最失敗的成功

聯合新聞網 / 遠見

【文．李建興】

1995年，由湯姆．漢克斯主演的電影《阿波羅13號》，描述著1970年美國載人登月任務，因為太空船嚴重毀損，三位太空人面臨了被困在太空的生死危機，最後在地面數萬工作人員的努力下，儘管未能登月，卻平安返回地球，仍獲得世人掌聲……。

當時，NASA為該事件所下的歷史定位，一句「最成功的失敗」，至今仍是最膾炙人口的經典台詞。諷刺的是，同樣是拯救人類的事件，甫於11月中旬結束的COP26，卻有不少人稱之為「最失敗的成功」。

這起集結全球120多國領袖的世紀會議，被視為人類阻止地球暖化的最後機會。因為太重要，所以只能成功，因為不許失敗，所以全世界都在看，但也因為有期待，就容易受傷害。會議一開始，各國領袖個個高調十足，如英國首相強森語重心長：「雖然這場悲劇（地球暖化）不是電影，但倒數毀滅裝置（人類滅絕）卻是真的。」美國總統拜登也為了川普退出巴黎協定而道歉，接著轉身批評中國和俄羅斯領導人，竟然神隱不出席。

高喊「淨零碳排」，聚集開會大量排碳慘挨轟

令人錯亂的是，嘴裡說是要淨零碳排，COP26貴賓陣仗龐大的車隊，幾乎卡住格拉斯哥的交通，英國媒體統計，會議與會者多達400多架的私人飛機，共排出1.3萬噸二氧化碳，約1600名蘇格蘭平民的全年總排碳量。

但這全比不上最後的荒謬。原本要發布的共同宣言，最後卻因印度代表反對，中國、伊朗、南非等國的迴聲效應下，最終與會的197國被迫妥協，將「逐步淘汰燃煤」（phase out）的條文，改為「逐步減少」（phase down）。

儘管有人正面解讀：「這仍敲響煤電的喪鐘！」但大會主席阿洛克．夏爾瑪仍以「這是脆弱的成功」為COP26哽咽結語。BBC更痛聲撻伐：「這是一場全球領導者應向全人類以及下一代道歉的氣候會議！」

無奈的是，印度《商業標準報》仍將之視為印度外交的一大勝利。但與此同時，印度新德里卻因為燒煤而造成的空汙危害人命，當局緊急宣布，方圓300公里內的11座燃煤電廠，6座被勒令停工，各級學校無限期關閉、公務員居家辦公、非必要性工程建設停擺……。

其實，要生存、要改變世界並非那麼遙不可及，先撒下糧食，鴿子才會出現。舉例而言，瑞典環保少女童貝里為阻止氣候變遷一手推動拒搭飛機運動。而這股「搭飛機羞羞臉」運動，2019年時，瑞典國內航空旅行量減少了4％，最大鐵路網SJ運輸量則增加11％。

呼應全球大勢，本期《遠見》幾乎一半的篇幅皆與氣候議題、ESG、公民社會責任有關，包括特別企畫〈台灣冬天將「被消失」〉〈大債時代來臨 活不起的未來〉，以及封面故事〈清零無醫鄉〉……等，但不走悲情訴求，點出問題後，更以正面案例，揭露解方。

以〈清零無醫鄉〉為例，我們走訪台灣幾個醫生極度短缺的區域，點出偏鄉的處境，卻也道出用科技、創新及制度，在「失敗」的環境中，創造「成功」的案例。

誠如幾位深入荒僻行醫者所言：「生活或許沒有渴望中的甜，但也沒想像中的苦，只在於有沒有心去改變？」的確，生命最大福氣在於提升感知而非無限索取，即便疫情下的口罩隔掉了表情、霧掉了聲音，但只要你我為世界努力的心還在，結局終將是「成功」的。

【本文摘自《遠見雜誌》；訂閱遠見雜誌知識庫；訂閱遠見雜誌電子版

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