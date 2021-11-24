關於創新 新創推手怎麼說？顏漏有：找自己的創新 就能找到機會

聯合新聞網 / 遠見

【文．謝明彧】

很多人都說，疫情破壞原本社會運作的模式，也讓企業營運、創新創業變得更艱難，但我認為，當世界變動愈快速，代表機會愈多，只有在變化中才能看到新機會。

當然，機會浮現也伴隨風險，所以，疫後企業要求生，就必須找出因為疫情帶來的新變化中，有哪些新的不便、怎麼從中解決，並創新？

與其說是疫情大家被迫做改變，不如說是重新發掘流程上是否有縮短時間或降低成本之處，而這都是疫後機會點。

5月中，台灣疫情爆發，大家都體驗到無法實體接觸的不方便，以及會發生哪些作業問題，這些未來還是可能會再度遇到。你可以想想，因為遠距工作，讓哪些流程有了自動化的可能？而因應人們必需宅在家的現實環境，又有哪些虛實整合的應用孕育而生了？

有一個AAMA的學生，本來是作2C的境外深度旅遊，疫情讓海外旅遊市場急凍，他開始思考，自己的核心能力，可以轉移應用到哪些現有的2B場景？

後來他發現，疫情下，企業還是有差旅需求，那是否可以把原本給海外遊客的線上旅遊規劃系統，轉為給國內企業的手機差旅報銷系統？讓員工可以不用再到處收集收據、帳單、車票，還得回到公司貼單據、上系統，在自己的手機上就能完成差旅報銷。

想想過去報帳，從填表單、貼單據，到主管簽核，搞不好要花上1個小時，現在只要10分鐘就能完成，其中創造出來的價值就很明顯。手機差旅報銷系統，就算只是一個小小的作業，因為幫企業從現有流程中創造出價值，也就成為創新創業機會。

很多人都說，創業是高風險的事，尤其疫情之下風險更高；但我更精確的說：沒有創新的創業，一定是高風險的。

而創新，就是幫使用者創造出新價值，這樣子的風險很低；但假如你看到因為疫情，很多人都上外送平台買外送便當，於是也想開一家低卡便當搶外送商機，那你和別人有什麼創新差異？

很多人都問，疫情下怎麼面對突破困境，我一直都是問同一句話：你有什麼跟人家不一樣？創新的優勢到底是什麼？」你必須一直對自己回答這個問題，一旦想透了，就能找到疫情下的新機會。

【本文摘自《遠見雜誌》；訂閱遠見雜誌知識庫；訂閱遠見雜誌電子版

相關新聞

迎接微解封 今年再開八家健身工廠 柏文首設捷運共構廠 粉色搶攻「她經濟」

疫情趨緩，在運動場館業者滿心期盼振興消費帶來的活水時，仍必須面對防疫指引的新挑戰，國內唯一上市健身房產業柏文，又是如何應對的？

房市狂潮〉在地建商看好哪些熱區？台積電設廠大利多 高雄房市大熱

受惠產業進駐，吸引科技產業人口移入，許多北漂青年大呼「要回家了！」但這一波投資高雄熱潮，哪裡才是潛力房市熱區？在地建商又怎麼看？

後梅克爾時代的變與不變 台德如何展開新局？

2021年9月26日，德國舉行國會大選，這場選舉罕見受到關注，因為不管結果如何，新總理將不再是所有人熟悉的梅克爾！16年任內，梅克爾帶領歐盟度過重重危機，更讓德國成為世界不容忽視的穩定力量。當她步下政治舞台，國際政治將有什麼變化？對台灣而言，台德關係會怎麼走？《遠見》為您深入剖析。

獨家揭露〉數位金融使用心得 50+消費者老實說 九成熟齡族最常線上轉帳 最愛LINE Pay

2021年，是數位金融服務大噴發的一年！在三級警戒期間，不僅年輕族群更仰賴使用手機各種App網購、轉帳，就連50歲以上的熟齡世代，也從被迫學習使用，到依賴「無接觸金融」服務。

關於創新 新創推手怎麼說？顏漏有：找自己的創新 就能找到機會

很多人都說，疫情破壞原本社會運作的模式，也讓企業營運、創新創業變得更艱難，但我認為，當世界變動愈快速，代表機會愈多，只有在變化中才能看到新機會。

誰害iPhone13忍痛砍單、聖誕老公公被客訴？

「明者遠見於未萌、智者避危於無形」是西漢賦神司馬相如在《上書諫獵》中，對好大喜功卻昧於時務局勢的漢武帝，所發出的勸諫之辭，意指明智的人在徵兆初顯、危機將至前，就能提前應變。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。