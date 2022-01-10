「流沙中年」透支人生 健康、金錢雙雙下沉

【文．彭杏珠】

在大債時代下，除了青貧世代與下流老人，還有一群「流沙中年」，他們是家中經濟支柱，卻因為要長期承擔照護責任，而被迫離職，燒錢更傷身，人生宛如流沙般下沉，再也回不去了！

你有聽過「流沙中年」嗎？這群人被迫中年離職，照顧家人，不斷透支健康、金錢。人生就像流沙般漩渦下沉，等盡完照護責任，想重返職場，已時不予人了。

相比青貧世代與下流老人，台灣社會較少關注流沙中年。然而，這群人卻是主要的經濟支柱，一旦垮了，影響的是一大家子人。

照護者也崩潰，自己與家庭都垮了

提供長照諮詢與一站式服務的「中華長照協會」常遇到這種案例。有一位40多歲的獨生女為照顧罹患帕金森氏症的母親，一年換了八位看護，負債200多萬。

當時，中華長照協會新北市永和據點主任丁中怡見到這位已婚婦女時，明顯感受到其精神異狀，她焦慮到不斷要求看護清洗冰箱、整理衣櫃、每天打十幾通電話指揮要如何照顧媽媽，導致看護不到半個月就辭職，「委託者說她借錢借到不知如何是好？很難再借到了，自己跟家庭都快被拖垮了，」丁中怡聽到她的苦楚，心塞到說不出話來。

其實，台灣有許多踩著「貧窮線」的中產階級，約在40至60歲間，他們都是家庭主要的依靠，為照顧失智、失能雙親，或身障子女而辭去工作。沒有收入，還要不斷支付醫療費用，面臨「負債又身心俱疲」的雙重打擊。

圖／台灣許多中產階級為照顧失智、失能雙親辭去工作（圖為情境圖，非個案當事人）。池孟諭攝

不要以為「流沙中年」都是藍領階級，即便經濟條件不錯的人，也會被長照拖垮，「身心靈」消耗殆盡。中華長照協會輔導的案例中，就有不少白領階級為照顧父母被迫離開職場，人生瞬間變了樣。

今年44歲的孫一華原本前程似錦，卻因舅舅一通電話「你媽媽好像生病了，快回來看看她吧！」頓時從天堂被打回人間。

20年前，孫一華到大陸發展，買了房並組織美好家庭。平日，分隔兩地的母子都靠電話聯繫，當孫媽媽出現失智現象後，從每星期一通電話到天天打，並胡言亂語：「你是不是有白粉（海洛因）在吸毒」「有人用竹竿偷我們家後院的衣服」。甚至一天到晚亂撥110、119，讓管區很無奈，到宅只能通知兒子並試著安撫：「阿嬤，你放心，我們已備案，會去調查的。」

人在中國大陸的孫一華，請媽媽先去看醫師，她拿了藥卻沒有吃，導致病情惡化。他只好每兩個月回台灣一趟，將裝好的一小袋一小袋藥黏在月曆上，每天打電話，聽到倒水、吃藥的聲音才放心。沒想到回家一看，很多藥還黏在月曆上。

即便有人盯著吃藥，老太太也會趁家人看電視時，轉頭將藥丟掉，或是假裝咳嗽，吐在衛生紙丟棄，丁中怡說：「失智患者常有這種現象，很不好照顧。」

疫情來襲雪上加霜，身心平衡是考驗疫情來襲雪上加霜，身心平衡是考驗

兩年前，孫一華緊急結束大陸的事業，儘管好友勸說不要輕言放棄，但身為獨生子的他，能不回家嗎？

回到台灣，又面臨居住問題，由於太太與母親生活習慣截然不同，全家只好在附近租屋。

他就近照顧媽媽的日常生活，還遍尋醫師調整用藥，孫媽媽的病情逐漸被控制，但也因此無法正常上班。幸好，人生就是如此奇妙，竟然遇上20年前的同事，而踏入保險行業。「這份工作很有彈性，讓我學會規劃全家人的保單，還能照顧媽媽、確保老後生活，」孫一華語帶感恩。

就在一年多前，他終於申請到日照機構，白天將母親送去，傍晚6點前接回家。週休時，給兒子零用金幫忙照顧奶奶、整理家務。這樣做「一舉三得」，既能喘口氣，也能拉近孫子與阿嬤的關係，讓孩子知道必須用勞動換取報酬，金錢不會憑空而降。

但平靜的日子，卻在515雙北疫情大爆發後變了樣。日照機構關閉了，孫媽媽只能待在家裡，孫一華也不敢亂買便當，只能買菜煮飯，三餐送到媽媽家。

孫媽媽外表看起來雖正常，行動也自如，但失智者常會忘東望西、不斷重複問問題：「為何不帶我去上課（日照機構）？」他總不厭其煩回應，「媽媽，疫情很嚴重，無法上課，不要到處亂跑喔！」孫媽媽隨即又忘了，沒戴口罩就到巷口走來走去，被人糾舉嚇壞了，想回家戴口罩，卻忘了帶鑰匙，又跑到孫一華租屋處的樓下晃來晃去。

被迫待在家裡的孫媽媽沒事就亂撥電話，甚至沒掛好。疫情期間，防疫險商品熱賣，孫一華既要忙著送保單，又掛心不下媽媽，只要打電話找不到人，就急著跑回家一趟。

這種日復一日的生活，再強壯的身體也不堪負荷。他壓力大到跟醫師說，「怎麼辦？我怎麼會有這種念頭，恨不得媽媽早點走，」醫師安慰他：「對長期照顧的人來說，這很正常，你一定要養成運動的習慣。」

好不容易等到疫情緩解，他終於可以騎上心愛的自行車，跟同好約好「夜騎貓空」「福山80公里一日遊」了。「照顧者要先顧好自己的身體，才有辦法照顧家人，不然走的不是一個人，而是兩個人，」孫一華感觸良多。

圖／在台灣每5個上班族，就有1人要分擔長照責任（圖為情境圖，非個案當事人）。池孟諭攝

不只孫一華，衛福部曾推估，2015年，1153萬的勞動人口中，有231萬的人雖然不是主要照顧者，卻隨時要分攤責任，白天上班、晚上接手照顧，或是經常要請假帶長輩就醫，「每5個上班族，就有1人要分擔長照責任。」

丁中怡根據調查指出，多數照顧者心力交瘁，二成罹患憂鬱症，65％有憂鬱傾向，甚至還有人想自殺，「照顧者要切記，無法改變家人生病的事實，也不可能做到盡善盡美，一定要試著讓自己身心平衡。」

令人驚訝的是，歐美國家經過50至100年，才邁入「高齡」「超高齡」社會，台灣僅用了25年、7年就達標了。將來，恐會有更多的中年照顧者被迫離職，顯見「流沙中年」課題已迫在眉睫。

請善用資源，別都自己扛！

不是在地人，也能使用當地長照服務

政府推長照政策多年，仍有人不知道如何使用，根據衛福部2018年公布的主要家庭照顧者調查顯示，僅21.75％的主要家庭照顧者過去一年內有使用長照服務；有22.39％因經濟因素而無法使用。

台灣長期照護專業協會理事長王祖琪指出，會不會用長照2.0落差很大，目前政府提供四大服務，包括生活及專業照顧、預約交通接送，輔具、居家障礙補助以及暫託服務，例如社區式日照服務或到家中幾小時的居家暫托照顧。根據個案的失能程度分1至8級，可得到每月4000至3萬6000元的服務額度。

需要被照顧的病人出院前，醫院的「出院準備服務」會完成評估後上傳資料，各縣市長照中心從系統中核定後，轉請轄內個案管理中心訂定個別化照顧計畫並媒合服務，「記得是人籍分開，不一定要在戶籍所在地，才能取得長照服務，例如戶籍在嘉義的病人由住在台北的女兒照顧，也能申請使用專車就醫，」王祖琪提醒。

再來是居家護理，如到家中換管（鼻胃管、導尿管、氣切管等）、傷口照顧、抽血等。第三種是居家醫療，對臥床不易出門的個案，醫師可到家中看診開藥。申請居家護理及醫療者，需支付計程車及5％的部分負擔費用。

由於政府資源分配有限，現在申請日照機構需3至6個月才能排到，王祖琪提醒，公家的服務無法完全滿足生活每項細節，家庭最好預作準備，如有需要可打長照專線1966，諮詢相關細節。（彭杏珠）