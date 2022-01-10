「40+」告白：為何要結婚生子 人生才算圓滿？

【文．彭杏珠】

在台灣，許多40世代不僅背負高額房貸，還要苦籌孩子的教育基金，連父母的照護費也要一手包辦，宛如「三明治」的他們，正承受著高壓與痛苦輪迴，苦盼隧道盡頭的那道光！

2021年5月以前，沒有人料到台灣本土疫情會再度延燒。5月17日早上10點30分，雙北市長緊急宣布，高中職以下學校、幼稚園、安親班、補習班、公托、私托全部停課。才剛帶孩子到學校的家長們簡直瘋了，趕緊再去接孩子回家。

保母費驚人，太太離職顧孩子

突如其來的「515」疫情打亂既有生活，帶給40世代巨大考驗。多數家長要忙工作，又要協助孩童網路上課，苦笑說「根本就是爸媽在上課」。這些人多數「上有高堂，下有子女」，相比30世代的壓力更大，被稱為「三明治」一族。

即便如此，現年45歲、電子公司經理張志良（化名），每天拖著疲憊身子回到新北市板橋的家，當一對兒女聽到腳步聲撲上來擁抱時，再苦再累都值了。

他叼起一根菸，站在10樓陽台上，煙霧裊裊，思緒飄向遠方的土城山區。

張志良從小無憂無慮，爸爸是大學教授、媽媽是家管，直到父親退休創業後，他才初嘗苦澀的人生。

學者只懂研發、不諳生意經，很快陷入經營危機，急著跟地下錢莊借貸，期盼起死回生。最後公司倒閉了，作保的張志良不得不變賣老宅、工廠清償。「信用破產」的他直到20年後，才有資格申請信用卡。

當債務處理告一段落，張志良才敢成家。為讓女友安心，婚前先買房、月繳3萬多元貸款。兒女陸續出生後，不含牛奶、尿布錢、生活費，保母費就要1萬8000元（含1000元副食品），兩個加起來是3萬6000元，政府還規定要發放一個月年終，端午、中秋禮金基本額度2000元。

最後協調太太專職帶孩子，一家四口就靠一份薪水養活，常常捉襟見肘。直到女兒念幼兒園中班後，太太重返職場，才卸下一點重擔。

掌握社會脈動的他當然知道退休、長照的重要，但每月繳房貸、還要存兒女教育基金，他歎氣說，「我沒有閒錢也不懂股票，現在也沒有能力為老後做什麼準備。」

捻熄手上一小截的菸蒂，他還是語帶感恩地說，母親在我念大學時辭世，父親的月退俸，足以支付晚年在安養中心的費用，都沒有麻煩到我。「但全球疫情仍時好時壞，我更擔心未來，感覺看不到隧道盡頭的那道光。」

圖／許多40世代宛如「三明治」，承受著高壓與痛苦的輪迴（圖為情境圖，非個案當事人）。池孟諭攝

被家暴離婚，單親媽獨養兩幼子

不過，張志良比起他的同事蔡麗華（化名），算幸運了。

她出身貧寒，父親是水泥工、母親在工廠當作業員。高職時，就半工半讀獨立自主。23歲結婚，生了一男一女，卻因為經常被家暴，最終以離婚收場。

身為獨生女的蔡麗華，帶著女兒回到桃園龍潭、繼承人繁雜的祖厝，跟爸媽、奶奶擠在一起過日子。

六年前，前夫意外過世，兒子終於回到她身邊。「想到爸媽永遠寄人籬下，咬牙在龍潭買了間300萬的舊宅，我想給孩子一個家，」她還要持續月繳1萬9000元的房貸15年。

由於爸媽才70幾歲，平時身體硬朗，她壓根兒沒想、也不敢想「父母老後照顧」的問題，甚至也無力幫自己買長照險，以減輕孩子將來的負擔。

但世事難料，四年前父親突然發高燒送急診，住進加護病房，差點要截肢。當時她正好有重要活動，只能晚上去探望。「這一住就是三個月，還好媽媽可以照顧爸爸，30多萬的醫藥費，也是媽媽用勞退金支付的，」她自歎愧對雙親，早年父親沒有投保勞保，母親領取的幾十萬勞退金，是兩老唯一的資產。

這10年來，她天天數著銅板過日子。每天一大早，從龍潭搭客運再轉捷運到台北時，總要先深呼吸、武裝好自己，才踏進辦公室。或許是生性樂觀，或許是生活早已將她磨練到很堅強。「遇到了，只能面對，不然怎麼辦？」蔡麗華遇到刁難的主管，工作環境也不理想，但為了生活，只能隱忍再隱忍，她知道「48歲的婦女想轉職很困難」。

看著一手打造的住家雖老舊，卻是最溫暖的港灣，但，內心仍不免悸動，「我只能先操心孩子，無能為力再操心爸媽了，」此時的蔡麗華，被窗台灑進來的冬陽，曬得暖呼呼的，想到兒女貼心懂事、靠學貸打工減輕壓力，兒子2022年也要畢業了，她露出難得一見的笑容。

相比這兩位已婚同事，41歲的廖家龍（化名）慶幸自己是「不婚不生」主義者。

周邊朋友不是因意外懷孕而鬧分手，就是婚後為孩子吵翻天，常抱怨毫無自由可言。他聽過太多這樣的故事，加上自身經驗，「結不結婚已無所謂，生不生孩子也不重要了。」

前幾年，廖家龍女友的父親中風，由媽媽照顧，搞到身心俱疲，還患上憂鬱症。他母親也在四年前做心臟手術，醫藥費、看護費共30幾萬。「我弟弟開貨車，要付房貸，還要養兩個孩子，能力有限，多數醫藥費由我支付，」他的女友雖不平，但也無可奈何。

2020年中，他去雲林探望女友失能的外婆，兩人一踏進號稱的「養老院」，一股難以形容的氣味撲鼻而來，偌大空間擠滿一張張的病床，一雙雙呆滯無神的眼睛直落在兩人身上。「天啊，這是什麼鬼地方，」他張大嘴巴，外婆有很多孩子，老後還這麼淒涼，養兒育女有何用？

其實，他很同情女友務農的舅舅，也理解他為何將自己的母親送到這種地方，種菜哪來時間照顧，也住不起4、5萬元的養老院。

看盡人生百態後，他跟女友達成「不婚不生」的共識，至少還能保有自在的兩人世界。

這對情侶根本不在乎一紙婚約，尤其討厭身邊親友催婚，他們反問：「為何一定要結婚生子，人生才算圓滿？我們日子過得很充實，學英文、踢足球、上網學習新知⋯⋯，有孩子也不一定會扶養你，寧可買長照險，存錢以後住養老院。」

現在，雙方家長也不再逼婚了，當女友父親過世時，廖家龍的名字被放在訃聞的女婿欄裡。他笑說，「丈母娘、全家族早就認定我這個女婿了啦！」

圖／40+世代是社會發展主力，卻也承受莫大的壓力，常被迫向現實低頭。（圖為情境圖）。取自unsplash

北上一事無成，萌生歸鄉念頭

兩人在台北打拚多年，大部分的房租、伙食費都由他支付，問「擔不擔心有一天分手，一無所有？」廖家龍攤手笑說，「這世上有渣男也有渣女，沒什麼可以掛保證的，現在彼此相處還不錯，就過一天算一天吧！」

但其實，沒有同事知道夜深人靜時，在公司被視為「開心果」的廖家龍，會獨自在屋角療傷。前陣子的同學會對他打擊甚大，留在桃園的高中同學幾乎都買房買車了，他想想北上18年，一事無成，摸摸養了15年的老狗，內心掙扎，「是不是應該回故鄉才對？」

張志良、蔡麗華與廖家龍並非特例，他們有可能就是你的同事或朋友。他們的「40+」人生，不是沒有夢，而是被迫對現實低頭。

擺在他們眼前的，是租金、生活費、房貸、孩子的教育基金、父母的看護費⋯⋯，儘管這些沉重包袱並不會消失，但「Tomorrow is another day!」（明天又是新的一天！），廖家龍想起《亂世佳人》女主角郝思嘉說的這句話，又燃起希望，急忙拿起筆電，趕著去看公司要舉辦活動的現場。