愛沙尼亞、泰國、巴拉圭，與前揭國際疫苗相較，無法望其項背。

明顯的，台灣在第一階段的疫苗戰役中，表現顯然差強人意。

BNT疫苗是目前國際上流通最廣的疫苗，堪稱疫苗商戰第一階段的大贏家。（右起為德國前總理梅克爾、BNT創辦人暨研發科學家吳沙忻、圖雷西夫婦）

戰況從「求快」到「慎選戰場」

然而「逝者已矣，往者可追」，當一如新冠肺炎的全球性傳染病成為人類的新常態時，這場疫苗商場顯然還得加開多場延長賽，台灣並非全無扳回一城的機會。因此，許多專家旋即指出，若說第一階段疫苗戰的決勝點比的是研發與執行力的速度，那麼第二階段的勝負關鍵或許就是「是否選對了戰場」。

而所謂鑑往知來，在為台灣疫苗產業尋找下一波的決勝點前，得先細細檢視台灣在上一場的賽事，錯失了什麼？

依據製造原理，新冠疫苗分為核酸疫苗、載體疫苗（腺病毒）及蛋白質次單元疫苗等三大種類，莫德納疫苗（mRNA-1273）屬於核酸疫苗，AZ疫苗（AZ1222）則為載體疫苗，高端新冠肺炎疫苗屬於蛋白質次單元疫苗。

但是，在新冠疫情爆發前，台灣廠商不論對核酸疫苗或載體疫苗的投資都是「零」，根本沒有基礎。台灣大學流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙直言，台灣的國光流感疫苗也算成功，當初成立國家疫苗平台、國家生技平台，靠著國家力量結合了企業、NGO、學術研發、生技廠商才有機會，但，台灣的新冠肺炎疫苗產業截至目前，「整合失敗」。

究其因，高端疫苗生物製劑公司執行副總經理李思賢指出，台灣學術機構及疫苗廠商與國際水準確實有段差距，台灣投注在疫苗產業的科研和政府資金部分太過薄弱，同時也缺乏與海內外的產、學機構合作與連結。

此外，台灣疫苗產業的「關鍵規模」（critial mass）還不夠大，這其中包括了人才的數量、人力等，許多先天條件限制台灣無法成為第一，長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如強調，代工始終是台灣的強項，雖說檢驗試劑可以做得相對精準，但是跟大廠比起來，其實也無太多競爭優勢。

國家衛生研究院副院長司徒惠康指出，過往國際疫苗產業的概念是：一個效果不錯的疫苗，價格可以，就是大量生產供全球使用，所以對一個流行性疾病毋需開發太多疫苗，可能全球就四、五個大廠就包下來所有產量。

因此，換言之，台灣的疫苗產業，在先天發育不良，後天又缺乏成長激素加持下，導致競爭力不足。

然而發展進程落後，還不是台灣疫苗產業的核心難題。在深訪數十名生技相關的政府官員、研究人員、產業主管後，《遠見》從研發、資金及政策法規，歸納出在這場國際疫苗戰中，台灣必須面對與因應的三大問題：

台灣挑戰疫苗世界盃，產官學研醫怎麼看？

迷思1〉生技是高毛利產業，為何要做代工？

首先，在研發方面，李思賢直指，台灣普遍存在的思惟「真的非常製造業」，一提及發展產業，就只想要蓋工廠，但是，許多前沿技術必須先在實驗室中扎根，通過理論反覆測試、證偽後，後續才會有工廠的戲分。

他舉例，莫德納一支疫苗的毛利有95％以上，輝瑞也非常高，跟電子業不同，生技產業其實是「高獲利、高毛利」的產業，一旦研發出來，產生的就是暴利。但生技業研發需要資金，可能處於無法回本的狀況很久，相較於電子業可能只需要一到兩年，就可以靠賣產品回收了，但是生技業研發週期可能動輒10年以上。

施信如則指出，可以強化台灣廠商「國際結盟的能力」，例如，尋求國際合作的學者給予意見甚至牽線，讓國際大廠青睞台灣有潛力的研發小廠，「國際化」是台灣生技產業提升的重點，尤其是提升具有國際合作能力的年輕人才，至關重要。

迷思2〉要馬兒好，又要馬兒不吃草？

研發需要大量資金，生技業尤是。

美國史丹佛大學醫學院教授、防疫醫療政策中心主任王智弘接受《遠見》專訪時強調，新疫苗（尤其是新的科技）都非常貴，美國政府補助大廠的金額，至少都從10億美元，也就是動輒新台幣200億∼300億元起跳，甚至給出兩個10億美元。除了補助，還先預訂產品優先購買權。

王智弘透露，據他所知，台灣生技廠商能夠獲得的補助金額約為680萬美元，還不到新台幣2億元，「對，人家的1／200！」

這樣的補助，不僅無法吸引廠商投入研發，也是台灣生技或疫苗產業的危機。

他不諱言，政府培植疫苗產業朝向mRNA的方向是對的，「但是要好好運用資源，」平常就要補貼生技廠資金，光是燒錢維持營運就很辛苦，「根本沒力氣深入研發。」

「你看BNT或是Moderna的mRNA技術，最終鎖定不是疫苗，而是癌症藥物，那才是獲利大市場，終究還是（回歸）商業模式運作。」

迷思3〉新創遇上落後法規會轉彎？

除了研發與資金，台灣疫苗產業的良性發展，需要彈性的法規進行配套。

台北醫學大學全球衛生暨衛生安全博士學位學程教授蔡奉真指出，南韓在1997年歷經金融海嘯後勵精圖治，下定決心積極面向國際，甚至爭取把「國際疫苗組織」（International Vaccine Institution, IVI）總部設在首都首爾，過程中，南韓政府跨部門的協調，創造出彈性法規空間。

她認為，部分事情還是需要政府帶頭，展現靈活策略模式，特別是台灣始終以國際貿易為經濟命脈，無法迴避有效因應國際現勢的命題。

另外，相關法規的彈性與否，其實也反映了政府對於資源分配的選題。

台灣並非沒有資源，國衛院副院長司徒惠康直指，只是「資源使用不恰當」，政策上出現的一窩蜂，往往就是珍貴資源開始浪費的時候。

對此，衛生福利部部長陳時中接受《遠見》專訪時，坦言「政府選題格外重要」，尤其該拋棄對「無用之學的迷思」，平時應著重基礎科學人才的培養，更端賴健全的法規政策。

陳秀熙也表示，目前全球欠缺18歲以下的專用疫苗，台灣高端有能力但是卻無法投入生產，就是因為缺乏國家力量的介入，不論是「法規、設備、銷售、市場」，他建議，國家必須積極創造經濟規模。

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疫苗商戰2.0版，台灣的機會在哪裡？

在檢視台灣目前對於研發、資金，以及法規彈性等三大方向的不足之後，多位專家也提出台灣未來加入全球戰疫2.0的機會之窗：精準醫療、常規疫苗製造、以及技術吸引大廠。

機會1〉整合健保大數據，推動精準醫療

自1995年3月1日開辦全民健康保險（健保）以來，已近30年，台灣的健保資料庫、資訊網路基礎系統，以及大數據分析能力，均屬優勢，若能有效盤整，推動結合健保系統大數據的數據分析，將國人特有的疾病、台灣特有生態環境等參數加入，設計出「精準醫療」的個人健康管理系統，這才是台灣生技業者首要開發的產品。

若是擔心醫療隱私外洩，王智弘直言「可以利用區塊鏈解決」。

司徒惠康則強調，台灣實在不需要去搶國際的大量訂單代工，因為光以台灣的內需市場來講，臨床醫師的素質本來就好，對病人臨床資訊的收集、分析整理也屬一流，若能搭配AI大數據的演算，台灣在基因序列分析方面將有長足進展，更能推動國內精準醫療的業務，台灣也稱得上是走出一條有別於國際生技大廠的道路。

機會2〉針對地區性疾病，開發常規疫苗

王智弘強調，台灣在2003年爆發SARS疫情時，尚未意識到經常性的流行病疫苗屬於戰備物資，這次新冠肺炎的爆發才讓所有人驚覺，新冠肺炎不是尋常的流行病，但起步已晚。

不過，針對國際大廠因不具利潤而興趣缺缺的疫苗、藥品，可以是台灣的利基，例如：幼兒常規疫苗、腸病毒71疫苗、卡介苗等。其中，腸病毒的病毒株是國人自行分離，全世界僅少數藥廠有意願製造，而且也不會多生產，因為沒什麼利潤。更何況全球新生兒人口總數持續探底中，國際大廠根本不生產此類較具區域性疾病的疫苗。

另外，水痘、皰疹、登革熱等屬於東南亞熱帶性地區的疾病疫苗，都可以是台灣疫苗生產的獨有特色。

司徒惠康直指，台灣的疫苗產業方向屬於「小量多樣」，不論是疫苗製劑或是生物製劑皆然。他以腫瘤疫苗為例，腫瘤疫苗許多時候需要客製化，國外的腫瘤疫苗不見得可悉數讓國人使用，台灣一定要發展屬於自己、特有種族、特有環境條件下，所誘發出來的腫瘤疫苗，不要再短視近利地追求時髦。

但要如何吸引大廠來投資台灣疫苗廠？王智弘建議「依照台積電模式」，只要廠房設備很乾淨，人員培訓良好，就已是國際上可信賴的伙伴。不過，陳時中對此回應指出，台灣疫苗產業有能力挹注資金投資高階的疫苗研發，將朝向「政府研發、民間代工」的目標前進。

機會3〉掌握關鍵技術，吸引國際大廠

陳時中透露，疫情爆發之初，台灣曾與AZ接洽討論代工，但發現會將台灣所有疫苗產能卡死，最終只好放棄，但他也強調，台灣「必須取得技術，對疫苗產業發展才有幫助」。

對此，陳秀熙認為，在後疫情時代，次世代疫苗還是可以成為台灣疫苗產業的利基，建議「以國家格局找出自己的路」，不要再一窩蜂複製、抄襲國外成功例子，新冠肺炎病毒未來確定流感化，疫苗的存在價值不會消失。

「台灣曾經有過寶貴的SARS防疫經驗，是與國際接軌最佳之處，」陳秀熙如是說，他更提議台灣疫苗產業三步走的順序應該為：代工生產、技術轉移、自行生產。

美國輝瑞執行長博爾拉將疫苗研發視為「登月任務」，展現堅強意志，贏得世人肯定。圖／達志影像

找出定位、擬定戰略，有望站穩世界舞台

全球1億人感染新冠肺炎費時一年（就感染武漢病毒株時間算起），2億人感染Delta變種病毒時僅13個月，最新的Omicron變種，在兩個月內，讓全球另外1億人感染，病毒散播的速率愈來愈快。

然而，在病毒不斷進化的此刻，全球面對疫情的態度相對遲滯。不只台灣，全世界都必須正視這個事實：新疫苗開發與病毒變種間的競速，關係著人類能否打贏這場戰役。

因此，接下來，台灣該怎麼做？

在莫德納宣布於台灣成立子公司後，似已呼應陳時中期盼台灣以發展高階疫苗技術，走出代工被動業務的產業窠臼，放眼未來，在研發、資金以及法規鬆綁進行開創性的改革後，台灣的疫苗產業盼能站穩國際舞台，更成為軟實力之一。

新冠疫情帶來一個充滿EUA的時代，我們每一個人不管打不打疫苗、吃不吃口服藥，都正身處於一場「全球人體大實驗」之中，可以說，每一個人都是白老鼠。

儘管如此，這也可能是生醫演化史上一個前所未有的轉捩點。

在這場全球生醫大戰之中，台灣必須先找到自己在全球生醫版圖中的定位、擬定相應策略，才能踏出關鍵一步。我們理應審慎，且不悲觀。

全球生醫大戰持續開打，台灣必須找到自己的定位，踏出關鍵下一步。池孟瑜

BNT疫苗流通最廣、AZ價格最親民

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