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疫後復甦不均 2022年世銀下修全球GDP至4.1％

聯合新聞網 / 遠見
圖／由於各國復甦腳步不盡相同，世界銀行預測，全球經濟在新的一年前景較為黯淡。
圖／由於各國復甦腳步不盡相同，世界銀行預測，全球經濟在新的一年前景較為黯淡。

【文．傅莞淇】

在2021年的顯著反彈後，世界銀行預測，全球經濟在新的一年前景較為黯淡。由於各國復甦腳步不盡相同，已相當嚴重的貧富差距預期還會惡化，這也將拖累全球管控疫情的進度。

根據世界銀行1月中發布的年度《全球經濟展望》報告，2022年的全球成長率，將從去年的5.5％大幅放緩到4.1％。2023年，甚至將只有3.2％。中國、美國與歐元區，都將成為拉低全球成長速度的經濟體，但印度被看好還能從8.3％上揚到8.7％。

供應鏈困境仍無解，通膨又帶來價格壓力

傳播快速的變種病毒Omicron，是拉低經濟成長的一大原因。此外，供應鏈的困境尚未找到解方，港口積貨未清，新一波染疫潮又使得人力吃緊。各國政府逐步抽離疫情補貼，但未來的政策尚未明朗。再加上通膨帶來的價格壓力，都是經濟活動難以升溫的因素。

其中，世界銀行行長馬爾帕斯（David Malpass）認為最引人擔憂的，是全球規模的不平等狀況愈來愈嚴重。由於貧窮國家應對疫情打擊、供應鏈動盪，以及通貨膨脹的能力，較已開發經濟體來得低，窮國及其人民經濟復甦的腳步走得慢，落後其他國家的幅度也會愈來愈大。

世界銀行預測，美國、歐元區、日本等已開發經濟體，未來兩年的經濟成長幅度雖小，但到了2023年，已足以將經濟產值與投資規模，提升回到疫情前的水平。相較之下，開發中國家與新興經濟體的成長率下滑，會使得這些地區到2023年的經濟產值，仍比疫情前低4％。

世界經濟論壇（WEF）在同一天發布的《2022全球風險報告》也同樣指出，各國經濟復甦程度及速度的落差，會使得國際在應對全球性的風險時，合作更加困難。這包括抑制疫情擴散、打擊氣候變遷與提升資訊安全等重要議題。

對於迅速取得疫苗、施打加強劑的國家來說，下一步的施政重點與優先事務，顯然會與仍在與疫苗覆蓋率搏鬥的國家不同。再加上數位落差、對通膨的耐受度等因子影響，落後國家受到疫情衝擊的影響可能還將持續數年。

不過，報告也指出值得樂觀的原因。例如，應對疫情變化的經驗，將使企業更具韌性；在數位轉型及環境議題上，也可望更加有序。

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