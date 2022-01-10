2022年最新民心動向調查：44％民眾對經濟有信心 逾半民眾無意上戰場

【文．馮紹恩】

《遠見》一年一度「台灣民心動向調查」再度出爐，除了觀察民意消長，更是九合一大選的風向球！針對台海是否開戰？美日是否援助？民眾預測戰爭結果是？此次調查有重大發現。

2021年，對台灣和國際社會來說，可謂是動盪不安的一年！

在台灣，遭逢疫情入境、幾場罷免和四大公投，為原本相對安定的島內社會民心，撩起波瀾。而這一年，亦是自台美斷交後的近半世紀，台灣外交史上少有的高潮，卻也是近20年來，台海兩岸局勢最緊張的時期。

面對2022年，台灣人如何看待這詭譎多變的國內外的政經情勢？公投結果又會如何影響2022年底的九合一大選？台灣是否如外媒所說，是「全球最危險的地方」？兩岸又是否有可能開戰呢？《遠見民意研究調查》在2021年底進行的「全台民心大調查」，將一揭真相。

此外，由於許多專家對於2022年的台灣政經發展預測，都認為最大的變因即是兩岸關係和年底大選後的藍綠消長，因此，此次的民調，在洞窺民心之際，亦可視為2022年政治生態的風向球。

觀察1〉6位政治人物好感度分數為何？公投淪政黨對決全面下滑，朱立倫受傷最重

由於本次調查時間為2021年11月25日至12月9日，時間正好是四大公投的前夕，由於兩大政黨都強力造勢催票，可謂為2021年政治熱度最高的一段時期，因此這份民調正好將民眾被「顯性化」後的政治好惡，全然表述而出。

首先，在問及對台灣幾位「政治明星」的好感度分數中，六位政治人物排名依序為侯友宜6.69分最高，其次是賴清德5.79分與鄭文燦5.66分，蔡英文為5.57分，柯文哲為5.24分，朱立倫以4.64分排名最後（表1）。

圖／表1

與2021年2月相比，這幾位政治人物不分藍綠白全都下降，減分最少的是賴清德及柯文哲的0.45分，其次是侯友宜減少了0.47分，蔡英文0.76分、鄭文燦1.04分、朱立倫1.13分。

其中，以朱立倫、鄭文燦和蔡英文下降最多，這也足以反映四大公投宣傳期間，兩大政黨不斷催促選民出面投票，形成藍綠對決，導致中間選民對兩大政黨的主要政治人物感受厭惡。

這也是何以這次四大公投投票率僅41%左右的主因，顯見激化對決後的藍綠，誰也無法拉攏中間選民、誰也占不到便宜，也突顯了台灣選民已趨於理性，不易被政黨操弄。

因此，在2022年的百里候之爭中，到底誰能贏得大選？主導地方發展？端看誰能理性問政，祭出牛肉，而非以激化的手段，撕裂族群。

觀察2〉國人看好2022年經濟嗎？ 認為物價會漲、加薪幅度不超過5%為主流

至於未來一年，台灣的經濟態勢到底持續走強或回檔修正？44.4%台灣人抱持樂觀，這其中又以20~39歲的族群為多數。至於悲觀以待的民眾，亦有37.2%，其中50~59歲較多數對未來不看好，顯見，台灣人對於明年經濟大勢，由於變數仍多，尤其遭逢選舉年，呈現意見分歧，而審慎樂觀的態勢（表2-1）。

圖／表2-1

正因為如此，聚焦至個人財務方面，37.9%的認為自己未來一年的財務狀況會變更好，有33.5%的認為會變差，亦是看法兩極（表2-2）。

圖／表2-2

至於談及2022年的「薪」情，台灣人多半對老闆沒信心，50.7%的民眾認為不會有變化、甚至減少，僅有18.3%的民眾認為會有5%以內的加薪幅度（表2-3）。

圖／表2-3

但反觀物價，絕大多數民眾認為物價一定上漲，高達92.9%，僅有2.7%認為會下跌（表2-4）。也就是說，台灣人幾乎都認為明年會是萬物皆漲，只有薪水不漲的一年。

圖／表2-4

影響所及，民眾恐更會看緊荷包。進而問民眾會選擇減少食衣住行育樂哪方面的消費？73.7%選擇減少娛樂方面開支，其次27.4%減少衣服開支，再來則有21.2%將減少教育支出（表2-5）。這項結果也間接預言了娛樂業者，恐得努力祭出誘因，刺激消費，否則將辛苦渡年了。

圖／表2-5

另外，為了對抗通膨，除了45.1%的民眾打算節省開支外，另有21.3%選擇投資理財，19.6%選擇兼職（表2-6）。

圖／表2-6

觀察3〉國人對疫後的期待與設想：最想去哪玩？日本依然奪冠；最看好的產業？半導體、電子業

至於疫情之後，倘若有機會前往國外發展，不論是工作、投資或就學，民眾還是最想前往中國大陸，占12.6%，再來是美國12.1%，東南亞有11.2%，東北亞則有9.4%（表3-1）。

圖／表3-1

只是，對照往年調查結果，2018年還有34.4%想去中國大陸發展，在中美貿易戰發生後比例急遽崩跌，2019年時僅剩18.2%，今年則是僅剩12.6%。這也凸顯兩岸緊張的情勢下，前往中國大陸愈來愈非民眾職涯發展的首選。

至於疫情過後最想去哪個國家遊玩，有多達49.8%的民眾想去日本，再來有6.9%民眾想去中國大陸，美國則有4.6%（表3-2）。相比2020年，想前往日本的比例增加了7.7個百分點，想去中國大陸的比例也增加2.2百分點。而這結果，足以讓旅行業者參考、預做準備。

圖／表3-2

至於民眾最看好2022年的產業，前三名分別是半導體（26.1%）、電子業（15.5%）與觀光旅遊業（8.1%）；與此同時最不看好的，依序是觀光旅遊（14.1%）、餐飲業（11.1%）跟傳統產業（10.7%）。

其中最值得注意的是，民眾最看好及最看衰的前三大產業，觀光旅遊業都榜上有名，主要因為，一方面認為疫情後開放觀光，將有大量觀光客重新回到台灣，但另一方面，又擔心，若疫情持續未解，台灣又未與國外形成旅遊泡泡，觀光業就得持續度過寒冬。

觀察4〉民眾對兩岸的看法：認為和中國大陸彼此是競爭對手，和美國則是貿易伙伴

有鑑於兩岸情勢已經愈發緊張，而這也是台灣在一片大好的國際態勢中，最需注意的負面因素。

而民眾的態度如何？首先，對於兩岸是否應進行交流，60.1%仍認為應該增加互動，減少互動的比例則有26.9%。雖然與2021年5月相比，增加互動的比例降低8.5百分點，減少互動的則增加6.1百分點（表4-1）。但多數台灣人，仍認為兩岸之間的交流，不應停滯，即便「親美」，亦要「和中」。

圖／表4-1

再來詢問民眾對於中國大陸的整體印象是變好還是變差，有32.3%認為仍保持正面看好，卻有多達54.5%的民眾認為對中國大陸印象變差。

和過去相比，民眾明顯對中國大陸抱持負面看法，在2018年12月還有59.7%認為對中國大陸印象變好，僅28.4%印象不好，到了2019年12月就僅剩38.2%，印象不佳的民眾多達44.2%，自此開始的調查都是印象變差（表4-2）。

圖／表4-2

於詢問民眾對中國大陸的關係為何？有41%的民眾認為彼此是競爭對手，再來才是生意夥伴，有25.2%；而對美呢？則高達60.2%認為彼此是生意夥伴，再來才是親朋好友（16.4%）（表4-3）。

圖／表4-3

顯見在兩岸缺乏交流，加上美國持續聯外抗中、台灣意識型態又選擇親美，致使兩岸人民的誤解漸深。影響所及，2022年的兩岸關係恐難優化，台灣為全球最危險的地方，也難以解除警報。

此外，民眾對中、美兩國的看法，也可反映到本次公投的結果。民進黨在論述萊豬進口議題時，定調為一但公投結果禁萊豬，將會影響台美貿易關係，結果奏效。

觀察5〉兩岸開戰的看法：高達52.1%民眾認為政府沒做好開戰準備，也有51.3%民眾不願意上戰場

但，最令人擔心的是，兩岸是否開戰，以及一但烽火燃起，台灣的命運為何？對此，問及民眾，倘若開戰，民眾認為政府做好準備了嗎？高達52.1%認為政府並沒做好準備，僅35.2%認為有（表5-1）。

圖／表5-1

不過，不同政黨傾向者，看法南轅北轍。泛藍多達74.8%認為沒做好準備，中立民眾，也有多達58.7%認為沒做好準備，泛綠則有62%認為做好準備。

進一步詢問民眾，倘若兩岸發生戰爭，是否願意親自上戰場或家人上戰場？整體來說，51.3%的民眾不願意，而有40.3%民眾願意（表5-2）。

圖／表5-2

從性別可以看出明顯不同，女性有61.2%不願意，但男性則有50.7%願意；從年齡來看，20~29歲不願意上戰場比例最高，高達70.2%，願意上戰場的則是以30~39歲族群為多，有47.9%願意上戰場。

政黨傾向來區分，泛藍跟中立民眾對參戰意願低，分別有70.8%和58.6%反對；泛綠則有62.4%願意上戰場。

進而詢問，兩岸倘若開戰，最終結果如何？最多民眾認為會是「雙方協議和談」，有42.8%，另有17.2%民眾認為中國大陸很快獲勝，13.3%民眾認為中國大陸最終獲勝（表5-3）。值得注意的是，與2020年9月相比，認為「大陸很快獲勝」（首戰即終戰）的比例增加了5.6%。顯見台灣民眾的焦慮感是在上升之中。

圖／表5-3

至於兩岸開戰，美、日、韓等國家誰會給予援助？最多民眾認為美國、日本一定會給予協助，分別是62.9%、57.5%，第三名則是澳洲，有6.8%（表5-4）。

圖／表5-4

與2020年9月相比，認為美國會提供援助的比例增加了5.4個百分點，認為日本會提供援助的比例增加了11.6%，認為澳洲會提供援助的比例增加了5.5%。

至於兩岸開戰後，美國將會採取何種方式協助台灣，有33.7%民眾認為美國會「賣武器給台灣」，19.8%認為會「派出軍艦巡航」，13.0%認為會「口頭或書面譴責大陸」，10.2%認為會「在台灣共同作戰」（表5-5）。

圖／表5-5

若以政黨傾向劃分，泛藍有45.2%認為會「賣武器給台灣」，20.4%認為會「口頭或書面譴責大陸」，泛綠則有29.6%認為美國會「派出軍艦巡航」，18.6%認為會「在台灣共同作戰」。

綜上民調觀察，民眾對政府有無做好戰爭準備是較沒信心的，同時間多數民眾又不願意上戰場，難以體現出我國民眾的自我防衛決心。

另一方面，儘管不想上戰場，但又相信美國和日本必定會提供援助，這也回歸一個根本邏輯，倘若台灣民眾都不想替自己的國家、生活方式犧牲，為何美、日等國家要替台灣流血打仗？

從民調數據凸顯出，政府不但應盡速讓做好因應戰爭的準備，民眾也應對捍衛自己的生活方式展現決心，並不能一廂情願相信美、日等國會提供援助。