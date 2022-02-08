口罩價格暴跌、同業關廠 康匠憑什麼逆勢「進軍泰國」？

【文．王昱翔】

中國低價口罩壓境全球、狂砍價格，令台灣口罩國家隊掀起一場淘汰賽。在同業紛紛退場之際，口罩大廠康匠卻推出更多新品，還宣告要進軍泰國設廠，究竟康匠打什麼算盤？

1月12日中午12時，康匠官方商城即將開賣最新款「鋼彈聯名口罩」之際，大批鋼彈迷死守電腦前、準時開搶。想不到才短短兩分鐘，口罩竟如熱門演唱會門票一般，全數銷售一空，臉書留言板上盡是沒搶到的粉絲在哀號。

圖／康匠推出最夯新款「鋼彈聯名口罩」。台灣康匠提供

「從之前高鐵卡娜赫拉聯名款，到這次鋼彈聯名，都是通路反過來跟我們要產品，因爲這些產品只有康匠有，」台灣指標性口罩大廠、康匠總經理陳勇志笑說。

不只獨家口罩賣翻天，其實康匠也在惡劣的紅海市場中殺出血路。

明明中國大陸低價口罩傾銷全球，不少口罩國家隊廠商都不堪價格戰，選擇收攤退場，但康匠卻逆勢布局，不只新品愈出愈多，還在2021年底宣告前往泰國設廠、進軍國際盃，震驚業界。

「我們都做同業不敢做的事，有時連我們自己都想像不到，」陳勇志說，現在康匠不只玩口罩時尚、聯名，還獨家研發技術回收茶葉至口罩中，一解口水沾染、悶臭的痛點，更呼應循環經濟。

2021年，在中國低價口罩衝擊下，部分同業營收都回落至2019年（疫情前）水準，甚至由盈轉虧，但反觀康匠，2021年營收卻仍寫下10.3億元，較2019年的1.9億元大幅成長442%。

康匠能力抗中國口罩壓境背後，是行之有年的小眾創新及品牌策略，一切得從疫情前說起。

老早跨足品牌，蹲馬步養出技術實力

2011年成立的康匠，早年並未經營自有品牌，只代工基本平面口罩，但陳勇志卻有感於「代工不會有自己的路，永遠只能仰賴經銷商，」在多數同業只做代工時，康匠便已開始籌設品牌。

當時，康匠為避免和客戶競爭，選擇專攻「差異化口罩」，舉凡推出機車族用的空汙口罩、配合孩童臉型的婦幼口罩，甚至也嘗試過大膽的撞色設計。

無奈，那時民眾的接受度有限，康匠產品雖創新，卻未獲得太大掌聲，挫折不少，甚至有不少產品開發到半路就胎死腹中，連見光的機會都沒有。

但陳勇志沒氣餒，反倒轉念思考：「小眾雖然量不多，但挑戰更大、沒人競爭，還能從中學新材料和技術。」為深耕研發，康匠甚至打破業界分工慣例，自行發展出上中下游一條龍產線，並將各環節全都摸熟。

轉機在2020年新冠疫情爆發時到來，民眾天天戴口罩、從求有到求好，開始追求口罩的時尚和機能，康匠累積多年的實力總算爆發，成了避開價格廝殺的關鍵。

康匠不退場，三大關鍵殺出紅海價格戰

康匠突圍關鍵一在於獨家產品。

疫情以來，同業都還固守基本款口罩、打價格戰時，康匠便已推出茶香、鋼彈聯名、奧運選手聯名口罩等獨家新品，自然不怕中國殺價競爭，部分產品單價甚至可逼近20元。

不過，差異化之路不好走，陳勇志回憶，當初為了發展循環經濟、解決口水異味，決定將茶葉製程剩下的茶沫回收，製成茶香口罩，豈料過程卻困難重重。

「一開始以為很簡單，就像活性碳加入口罩一樣，」陳勇志說，沒想到，茶粉因易發酵特性，一旦研磨太高溫、粒徑不對，通通都會影響到茶香口罩的製作，前期波折不斷。

最可怕是，當團隊終於成功研磨、找出最佳粒徑、看似一切到位之時，最後卻怎麼也無法結合茶粉和口罩，茶粉只要一碰上膠水就變質，險些功虧一簣。最後，幾經試驗，總算才靠獨特的低溫膠粉技術，研發成功。

圖／康匠推出創新「茶香口罩」。台灣康匠提供

突圍關鍵二在品牌通路。

因為康匠深耕品牌已久、聲名遠播，「業界碰到問題，就會找我們，」陳勇志說，透過大量異業合作，康匠開發獨家產品，讓通路商、客戶別無選擇，紛紛上門合作。

此外，康匠也是少數自建電商的口罩廠，迄今累積12萬粉絲，不但能藉此和消費者直接互動、培養品牌忠誠度，還能整合虛實通路銷售，兩路並進。

突圍關鍵三是廢料循環。

目前許多口罩廠苦於廢料太多、垃圾處理成本侵蝕獲利。但康匠早在五年前，就研發出單一化口罩材質，以塑膠鼻線取代金屬鼻線，讓口罩只剩塑膠，得以方便回收。

「因為口罩的下腳料很多，又有瑕疵品，以前花的垃圾處理費高到嚇死人，」陳勇志說，過去一車垃圾可能要2000元處理費，但自從回收後，不但省下處理成本，還能以一車約1000元價格賣給回收商，一車廢料就差了3000元。

最終，這些廢料會回到上游原料廠，經過攪碎、再製，做成棧板、塑膠水桶等產品，達到康匠、回收商、環境永續三贏。

揮軍泰國，對抗中國低價口罩的祕密武器

面對口罩市場供過於求的危機，康匠非但不隨同業減產、退場，反倒還前進泰國購地、設廠，將於2022年中投產，令外界看得一頭霧水。

「泰國競爭力會比中國更好，」陳勇志以肯定的語氣分析，一來泰國和中國一樣具備低成本、關稅優勢；二來國際信譽超越中國，市場信賴度高；再三，康匠過去已將材料賣進泰國，也熟悉當地市場和客戶。

最後，若是再將康匠的台灣經驗導入泰國，引進多年差異化技術、品牌經營，或將能成為對抗中國大陸、進軍全球的祕密武器。

未來，陳勇志還要進一步整合上中下游關係企業，組成控股公司，在台灣、泰國布局一貫廠，不只兼顧成本效益，還能省去運輸、達到減碳。

在同業一一退場之際，陳勇志沒退縮，依舊走著沒人敢走的路，要闖出台灣的口罩創新路。

看更多遠見雜誌文章：



口罩淘汰賽〉中國廉價口罩大舉壓境！台灣400間口罩國家隊誰能活下？



過濾效果強40倍！大謙如何靠一片85元的精品口罩殺出價格戰？



不再被口罩噤聲！聽障者奔走八個月，只有這間國家隊答應做「透明口罩」……