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全島快速升溫中！台灣冬天將「被消失」

聯合新聞網 / 遠見
圖／百年來台灣平均溫度上升1.6度，超車全球，台灣的冬天恐將「被消失」。陳之俊攝
圖／百年來台灣平均溫度上升1.6度，超車全球，台灣的冬天恐將「被消失」。陳之俊攝

【文．林珮萱】

今年立冬，全台各地紛紛飆出高溫。 而這並不是偶發事件，因為統計110年的大數據， 台灣平地溫度平均上升1.6度，甚至超越全球平均。 專家警告，未來台灣冬天恐「被消失」！

二十四節氣的立冬，是象徵冬季的開端。本該是「冬日將近」的時刻，然而，今年的立冬（11月7日），全台各地最高溫飆至攝氏29、甚至33度。難道，冬天真的將從台灣消失嗎？本世紀末的台灣，將會「冬日將盡」？

就在聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）今年8月公布氣候變遷第六次評估報告（AR6）隔日，結合國內多個單位的台灣氣候變遷科學團隊「台灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫（TCCIP）」也發布相關研究，可說是指標性的「台版氣候變遷評析報告」。

當中最引人重視的關鍵發現，便是以台灣本地觀測分析指出，從1911～2020年、過去台灣110年的平地年平均氣溫上升約攝氏1.6度，已超越全球平均增溫的1.07度。對比近50年、近30年台灣的增溫速度，皆有加速趨勢。

不僅如此，過去110年台灣的季節長度變化，也產生明顯改變。歷史數據顯示，夏季長度已逐漸增加至120～150天，冬季則縮短至約20～40天。

世紀末台灣：高溫劇增，冬日將盡？

台版氣候變遷報告更推估，未來台灣各地溫度還將持續上升。採用全球暖化最劣情境（SSP5～8.5）分析，至21世紀中，台灣的年平均氣溫可能上升超過攝氏1.8度；至21世紀末，則可能超過攝氏3.4度。

推估未來極端高溫現象，同樣以最劣情境推估，至21世紀末、攝氏36度以上的高溫日將增加48日；未來台灣的夏季長度最多將增長為210天，而冬季長度可能降至0天！

聯合國專門機構世界氣象組織（WMO）也指出，2013～2020年是史上最熱的7年，在全球增溫趨勢下，台灣亦無法倖免。根據中央氣象局測得的史上最高溫紀錄，百年以來，全台共出現23次超過攝氏39度以上的高溫紀錄，其中有6次都發生在去（2020）年。

升溫「回不去了」，專家直言：令人緊張

過去國內氣象局定義的高溫是攝氏35度，但近年門檻已上調到36度，「全台愈來愈熱，高溫上升趨勢已避免不了，發生頻率也愈來愈多，」中央研究院環境變遷研究中心特聘研究員許晃雄直言。

談升溫，不是只有想著要如何避暑。他說，一般人想到天氣炎熱，第一反應就是「躲進冷氣房就好」，但龐大的用電量，也會對電力供應帶來不小壓力；靠天吃飯的農作物恐將影響生長，引發的減產或農業災損皆不容小覷，這些連鎖效應，都關乎你我生活。

氣候暖化危機與急迫感，正加速到來。長年接觸各類氣象資訊、中央氣象局氣象資訊中心副主任沈里音對升溫的變化，比一般人更有感。

「之前推估世紀中或世紀末才會發生的事，現在就發生了，時間點有點太早，的確是讓人有一些緊張，」他說，去（2020）年夏天，台北多次創下破歷史高溫的紀錄，更讓他記憶猶新。

高溫日增多，研究示警：注意「熱傷害」風險

台灣師範大學地球科學系暨研究所教授陳正達提醒，不只是平均溫度上升，高溫日數增多的現象，同樣值得重視。

根據中央研究院環境變遷研究中心研究員龍世俊的分析發現，台灣2000至2017年全島平均日最高溫超出攝氏33度的日數，由僅1日增加到超過1個月（37天）。再者，若進一步改以綜合溫度熱指數（Wet Bulb Globe Temperature，WBGT）來觀察，趨勢更為顯著。

WBGT也稱為暑熱壓力指數，是結合溫度、相對溼度、風速、太陽輻射等，多重因子得出的溫度指標。自2006年起，被日本運用做為判斷熱傷害風險的數值。

依據中央氣象局、國民健康署、中央研究院合作的研究分類，將WBGT閾值分為注意、警戒、危險、高危險共四等級，WBGT小時最高值達32時便屬於「注意」，意即民眾須留意有熱傷害風險。

龍世俊研究發現，台灣2000年還沒有任何一日的全島平均日最高溫WBGT超過32，至2017年已增至79日。換句話說，如今台灣每年約有2.5個月，必須留意熱傷害風險。

龍世俊針對未來氣候變遷情境分析，不只平均溫度增高，每日最高溫及綜合溫度熱指數的最高值均會隨之增加。影響所及，中暑等熱相關疾病之急診、就診人次及非意外之死亡人數，在這些熱天也會增加。

根據她的研究分析，當最高溫超過攝氏34度，熱相關「急診」會增加為原先4倍，其中女性患者增加7.5倍，65歲以上患者增加5倍；「就診」人數增加70％，尤其對14歲以下民眾影響最大。因此，她提醒，應及早針對熱暴險脆弱度高的民眾，如婦幼、長輩、戶外工作者提高其因應能力，加強對大眾熱傷害宣導教育。

氣候調適作為欠積極，不應只有「防災」思惟

長年從事氣候變遷研究的許晃雄主張，國內對氣候變遷各項衝擊仍不夠了解，雖然零星研究很多，但還欠缺通盤整合的國家隊。他以日本為例，定期推出5年、10年計畫，「曾去參與他們會議都非常羡慕，一個執行氣候變遷衝擊的團隊，大概有300、400研究人員，」許晃雄透露，因應氣候調適的作為，也不能只有強化因應防災措施，「修堤防、抵抗暴潮，這樣思惟就不對了，」他強調。

為了能讓國內擁有更多的科學數據、全面有系統研究成果，作為因應氣候變遷政策擬定與推動的依據，台灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫（TCCIP）就希望能發揮關鍵智庫的角色。

結合國內科技部、中央研究院環境變遷研究中心、中央氣象局、台灣師範大學地球科學系，以及國家災害防救科技中心共同參與，TCCIP以產製符合台灣氣候變遷研究所需氣候資料、提供加值與服務為主要任務，從事相關科學與技術研發，並將成果與應用服務彙集於整合平台。

沒有人是局外人，各部會該有氣候變遷對策

至於國內因對氣候變遷的調適作為，在立法委員洪申翰眼中，以環保署作為氣候調適的主管機關，顯得能力有限，「環保署能做的事情很少，我更希望中央的主責單位能拉到國發會等級，」他直言。

今年初他提出的溫管法修法版本，便主張要由行政院成立「氣候會報」，不僅將國發會列為要角，更條列13個部會的權責，強調各部會都是「氣候變遷部」。

今年10月，環保署終於公布《溫室氣體減量及管理法》修正而成的《氣候變遷因應法》草案，提出2050年溫室氣體排量，減為2005年排放量一半的政策目標，由環保署為中央主管機關，並由行政院永續會負責跨部會協調。

草案亦提及「調適專章」，指出應由科技部與氣象局進行氣候變遷科學及衝擊調適研究發展，綜整易受氣候變遷衝擊領域的風險評估資訊。而最受外界注目的，還有碳定價機制，宣示未來將針對溫室氣體直接或間接排放源進行碳費徵收。

草案看似跨出一步，但仍受外界抨擊為「三無」，也就是沒有明定權責、沒有規劃路徑、碳定價機制也不明確。如今，眼看台灣百年來的升溫現象，已經超車全球，數據歷歷在目，不難理解外界為何如此心急如焚。

「人類的紅色警戒」已敲響，對應氣候變遷，不論淨零排放、提高能源使用率，還是國土重新規劃、學習調整生活模式，若再不急起直追，距離台灣成為被烤焦的「紅番薯」，還剩下多少時間？

【本文摘自《遠見雜誌》；訂閱遠見雜誌知識庫；訂閱遠見雜誌電子版

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