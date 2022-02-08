鄭平超前部署電動車 台達電三度轉型市值翻三倍

【文．林鳳琪】

一間50歲的老公司，如何一再讓投資人驚豔？台灣電源與工業自動化大廠台達電，十年來三度轉骨、聚焦核心，如今迎來電動車熱潮，更推升股價狂飆。主導轉型的接班人鄭平，怎麼看自己的成績單？

位列台灣電源與工業自動化大廠、甫度過50歲生日的台達電，近一年來不斷改寫歷史紀錄，每每為市場與投資人帶來驚嘆號！

其中2022年甫開春，台達電年營收逆勢大幅成長11％，突破3146億元；三年來，市值已翻漲三倍，衝上7000億，排行台股市值前十大。

不只如此，去年底，台達電50週年慶上，創辦人鄭崇華與董事長海英俊及執行長鄭平一字排開。海英俊難掩興奮預告，台達布局多年的電動車技術已成熟，未來十年，將迎來跳躍式成長。

接二連三的好消息，不禁令人好奇，對一家「年逾半百」，市值早在20年前就近千億的老字號而言，想不衰退都不容易，遑論要連年翻倍成長，何以台達辦得到？

一位法人觀察，曾與台達電並列電源雙雄的光寶，兩家發跡軌跡相似，資本額相當，但如今，市場提起電源，台達顯然更為人關注。其中的分水嶺，關鍵就在於台達打造的轉型接班典範。

在台達，以四人小組為首的接班梯隊，屬於最核心決策圈，由董事長海英俊、執行長鄭平、副董事長柯子興，以及營運長張訓海組成。其中，身兼大股東、董事與執行長的鄭平，是關鍵中的關鍵。

白襯衫、西裝褲、黑色大頭皮鞋，小平頭、黝黑膚色，以及「嚴肅認真」招牌表情是鄭平給外界的印象，2012年接班至今已滿十年。走過電動車連年虧損，曾一路被看衰的他，如今接班成績亮眼，不僅讓外界印象翻轉、由貶轉褒，甚至以「行動」支持，推升台達股價十年成長逾四倍，一度衝破300元。

台達永續長周志宏形容，「不是什麼鐵血改革，『強韌』二字更符合他的特質。」一旦決定目標，就會堅持到底，這也是他能帶領台達走過轉型陣痛與風雨的關鍵。

身為創辦人鄭崇華長子，鄭平一開始從未想過回台達。喜愛水產養殖、育種的他，聯考選填志願時，只填了一所屏東農專，畢業立即投入水產養殖創業。

問起何以後來選擇回台達電？鄭平幽自己一默：「創業失敗，沒了收入仍得養家活口，只好回台達電上班。」

轉型，始於一場危機！

進台達後，鄭平一路從產線基層做起，歷練過泰達電廠長，以及在中國的十年，從無到有，打造台達電的自動化製造。台達電營收也一路向前衝，從百億元飆速成長至千億元。

2009年，台達電遭遇創立以來首度營收衰退。

「這對集團的未來，無疑是一記當頭棒喝的警訊！」鄭平回憶當時，雖然經歷金融海嘯衝擊，台達的獲利仍成長，但擺在眼前的現實是，不論是占台達電營收逾六成的筆電電源供應器等市場，或是主要客戶，都面臨成長停滯，甚至衰退的挑戰。「當時已能預見，再不轉型，台達恐將跟著市場一起萎縮，最終消失。」

首部曲〉品牌元年，從硬體代工轉向系統服務

為找活路，台達電緊急啟動一連串的轉型計畫。當時還延攬時任品牌協會理事長、前明基副董事長王文燦替台達把脈，王文燦在深訪各事業群後建議台達深耕工業用市場，並發展品牌，從代工轉向提供系統整合服務。

轉型首戰成功與否，品牌長至為關鍵。就在眾人面面相覷時，平時寡言的鄭平主動請纓，扛下這個重責大任。

「當時鄭平已是集團營收最大電源事業群總經理，卻願意接任新設的品牌長，承擔轉型成敗，讓團隊欽佩，」周志宏回憶。

二部曲〉梯隊接班，聚焦三大核心

轉型梯隊就定位後，2012年，喊了17年想退休的鄭崇華正式交棒，由海英俊任董事長，鄭平任執行長，台達進入四人小組共治新篇章。

鄭平形容，台達轉型方向早已確認，比如說，發展電動車、智慧製造、樓宇自動化與工業自動化等，但如何落地執行？

過去台達產品上千種，鄭平聚焦四大主軸後，大刀一揮，砍除太陽能等主軸外的事業，毫不遲疑。除了修剪枝葉，鄭平也把過去獨立出去的子公司，全都整併回台達電這艘大艦隊，以利轉型。他形容，光是這些轉型的基礎建設，就花了四、五年。

跟所有電子代工一樣，台達前30年，隨著規模不斷擴大，利潤中心制是最有效的管理，但各獨立子公司過於本位主義，對於想轉型系統整合服務的台達，無疑是致命傷。好比說，客戶想要電動車系統服務，得自行跟數個不同窗口溝通。

三部曲〉打掉重練，重組大艦隊挺過風浪

鄭平決定導入IBM的新事業群模式，以電動車、工業自動化等系統服務為主軸，劃分八大事業群。2017年，鄭平與經營團隊啟動台達電第二次組織再造，沒想到，這一次，卻捲起了另一場風暴與危機。

對內，核心高層去職，無疑是壓倒駱駝的最後一根稻草，讓早已因研發與營業費用不斷攀升，卻遲遲看不到獲利，失去耐心的法人持續拋售持股，對台達電的未來，投下不信任的一票。

鄭平坦言，轉型改革之路，吵架、衝突未曾間斷。對內，團隊不信任，當面挑戰他，「你不要老是在扮家家酒，那些都無法成功，」董事會也不斷質疑，「這樣做到行不行？何時才能獲利？」壓力排山倒海，鄭平也曾有過求去念頭，但預見未來，以及對台達的責任，讓他決定堅持下去。

取得四人小組共識後，鄭平挺過逆風，邊做邊調整。外界形容，喜愛收藏石頭的他，個性也像極了強韌的石頭。

圖／林鳳琪整理

轉型成功另一個關鍵，是創新。安不忘危早已是深植台達兩代的DNA。鄭平曾自評，永遠不可能突破85分，原因是，他永遠預留15分打掉重練，以尋找下一個成長動能，每年提撥營收8％以上，投入創新研發。

熬過轉型危機與風暴，他讓台達電轉骨，植入創新與強韌的DNA，短短三年，市值從3000多億成長，突破7000億，擠進台股市值前十大，重回市場關注焦點。面對股價翻漲，鄭平一如既往的「淡定」，他說，比起市值，他更在乎股東權益報酬率，目標是20％。

回首漫長十年轉型路，儘管過程中滿是驚濤駭浪，台達電最終繳出亮眼的成績單。挺過風雨的台達電，正火力全開，加速前行。

鄭平

出生｜1962年

學歷｜美國加州Hayword大學企管系

經歷｜自行創業、中國區總裁、品牌長等

現職｜執行長

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