台灣醣經濟「造局者」何壽川：不繼續創新 不可能經營下去

【文．羅之盈】

難懂的醣經濟，究竟是誰將它細細推敲出來？且聽永豐餘靈魂人物何壽川拆解。這位76歲的理工男，是台灣醣經濟的「造局者」，更將是堅守到最後一刻的推動者。

如果我們造紙，只是像過去供應日常用品，就會淪為純量產的生意，但其實，它背後有很多科學，」永豐餘學院院長何壽川在集團邁向百年之際，拋出減碳迫切下的創新解方「醣經濟」。

這是何壽川自2021年5月帶領何家全面撤出永豐餘投資控股公司董事會、轉往專業經理人治理之後，首次公開現身。

76歲的他，一頭白亮亮的招牌白髮，在永豐餘論壇上穿梭，顯得特別醒目，只見他熱絡地向與會的集團董總寒暄，精神奕奕，清朗活躍。

經過大半年沉澱，何壽川選擇回歸集團核心的造紙業議題，總結永豐餘百年來對農業科技的心得，回應氣候變遷與減碳議題，提出以醣為核心的生物質資源，期望永豐餘在2012年定位集團是「材料公司」後，更深一層，鎖定醣科學為基礎，發展生質材料、生質能源，為核心的醣經濟。

談布局〉廢棄物資源化，跨進綠色製程

何壽川接受《遠見》專訪時表示，造紙業以前在製造時，從來沒有考慮碳排放的問題，但最近30∼40年來，全球環保意識提高，嚴格規範生產標準，例如廢水標準、用氧需求量，限制生產消耗的環境資源，集團也大步跨進綠色製程領域。

「20多年來，我們將生物技術，導入新製程。例如將微生物引入廢水之中，微生物碰到這些『養分』後，會變得非常活躍，將有機物分解成沼氣，我們現在養的『厭氧菌』，大概是全台灣最好的，長得又肥又胖，又是最認真工作的，」何壽川笑著說。

談起生物科技，何壽川思路綿密、描述鉅細靡遺，一串串廢棄物資源化的流程，一開篇，就能講上三天三夜，這是他退出董事會之後，反覆思索的未來。

何壽川認為，醣科學過去主要應用在醫藥領域，現在可以應用到工業領域。做藥，10年也磨不了一劍，但做材料科學不一樣，馬上做，馬上驗證，立刻就能完成新項目，做藥品談的是效果，但「醣」變成科學材料後，將能計算它的「經濟性」。

「單單去種樹、搶碳權，不是COP26（聯合國氣候變遷大會）要大家做的事，它是要做『衍生物』，逐步取代現有的石化，為人類生活帶來重大的改變，」何壽川以材料老兵的身分，解構醣經濟樣貌。

談轉型〉聚焦低碳、低能耗、去石化

但現實來看，科學與經濟之間，仍存在巨大鴻溝，講究務實與實作的永豐餘，決心創建永豐餘學院，補上落差。

永豐餘學院主要目的是跨系、跨所、跨國的知識交流，常見的產學合作，多半是「一對一」，某家公司與某所大學合作某項專案，鮮少是「多對多」的共議共創，缺乏可相互討論的平台場域，不僅國內互動有限，也不易接軌國際。

為了帶動集團加速轉型，學院將鎖定三大領域：低碳（Low Carbon）、低能耗（Low Energy）、去石化（De-fossil），從科學角度，挖掘全球創新製程、產品和商業模式，補強並延伸永豐餘永續實力，它不僅是集團內部在技術上的學習場所，也是一個支持、並有助於實現集團戰略目標的學習場所。

圖／2021年底創建的永豐餘學院，期望成為醣經濟的知識平台。

總帶有幾分仕紳儒雅氣息的何壽川，長年經營龐大集團，幹練模樣，讓人忘了他其實是理工背景出身。

1967年畢業於成功大學機工系後，他遠赴美國威斯康辛大學機械研究所取得碩士學位，對科技與材料著迷的「理工男」性格，深植他的靈魂。

1960年代台灣尚無工業生產設備的製造能力，何壽川歸國後在永豐餘建立工程設計規劃團隊，讓台灣紙業脫胎換骨，在亞洲嶄露頭角。97年歷史的永豐餘，現橫跨造紙、科技、生技、公益教育等事業，集團相關企業多達100個，其中9家為上市櫃公司。

見證過台灣產業轉型、帶領過大型企業拚戰市場，面對變局，企業該如何因應？

「所以，若不繼續創新，不可能使你的企業繼續經營下去，」何壽川流露出嚴厲的眼神，他直言，產品都有生命週期，造紙業的生命週期可以達到90多年，從業人員算是非常幸運，幾乎可以很懶惰的每天過著相同的日子，但日子不會永遠這般安逸，如果不創新，企業終究無法永續，百年企業也是這樣。

談接班人〉要真才實學，懂得運用多元人才

「父親傳給兒子？以後沒有這種故事了。因為他可能沒有能力，迎接新技術的發生，未來技術面的改變，會是比我們想像中的還要快，以後是需要真才實學，懂得運用多元人才的人，」何壽川話鋒一轉，幾乎觸及敏感的接班議題，但輕輕點到為止，並未進一步深入說明。

他表示，永豐餘的根本始終是能源與材料科學，而兩者其實是孿生兄弟，新上任的董事長劉慧瑾，曾在台達電服務多年，能源背景與數位領域經驗，將可為永豐餘帶來新一波轉型。

雖然何壽川已退出永豐餘投控董事會，但仍是集團裡為理念奔走的傳教士，「醣經濟」值得一代一代往下做。

設學院〉產學交流共創，打造實驗場域

過去因為汽車等機電能源所需，原油不斷被開採，其中95％的原油煉化成汽油，剩餘的5％在材料科學突破下，100年來衍生出龐大的石化經濟。醣經濟與石化經濟，現階段的規模與應用完全無法相比，但總要開始，才有機會。

圖／永豐餘學院成立大會。（左起為遠見·天下文化事業群發行人暨執行長王力行、永豐餘學院院長何壽川、循環台灣基金會董事長黃育徵）

永豐餘期望透過學院建構知識平台，補充科學領域的不足，並串連產業成為實驗場域，產學交流共創，創造有系統的知識體系，最終影響教育，當醣科學成為下一代科學家的「必修課」時，就有源源不絕的人才與創意湧入，成就醣經濟成形。

美好的願景似乎非常遙遠，生質材料、生質能源，真的能成為新經濟、新能源？何壽川半開玩笑地說，「豬吃的東西，都可以轉化成沼氣發電，人吃的比豬好，為什麼不能。」

何壽川

出生：1945年

學歷：成功大學機械工程學士、威斯康辛大學機械碩士