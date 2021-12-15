「大債時代」衝擊全球 台灣瀕臨「活不起」的未來

聯合新聞網 / 遠見

【文．彭杏珠】

「大債時代」真的來了！新冠疫情肆虐下，全球資金氾濫，引爆各國股匯市、房價飆漲，更衍生財富分配不均等後遺症。台海局勢緊張，也讓國防預算不斷攀升。據統計，每位國人平均背負的公債，加計潛藏債務，已高達109.39萬元。

台灣人不僅背負「大債」，更面臨長期低薪、房租與外食費飆漲、貧富懸殊加劇、長照等棘手難題。後疫情M型社會，青貧世代、流沙中年、下流老人將愈來愈多，當籠罩在「活不起」的陰影中，我們真能掙脫宿命、盼來曙光？

編按：本期報導台灣民眾在大債時代下，所承受的公債、租金與外食、買房及長照等負擔，下一期將帶您一窺台灣社會「30世代」「40世代」「流沙中年」的困境，敬請期待。

新冠疫情肆虐近兩年，不僅危及人類性命、改變世界秩序，更揭開「大債時代」的序幕！由此引發的長期性通膨，導致錢愈來愈薄，恐讓更多人瀕臨「活不起」的未來。

近12年來，為因應全球歷經的兩次嚴峻考驗，包括2008年的金融海嘯衝擊，以及2020年的新冠疫情蔓延，各國央行均展開「大撒幣」救市行動。根據國際金融協會（IIF）資料顯示，今年全球第二季債務總額將創新高，高達近300兆美元（約新台幣8400兆），占全球GDP 353％，遠超過金融海嘯時的負債幅度。

大債衝擊！台灣平均每人負債109.39萬元

全球資金氾濫，引爆各國股匯市、房價飆漲，更帶來財富分配不均等後遺症，台灣也不例外。

中央與地方債，從2016年的6兆2082億元，攀升到2021年預算債務餘額的7兆1772億元，增加9690億元（15.6％），平均每人負債30.63萬元。

六年內，中央債務漲幅達17.26％，新增9218億元；地方債成長5.43％，為472億元，六都增加504億元，其餘縣市反而減債32億元。

累計今年前9月實際預算數為6兆4250億元，依照此花錢速度估算，將超出編列的7兆1772億元。

其實，還有一大筆政府強調「不是負債」的潛藏債務。根據主計總處最新統計，2020年底，中央及地方潛藏債務共18兆4534億元，較2019年底增加2524億元，包含軍公教、勞保退休給付……。對此，財政部總是這樣宣稱：「依國際組織標準，潛藏負債不計入一般政府負債。」

不過，當勞保基金將提前於2026年破產的消息曝光後，行政院院長蘇貞昌便公開背書，說絕對會負起最終支付責任，「政府若沒倒，勞保不會倒。」2020年補撥200億元，今年預計填補220億元。

國家政策研究基金會研究員周信佑指出，當政府公開承諾支付，潛藏負債就已經符合《公債法》的定義，台灣的公債將增至25兆6306億元，每人負債高達109.39萬元。

尤其，政府從1998年迄今，共編列20、30次的特別預算，幾乎都靠舉債而來，例如八年8400億的前瞻計畫。且光是因應新冠疫情，四次追加預算共8394億，其中必須借貸8094億。

特別預算為台灣獨有制度，為年度預算外，因應緊急重大情事才能提的預算，蔡政府卻將此當成舉債的方便門，成為史上運用特別預算最高的政府，以規避舉債上限、造成財政收支平衡的假象。監察院、立法院預算中心因此提出警訊：當特別預算「常態化」後，不僅加速債務累積，也會衍生出各種弊端。

這幾年來，不平靜的台海局勢，更讓國防預算不斷攀升。民國106年度為3192億元，月前行政院公布明年（111年度）將達3726億元，創下歷史新高，並將編列2000億特別預算研製飛彈。學者預估，未來幾年，是向美軍購的交付高峰期，國防經費有限，恐將入不敷出。

最終，所有公債都會回到老百姓身上。

如同《紐約時報》知名作家約翰．墨爾丁（John Mauldin）在《終結大債時代》書中揭示的，當英美歐日狂印鈔票，舉債就像沒有明天一樣，破產與違約像家常便飯，最後所有人都會被拖下水。「不用懷疑，我們是在做債留子孫的事……。」

這段話也印證了「後疫情」的2021年，全球債務攀升，加劇貧富落差。

今年初，國際慈善救援組織樂施會（Oxfam）發布《世界不平等報告》指出，病毒感染雖不分貧窮貴賤，但因各國復甦政策偏差，導致全球經濟結構失衡，加速「富者恆富，窮者更窮」。

以全球前1000名富豪為例，從去年2月疫情開端起算，金字塔尖端遭遇的經濟衝擊，在3月時已觸底，11月的財富，更回到「疫前的99.9％」。

樂施會得出殘酷結論：全球最有錢的1％，九個月就度過寒冬（2008年的金融海嘯花了五年時間），但其他人的經濟損失，要十年以上才能復原。

後疫情的M型社會，讓更多人籠罩在「活不起」的陰影中。《遠見》針對主要勞動人口進行探討，其中，戰後嬰兒潮的「50+」享有最多經濟成長紅利，「40+」「30+」逐漸遞減，呈現「一代不如一代」的趨勢。

30+族群：難奉養爸媽，也養不起下一代

不僅如此，世代內的落差也日益明顯，大至一個國家，小至一間辦公室，並存著兩個世界。

在台北東區上班的36歲陳家儀（化名）家境優渥。生長於傳統大家族的她渴望自由，想出去獨立生活，最好的方式就是買房。

從小跟著媽媽到處看房，無形中養出理財觀念，「置產是最好的投資，」她在下班後額外接案，29歲就擁有台北蛋黃區第一間房，前兩年又拿第一間的房租，來養第二套房。

陳家儀不否認出國遊學、首購50％的資金，是由家人支付的，很想證明自己價值的她，力行簡單生活，29吋行李箱就能打包所有家當。她希望能「以房養房」當包租婆，打造老後的收入來源。

她的朋友圈也幾乎人人衣食無虞，每年出國度假一、二次，連住房都由爸媽備好。因此，第一次聽到有同事的家庭環境不好、入不敷出時，「我真的有小小震撼到耶！」陳家儀沒想到，同一間辦公室，竟有這麼大的落差！

網路常有「投資還不如投對胎」的討論話題，這並非網友的自怨自艾，陳家儀的同事王筱芳（化名）就感同身受。

38歲的她，是「30+」單身女性縮影。身為獨生女，長相甜美，「肯定是被爸媽捧在手心上的公主。」

事實上，恰好相反，王筱芳出生農家，南部私立大學畢業後，一心嚮往都會生活，想北上翻轉命運，但很快就夢碎了：第一份薪資1萬8000元，直到轉職、月入2萬4000元，才有能力還每月5700元的學貸，「偶爾還是會周轉不靈，得跟父母求救，」她說。

但，薪水永遠趕不上房租、伙食費的增長速度。想住好一點，從月租5300元的木板房，搬到新北市蘆洲小套房，房租變成1萬2000元，等於得多付1.26倍。

生活壓力壓得喘不過氣來，父母還擔心她老後無人依靠，催婚催到令人窒息。

直到近幾年，他們看到低薪環境導致很多人未婚的現況，才不再念叨。王筱芳為了讓父母死心，甚至直言：「你們要有心理準備，我們家可能到我這一代就斷了。」

她的語氣中透著無奈，「活得很辛苦、也養不起爸媽，根本沒能力給下一代承諾與未來，怎麼敢想結婚！」一語道出「30+」殘酷的人生體悟。

十年前，當她存到一筆錢帶家人出國，看到父母首次搭機的興奮，卻悲從中來，「一個人要養三個人」的焦慮感油然而生。

還完八年學貸，她試著買盤後零股，想「以小搏大」改善生活；又擔心被裁員，急著學第二專長。她的願望很卑微，「可以工作到65歲，當洗碗工也沒關係，能多存一點錢，退休過日子。」

王筱芳並非特殊個案，而是通案。「大多數同事的學經歷都不錯，但跟我一樣日子不太好過的很多，只是不想讓外人知道而已，」她赫然發現不少「30+」「40+」都面臨共同難題。

有次聚會，37歲的學妹語出驚人：「我可不可以活到60歲就好？看到很多人晚年淒涼，不希望將來變得又老又病又窮。」

這席話觸動大家的敏感神經，空氣也為之凝結。王筱芳回到套房後，「又老又病又窮」六個字盤旋不去，她滋生出強烈的急迫感，想積極預備老後生活。

學妹卻截然不同，不想活到走不動又生病的她，屬於及時行樂的月光族，哪裡有好吃好玩，率先體驗。

不過，與已婚的「40+」姊妹淘相比，王筱芳還是慶幸自己單身。原本打扮入時的學姐，被孩子、家務團團包圍。一家四口靠先生一份薪水養活，還要擔心下一代輸在起跑點，帶孩子上補習班、才藝課，拉拔到碩士畢業，至少也要花500萬元。

「活不起」的未來，五大困境籠罩台灣

從這些人的身上，看到台灣未來恐怕「活不起」的五大困境。

首先，未出社會就負債，包括不斷攀升的公債，以及個人學貸。今年9月底，yes123求職網調查顯示，64.1％「半工半讀」學生入不敷出，甚至負債，其中42.8％還在背學貸，以當年起薪計算，要11.6個月「不吃不喝」才能還完。

有償還能力，負債並不可怕，可怕的是，薪水回不去了。

長期低薪成為第二個活不起的困境。淡江大學財務金融系教授李沃牆分析，主因是產業無法轉型，98％中小企業難以加薪；再來是邁入高齡社會，人口紅利消失，中小企業趨於保守存糧，更不想加薪；第三是學歷貶值，導致大學及碩士畢業生起薪停滯不前，實質薪資不升反降，1990年，碩士起薪4萬6000元，現在約3萬5000元。

「結構性問題無解，薪資注定回不去，」李沃牆說，企業、個人或薪資都朝向M型化。2020年，台股總開戶達到1124萬人，平均每位股民賺100萬元，請問散戶到底賺多少錢？

長年觀察房價與薪資走勢的住商不動產發言人徐佳馨坦言，「台灣薪資的天花板，幾乎就是美國的地板。」

根據調查顯示，1978年後出生（小於43歲）的世代，是台灣從1948年以來，平均實質所得最少的一代；1965至1970出生的，是平均所得最高的族群。

徐佳馨有感而發，「六年級中後段班是分水嶺，享受不到經濟起飛紅利。30、40世代有點生不逢時，說什麼台灣錢淹腳目、經濟奇蹟，他們完全無感。」

近20年來，低薪問題嚴峻，台灣也誕生了一群「青貧世代」。根據主計總處資料顯示，2019年，796.7萬名受雇員工的平均年薪是64.4萬元、中位數49.8萬元，亦即有五成、約398萬人的年薪在49.8萬元以下，月薪不到4.15萬；若依薪資高低分為9個十分位數，年薪34萬以下有159.34萬人，亦即有二成的月薪不及3萬（2.833萬），其中79.67萬人（一成）的年薪低於29.1萬元，月薪低於2.425萬元。

1111人力銀行10月的調查也顯示，53.4％受訪上班族，超過三年沒加薪，百貨販售業最「薪酸」，平均四年三個月沒有動，其次是民生服務業的三年八個月。

第三個困境是「生活大不易」，買不起房，又要忍受不斷上漲的房租與外食費。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，去年突發的疫情，更惡化青年勞工的財務，甚至要紓困跟金援；加上物價變化大，伙食費、房租吃掉不少薪水，不僅是「無殼蝸牛」，還有可能淪為「啃老族」。

第四個困境是貧富懸殊加劇。主計總處公布2020年每戶家庭可支配所得，最高20％與最低20％的差距已擴大至6.13倍，連續三年上揚，並創下八年以來新高，顯示台灣貧富差距持續擴大中。

瑞士信貸發布的「2021年全球財富」報告也指出，預估到2025年，台灣百萬美元富豪人數將成長超過69％，達103.1萬人，超越南韓（68.6％）、新加坡（61.9％）及香港（59.8％）；貧富懸殊更大，衡量貧富差距的吉尼係數（Gini coefficient），台灣將達70.8，超過日本（64.4）及南韓（67.6）。

這些困境，也導致不婚不生比例攀升。根據美國中情局（CIA）公布2021年總和生育率的預測顯示，台灣吊車尾，將成為生育率最低的國家。

年輕世代，一出社會就遭逢三重打擊

今年4月，yes123求職網的調查顯示，未婚且無子女的，有61.4％無結婚計畫、55.5％不想生小孩。兩者都與收入有關，不婚族擔心收入只能養活自己（59.2％）；不生族擔心賺的錢不夠養孩子（72.3％）。

「不婚不生」讓台灣提早到2020年就「生不如死」，人口負成長。累計2021年1至9月出生數僅11萬2470人，較去年同期減少5.50％；死亡數13萬8018人，增加5.95％。一減一增，不僅拖垮經濟，在高齡化衝擊下，又帶來第五個困境：長照問題迫在眉睫。

2020年，台灣每4.5個青壯年要扶養一個老人，預估今年失能人口約85.5萬人，2025年將突破百萬。到了2040年，每2名青壯年要養一位老人，壓力可想而知。

台大國發所兼任副教授辛炳隆擔心，台灣不僅會出現跟日本一樣的「下流老人」，還有外界較少關注的「流沙中年」。他有位朋友因父母健康問題，萌生提前退休念頭，「中年人辭掉工作照顧長輩幾年後，很難返回職場，如果又不符合救助標準，健康、收入會像漩渦般下沉，被稱為流沙中年。」

M型化社會下，家世好、等繼承遺產的人可以不在乎，「如果是對未來沒有盼望而不在乎的人，才是最悲哀的，」辛炳隆說，這正是多數年輕人只追求「小確幸」的原因。

「活不起的未來」已無法迴避。根據精算顯示，2017勞保基金潛藏負債達9.11兆元，2019年增至10.43兆元，勞動部部長許銘春坦承，勞保若維持現階段條件，「政府每年撥補200億根本不夠，至少要800到1000億元。」

預算有排擠效應，提撥1000億幾乎不可能。一旦勞保基金破產，近1065萬投保人的老後生活堪憂。

大債時代已然來臨。李沃牆直言，學生一出社會就面對「低薪＋高房價＋學歷貶值」三重打擊。他苦口婆心勸告，趕緊具備投資理財觀念，靠時間複利累積財富，讓老後有筆穩定的收入。

尤其，當通膨怪獸再度襲擊全球時，提高憂患意識、付諸行動，才能許自己一個「活得起」的未來！以避免踏上「下流世代」的人生三部曲：從青貧世代，一步步走向流沙中年、下流老人。

【本文摘自《遠見雜誌》；訂閱遠見雜誌知識庫；訂閱遠見雜誌電子版

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