美國怕的是中國？俄羅斯？還是沒辦法再當世界老大？

【文．李建興】

跨年煙火的殘影都還沒全然淡出，世界就呈現「前庭歌舞，後院失火」的窘境。除了前有極端氣候的埋伏，後又有變種病毒的追兵，再加上通膨來襲、美中僵持、俄國侵擾、北韓蠢動、哈薩克動亂……一連串的外掛，都讓全人類新年才過不到1／10，就疲於奔命。

偏偏在這個左支右絀的時局中，烏克蘭危機這個陳年宿疾又看準世局最脆弱的一刻，一把抓住華府與西方國家軟肋，迫使以美國為首的北約國家得放下其他正事，槓掉所有待辦事項，讓「抗俄」擠到最優排序。

於是1月中，北約30 個會員國、歐洲安全合作組織58 個代表團，還有烏克蘭高官及莫斯科各層級國安幕僚，一連數輪的談判，地點從瑞士日內瓦拉到北約總部布魯塞爾，再大隊人馬殺到奧地利首都維也納，從勞師動眾、焦頭爛額的程度，足以窺見老美非同尋常的緊張。

其實，華府之所以會「焦頭爛額」、沈不住氣，最主要是向來習慣扮演世界警察的他，赫然發現，中國「崛起」、俄羅斯的「東山再起」，以及許多民主盟友不願意「在一起」，使得自蘇聯解體後，獨自當家30年的美國，開始沒了號令天下的驅動力、少了美式信仰的價值優勢。迫使他得敲鑼打鼓、四處召喚。而試圖喚回的，不只是美國視角的世界秩序，更是逐一凋零的國際地位。

就拿這幾場穿梭談判來說，儘管外交如牌局，不到最後、不掀底牌，誰都不會把話說死，把對手逼上梁山。但幾場下來，不管是正式記者會還是私底下放話，公諸於世的除了場面話之外，也只有軟綿綿的承諾，和輕飄飄的威脅。足以見得，美國項莊舞劍、意在沛公。

姑且不評論美式價值的是非對錯，其實「美國危機」早非警訊初鳴，關於「美國哀敗」的論述，更是汗牛充棟。但30年來，華府總是將許多危機，視為不可預期的「黑天鵝」，殊不知，其實是一場場既存的、顯而易見，卻被視而不見「灰犀牛」，等到數噸重的巨獸衝之而來，才猝不及防、

長期觀察企業關鍵指標，篩選百大長青家族股

西漢有名秀才邀客前來觀賞新居，一位客人建議要將筆直的煙囱重新砌得彎曲些，並移開灶門口的成堆的柴禾，以免祝融造訪，但偏偏秀才視之為二百五、烏鴉嘴。孰料，真的失火了，幸賴鄰舍相救，才得以脫險。為此，主人殺牛買酒，奉那些救火而焦頭爛額的鄰居，卻獨漏當時的勸建之人。

後來，「曲突徙薪無恩澤，焦頭爛額為上客」成為後世對「洞見癥結、防微杜漸、修正策略」最經典的警世寓言。對此，德國似乎比美國深闇此理。

當全球都出現了議會失能的同時，尤其美國的兩黨之爭更留下歷史鏡頭時，德國有著截然不同的風景，去年大選，在9月23日選前最後一場電視辯論裏，幾個黨還火力全開，孰料，只花了三個星期，10月15日，他們卻能一起並排出席記者會，從彼此競爭的政敵轉身變為成敗與共的政治夥伴。

社民黨的黨揆蕭茲，與綠黨及自民黨合作，最令人佩服的是，中間偏左的綠黨和親商自民黨，各自位於政治光譜的兩端，但他們深知定要異中求同，只有黨際聯手，才能扭轉乾坤。

這樣的民主素養，源自於他們在「威瑪共和國」時期，黨際之間互扯後腿的苦果，後而促使希特勒上台，造成世界浩刼，因此，德國人記取教訓，在二戰之後，迅速崛起。

其實上述的國家興衰寓言，亦可套用在企業與個人。以企業來說，或許應接不了前所未有的戰爭、天災……等黑天鵝，但若亡於距離尚遠，但其實可見，奔跑而來的灰犀牛（如產業、市場的變化）豈不是太冤枉？

本期的封面故事《加碼優質家族企業股》，本刊與長期研究台灣家族企業的中山大學陳世哲老師團隊合作，針對台灣30年以上的上市櫃家族企業，透過調查分析連續21的各項關鍵經營績效指標，推出台股史上首分〈台灣百大長青家族股排行榜〉。

表面上，這是個股市投資題，事實上，從這些市值翻轉、ROE鉅變、獲利轉折的家族企業中，可以洞悉到在世代轉換、環境變遷的關鍵時刻，路線的選擇、決策的方向，都造就著企業帝國的截然不同的命運。

總之，儘管「人定不能勝天」，但當天象頻顯，卻茫然不為，卻是最不可原諒的過錯，畢竟黑天鵝傷害，沒有保障名額，但灰犀牛衝撞的，往往是麻木不仁的人。

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