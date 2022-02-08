口罩淘汰賽〉中國廉價口罩大舉壓境 台灣400間口罩國家隊誰能活下？

【文．王昱翔】

Omicron疫情肆虐全球，台灣的「口罩國家隊」卻掀起淘汰賽？在中國低價口罩強勢入侵之下，口罩廠該如何求存？

自2020年疫情爆發以來，台灣口罩國家隊一直是全民防疫後盾，廠商數量從不到20家暴增至超過400家，更寫下全球第二大口罩生產國的驚世紀錄。不少業者一年賺贏過去十年，更紛紛高喊要海外設廠、出口歐美。

但兩年後今天，一切已然風雲變色。

儘管疫情仍嚴峻，口罩卻陷入嚴重的供過於求，售價更一路慘跌。當初那些漂亮的海外佈局夢，如今大多告吹。

「價錢還會繼續往下，有些廠商搶不到市場，已經在賣口罩設備，說要退場了，」不織布公會理事長陳世中觀察。

不只中小型廠商受創，連曾靠口罩大賺的上市公司恆大都難敵，其2021年第三季已由盈轉虧、每股虧損0.29元，全年營收更大幅年減70.6%。

奇怪的是，在此同時，包括康匠、中衛等口罩廠，卻依舊接單到手軟，甚至不斷推出新品搶市。康匠還在2021年底宣告進軍泰國的設廠計劃、震驚業界，與深陷倒閉潮口罩廠簡直大相徑庭。

究竟疫情未緩之際，為何台灣口罩廠會掀起殘淘汰賽？又有誰能活到最後？

中國低價搶市，重創基本款口罩獲利

2020年，口罩國家隊成員「加利科技」以中國製口罩混充國產販賣醜聞歷歷在目。當時政府大力清查，中國口罩看似就此消失於台灣市面。

殊不知過去一年，中國低價平面口罩早已傾銷全球，更悄悄滲入台灣市場，首先就斷了台廠基本款平面口罩生路。

台灣最大口罩廠康匠總經理陳勇志指出，現在中國瘋產基本平面口罩，一片成本只要新台幣0.6元；相較下台灣原料、人工貴，一片成本少說0.8元、整整多出40%，要打價格戰根本毫無勝算，國際市場幾乎已是中國天下。

至於，本該是國家隊主場的國內市場竟也淪陷。陳世中指出，自政府停徵口罩後，進口管制也放寬，許多廠商便以工業口罩名目，越過醫療口罩審查，進口中國低價又品質參差的口罩。

這些中國口罩去哪了？其一，包括醫院、電子廠等大量採購者，大多採取價格標，寧選低價的中國口罩；其二，電商、一般通路商，如要上架基本平面口罩，同樣會優先考慮低價者。

於此同時，台灣口罩供需也在反轉。陳世中指出，隨疫情趨緩，一般民生口罩需求已從單日1500萬片高峰，下滑至單日約600萬片。需求銳減下，供給卻大增，自然會開啟口罩廠淘汰賽。

「一些想賺災難財、看到市場跑進來的業者，如果沒有從中創新、調整，也不懂口罩，持續做基本款，最後都會走向關門，」陳勇志說。

陳世中估計，若中國口罩持續壓境，口罩價格恐怕還會繼續下殺，民眾購買時，應明辨口罩產地、製造商，才能確保不會買到品質參差的口罩。

圖／台灣出產的口罩，不僅國人瘋搶也紅上國際，如今面臨經營上的挑戰。張智傑攝

淘汰賽誰能活下？三大關鍵突圍

不過，並非所有口罩廠都面臨倒閉潮，紡織產業綜合研究所產品部主任黃博雄透露，「其實知名大廠康匠、中衛、淨新，都還是活得不錯，慘的是倒數100、200家才跑加入國家隊的。」

如今，口罩廠要在紅海廝殺戰突圍生存，專家提出以下關鍵：

一、差異化以重新定價：黃博雄認為，基本平面口罩技術層次低，各國都能自產，又有中國低價品競爭，自然淪為價格戰。台廠必須從口罩外觀、形狀、功能開發新品，才能重新定價。

陳世中則認為，少量多樣產品正是突圍關鍵，如時下最夯的魚形、立體口罩，或者具特殊氣味功能、客製化外觀等，這些市場中國搶不來，利潤也較高。

二、通路品牌力：經疫情兩年催化，許多口罩廠都從代工走向自有品牌，黃博雄認為，品牌價值不只能爭取更多通路曝光，也能建立消費者忠誠度，並拉出獲利空間。

且，口罩廠在疫情危急時，是否和經營通路、客戶打好關係，也是如今市場轉變下的生意保命符；反觀趁機哄抬價格、賺機會財的廠商，現在則落得沒人買下場。

三、永續回收：「永續已經是共識，你不思考佈局，還在喊口號都是落後的。」黃博雄指出，尤其歐美相當厭惡拋棄式口罩，可水洗布口罩反而有商機。

製程永續也很重要。陳世中解釋，現在事業廢棄物處理價格不斷上漲，焚化爐也不收高熱值口罩廢料，廠商如何發展回收，會是口罩廠壓低成本的關鍵。

目前，不織布公會正積極籌設「優質口罩認證標章」，高標準嚴選台灣國產優質口罩，也以此區隔中國製口罩。不只能作為民眾購買依據，未來也有望搶進政府採購案，發展國產國用的商機。

陳勇志推估，將來基本醫用口罩需求，恐怕會隨防疫放寬而迅速消失；反倒追求時尚、機能的客群會留下，因為，他們不只將口罩視為日常衛生習慣，更當成個人穿搭配件之一，也是口罩廠要長期勝出的關鍵戰場。

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