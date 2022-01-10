旺宏營收挺進500億新高 吳敏求：品質好才夠格選市場！

【文．羅之盈】

半導體記憶體大廠旺宏電子2021迎來歷史高點，營收可望突破500億大關，站穩利基型記憶體龍頭寶座。個人風格鮮明的董事長吳敏求，帶領旺宏走過全額交割沉潛期，迎向新生。

荒野裡，兩個人遇到一隻餓昏的熊，A驚慌失措地問B，「怎麼辦？怎麼辦？」豈料B氣定神閒地看著A說，「怎麼辦？我只要跑得贏你，就可以了！」

問起科技製造業，每隔幾年就遇到的各種難關，旺宏電子董事長吳敏求說起這個頗有意趣的小故事，他笑出細長的眼睛，氣定神閒地說，「就這麼簡單！」

創立於1989年的半導體廠旺宏電子，由史丹佛大學材料工程碩士吳敏求，帶著矽谷經驗、先進技術海歸於台，同時以創建台灣先進的半導體公司為志向，說服28個家庭返台共創，開啟台灣產業脫離「複製」、轉做「自主研發」的新紀元。

其後32年，吳敏求以研發技術為核心，一步一步建構世界級記憶體王國，現有兩座大型晶圓製造廠，2021年營收可望突破500億元歷史大關！站穩利基型記憶體龍頭地位。

談到記憶體產業，總讓人聯想到DRAM標準型記憶體、大賺大賠的產品。但旺宏其實從未生產「揮發性」DRAM，這類切斷電源、資料便會消失的記憶體類型，而是生產「非揮發性」產品，切斷電源、資料依舊存在的記憶體類型，包括唯讀記憶體（ROM）、編碼型快閃記憶體（NOR Flash）及儲存型快閃記憶體（NAND Flash），前兩項旺宏產量高居全球第一。

圖／蔡英文總統（中）參加李國鼎紀念論壇，與科技界大咖同台共商半導體布局，右一為吳敏求。蘇義傑攝

全額交割1年，沉潛以待來日

不過，雖然旺宏不在DRAM大起大落的局裡，但記憶體產品仍舊跟隨電子產品市況波動，旺宏如同所有科技製造業者，需要面對景氣大勢。

2010年左右，景氣下行，消費緊縮，壓力巨大，旺宏主力產品ROM供過於求，價格連年下跌。再加上85億元購買茂德竹科廠，總投資逾300億元，研發需要三年、折舊需要五年，致使旺宏帳面五年累虧230億元，2016年5月股價跌破5元，被打入全額交割股，陷入沉潛，靠著調整財務結構、新製程產品上市，一年後才恢復普通交易。

「我們這行很辛苦，講了半天，別人也不見得懂，」吳敏求一如以往的清朗，甚至說得有幾分輕巧，「何必管外面人怎麼說，因為最終是看你有沒有解決問題，沒有解決問題，他講都是對的，當我解決了問題，就證明他講的是錯的。」

直指核心的直率，吳敏求總帶著不畏天地的俐落坦然，也就可以理解，他每每開嗆外資預測不公的霸氣，「因為我才是業內人士！」

圖／旺宏電子創辦人吳敏求認同台灣產業優勢，也對未來挑戰保持危機意識。張智傑攝

半導體老兵，重視紀律

做為40多年的半導體老兵，吳敏求體會到「discipline（紀律）」非常重要，其意涵包括了「紀律」，還有更深層的「審慎擴張」，以及控制欲望的自律。

他分析，記憶體產業基本上有週期性，缺貨時價格好，廠家賺到錢就擴產，超過市場需求時，價格就會一路跌，先前的投資就拿不回來，偷雞不著蝕把米，「所以discipline很重要，不再盲目擴產，我做的所有事情，就是讓旺宏慢慢脫離記憶體週期性的宿命論。」

方法是什麼？吳敏求鎖定技術與製程推進，從未鬆手。

旺宏致力於投資研發，每年研發費用率約維持在10∼12％的水準，2021年研發費用達55億元，累積專利數量超過8630項，成為重要發展基石。

接著，再透過累積30年的電腦化數據管理，練就精湛的製程技術，率先讓產品生產時間，縮短到僅需1天，遠遠快過業界常規的10∼12天。不僅如此，良率維持領先，退貨率甚至以每10億顆退貨量為計算單位，全球無人能及，「品質比別人好，才有資格選市場、選領域，可以維持穩定，」吳敏求表示。

佳世達董事長陳其宏觀察吳敏求做事態度，尤其執著製程推進，印象深刻，「他認定品質很重要，無論任何代價，一定做到；他認定技術很重要，絕對不會砍任何研發預算，擇善固執就是這樣。」

南茂董事長鄭世杰佩服，這位多年的合作伙伴堅持研發的態度，「旺宏沒那麼好的時候，他還是持續投資，也不龜縮，也不撤退，難怪底下員工都挺他，都聽他的。」

非常特別的是，在旺宏沉潛時期，同樣持續投資、不龜縮、不撤退的，竟然是「人才培育」。

吳敏求多次慨嘆台灣產業始終在代工與零組件之間徘徊，缺乏「系統產品」，這一環必須要靠持續深耕高教人才，未來才有機會。

旺宏22年來舉辦大專院校半導體專題競賽，並且連續20年舉辦高中職生科學獎，更在2019年捐贈成功大學4.2億元興建「成功創新中心」，創設智慧運算學院，並隨後追贈10億元，以每年1億、連續10年的方式，支持學院運作。

看似電子業者常做的科學教育，吳敏求卻做出新高度，不僅是捐贈金額，更是親力親為。

連年擔任旺宏金矽獎評審的工研院董事長李世光，對於吳敏求總是在現場頻頻發問，甚至興奮地把參賽作品帶回家研究，備感吳敏求的真性情，「在這麼大壓力的產業之內，能保有赤子之心的，沒幾個，」是科學家、也擔任過經濟部長的李世光觀察，台灣產業未來若能繼續推進全球供應鏈，成為共創時代的重要基石，「其實恐怕是在民間人士決心，在學子的心目中埋下了這個種子。」

圖／吳敏求（右二）在2021年12月遠見高峰會獲頒終身成就獎。張智傑攝

家境不寬裕，長褲只有兩條

如此執著技術與教育，究竟為什麼？因為這兩件事，是改變吳敏求一生的關鍵。

現年73歲的吳敏求，家境並不寬裕，1949年父母抱著襁褓中的他，抵達台灣，其後兩個弟弟、一個妹妹接連出世。身為大哥的他，小時候負責煮飯，純熟操持古老炕上的火候，學生時代一路清苦，到成功大學電機系就讀時，只有兩條長褲可以替換，一條是大學服，一條是便服，出國念書全靠獎學金。

窮人家的孩子，念書是帶來改變的機會；擁有學識與技術，比身外之物更重要。如今吳敏求要將他體會到的、真正有價值的事物，身體力行的感染給他人。

2021年旺宏創下新顛峰，算不算是一種成功？吳敏求橫揮了一下手，像是彈開一個無聊的問題，「當一個人覺得自己成功的時候，就是失敗的開始，競爭是永無止境的，沒有說什麼成功不成功，你只要一不小心你就會被淘汰。」

直爽犀利、愛惡分明，論事斷語、明快果決，熊來了，又有什麼好怕的。

──

吳敏求

年齡：73歲

學歷：成大電機工程碩士、史丹佛大學材料工程碩士

經歷：旺宏電子總經理、董事長

旺宏電子

成立時間：1989年12月

資本額：185.6億元 主力產品：各式積體電路其系統產品之生產、製造、測試、封裝

員工人數：約4000人