「九命怪貓」黃崇仁 如何締造力積電傳奇轉生術？

【文．羅之盈】

股票變壁紙不稀奇，壁紙再變回股票，卻是難得一見的稀奇故事！半導體年度話題之一，打不死的力積電，在董事長黃崇仁手上，重整轉型，順利上市！什麼樣的精神，可以如此不屈不撓？

九命怪貓，原是民間傳奇故事的驚悚角色，是一種屢遇險難，卻都能絕處逢生的奇幻生物。但到了2022年，上網搜尋「九命怪貓」，連結到的卻是「黃崇仁」，他是力積電董事長。

半導體晶圓製造廠力積電，或許名號有些陌生，但其實，它的前身就是赫赫有名的「力晶科技」，這家於2012年12月11日股票下市，讓32萬名股東唾罵的DRAM記憶體製造廠，歷經9年、長達3282天的重整轉型，終於在2021年12月6日，力晶科技轉為控股公司，再以旗下力積電之名，重回台灣證交所，完成下市再上市的壯舉。

「我其實沒有想再當上市公司董事長，不過（嘆了一口氣），對股東、對員工是一個責任，對社會，也是一種責任吧，」71歲的黃崇仁感慨地說，公司重組期間，外界常說他要掏空落跑，「但別人就是要怎麼說，我也不能怎麼樣，」如今總算完成責任。

力積電（力晶科技）創立於1994年，以DRAM記憶體為主，生產各式積體電路系統產品，經過10年轉型，逐漸從生產標準品的記憶體廠，轉為生產邏輯晶片的晶圓代工廠，2020年邏輯產品已占全線56％，推升年營收突破600億元，晉身全球第六大晶圓代工廠。

圖／力積電銅鑼廠在2021年3月25日進行動土典禮。總統府提供

總缺DRAM，乾脆自己做

27年來，力積電營收波動起伏，歷經金融風暴、DRAM價格崩落、產業大洗牌、股票下市、償還1200億元鉅債，再到製程轉型、企業重組、2020年12月興櫃、2021年12月重新上市，力積電充滿韌性的生命力，成為半導體業一頁傳奇。

「九命怪貓是什麼意思？」黃崇仁瞇著眼問了起來，張揚豎立的眉毛微微一震，「這是說我做很多事，都死不了嗎？我其實覺得還好，反正我怎麼做、怎麼活，反正都能活下去。」

黃崇仁超乎常人的底氣，高起時甩不開的梟雄氣息，摔落泥沼時奮力展翅的求生意志，內在驅動究竟為何？這得從他異於其他「科技大老」的背景談起。

他出自醫生世家，家境小康，但財力並非企業財團，父親資助他3000萬元創業，但一條半導體產線造價至少數十億元。

他是美國紐約西奈山醫學院博士，高學歷，但不懂半導體技術。

黃崇仁就一個人，與產學體系淵源甚少，所以，他的創業之路注定有解決不完的「財務」與「技術」難題。

「我原本在醫學院當教授，也滿喜歡的，但總覺得，一定要拚一次！」黃崇仁談起30多年前創業賣電腦，還是有股青春的拚勁。

「賣電腦的時候，每次都缺DRAM，我就想，這東西（的商機）要爆炸了，我根本搞不清楚DRAM是什麼，就去跟日本三菱談技術授權，後來政府給貸款，我又找人去日本受訓，就這樣弄弄弄弄弄，力晶就這樣給我硬做了出來，」黃崇仁平述著剛起步的半導體生涯。

圖／力積電董事長黃崇仁接受《遠見雜誌》專訪。蘇義傑攝

嗆聲銀行團：我拚了！

2000年代的台灣DRAM廠，確實站上顛峰，力晶科技營收自2001年的112億元，快速成長到2006年921億元！但DRAM是多量少樣的「標準型」產品，同業之間替代性高，又是出貨前計價，因此一旦景氣下行，出貨壓力變得非常大，終究走向低價競殺的局面，2010年左右，價格崩落，DRAM產業一片混亂，每一家都在存亡邊緣徘徊。

千山我獨行的黃崇仁，接連在「財務」與「技術」卡關。

2010年，力晶債台高築860億元，銀行團開出二擇一的紓困條件：黃崇仁個人背書還款800億，抑或解職下台。

那時是9月，黃崇仁手上只有新台幣6、7億，三個月後就要還款71億元，但他兩個條件都不接受，「背書800億？那我這輩子不用翻身了，下台？這公司是我創的，為什麼要下台。我就是拚了！寫信給43家銀行老闆，說我不紓困！一定依約還款。」

此舉嚇壞了銀行團，紛紛盤算高達800億的呆帳該如何補洞，怎知黃崇仁料準DRAM價格即將回彈，硬扛著不低頭，果然三個月後，手上資金回到111億元水位，還款71億游刃有餘。

這關才剛過，2012年，又逢日本爾必達（Elpida）突然破產，力晶製程技術來自爾必達，它倒了，力晶必倒無疑。

「爾必達的頭兒，在破產前10分鐘才打電話跟我說，」黃崇仁心有餘悸地說，總得想個辦法，於是他突發奇想，大膽向美光（Micron）提議買下爾必達，並同意出讓瑞晶股份給美光（瑞晶原為爾必達與力晶合資），一來保住技術命脈，二來獲得周轉資金。

一條一條，還清1200億債務

短暫的喘息，無法拯救低落的股價，同年，力晶股價跌至0.29元，狼狽下市，此時債務已達1200億元。失去信心的銀行團準備拍賣力晶廠房，黃崇仁再度發揮膽大心細的搶救妙術，找來金士頓購買設備，並轉頭授予力晶繼續營運，才讓團隊有了生機，啟動其後的重生之路。

「下市之後，負債要還，慢慢的一條一條解決，我們是確確實實，真的，把1200億債務全部還了，」黃崇仁一字一字加重地說著。

一關接一關，幾乎沒喘息，黃崇仁細數事業幾番起落，時而激越，時而慨嘆，沙啞的聲音裡，始終透出一種橫溢的執拗，一種不願輸、不認輸、不服輸、一路走到黑的「頑石」性格，「我這個人，做下去就是堅持到底，不管面對任何事情都一樣。我最重要的信念，就是堅持到底，打到最後一兵一卒。」

「打死不退」的精神、「膽大心細」的操盤布局，黃崇仁最終帶領公司重新上市，「對32萬股東、7000名員工，對我來說是一種release（解脫），」他淡淡地說。

力積電總經理謝再居始終協同黃崇仁創業，他表示，半導體技術很獨特，不容易轉行，「所以，我們很像《水滸傳》梁山上的108條好漢，只能一起拚出一條路，董事長跟我們說，我們一起拚，我有一口飯，你們就有一口飯，」果然是梟雄一般的承諾。

黃崇仁的科技生涯，創下三個前無古人的紀錄：下市再上市、還完1200億元債務、從DRAM轉型為晶圓代工。

九命怪貓是什麼意思？對應黃崇仁創業旅程，寫下的註解是：歷險不退、膽識過人、奇招過關，但更多的是他策略靈活、身段靈活。「學歷很重要嗎？背景很重要嗎？不管是黑貓白貓，會捉老鼠的就是好貓，」黃崇仁坦率笑了起來。

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黃崇仁

年齡：71歲

學歷：台大物理系、美國紐約西奈山醫學院博士

經歷：台北醫學院生理系系主任、力捷電腦董事長、精英董事長、力晶董事長、力積電董事長

力積電

成立時間：2008年4月（力晶科技1994年成立）

資本額：353.5億元

主力產品：各式積體電路其系統產品之生產、製造、測試、封裝

員工人數：約7300人