迎接微解封 今年再開八家健身工廠 柏文首設捷運共構廠 粉色搶攻「她經濟」

【文．廖君雅】

疫情趨緩，在運動場館業者滿心期盼振興消費帶來的活水時，仍必須面對防疫指引的新挑戰，國內唯一上市健身房產業柏文，又是如何應對的？

三級警戒期間，健身場館均按下暫停鍵。

柏文身為國內第一家、也是唯一一家健身場館上市企業，歷經前所未有的劇烈變化，由於營收以月繳會費、教練費為主，6月營收迅速崩跌99.6％，入帳金額連1％都不到，就算後來回升，如今卻也僅至去年同期的一半。

這有多慘？攤開財報，柏文近三年每股稅後淨利（EPS）都能賺6～7元左右，但去年沒「保6」，甚至今年上半年，僅勉強保住0.01元，目前股價140元，更創9個月來新低。

2006年設立的「健身工廠」（以下簡稱健工）為柏文獲利主引擎。

健工自高雄發跡，目前在全台共有56個據點，超過20萬名會員，每年持續以五至八家的腳步拓點，是指標性連鎖健身龍頭。

疫情嚴峻時，健身房一度被貼上高傳播風險標籤。在健身行業超過20年，負責掌舵的柏文總經理暨營運長陳尚文為穩住信心危機，火速拍板以高規格防疫為優先，為降低人與人的接觸，大手筆添購設備。

另一方面，將場景搬到線上，除輔導旗下1000位私人教練提供線上課程，也對外開設免費的Youtube直播課，教學內容涵蓋了瑜珈、熱舞、拳擊有氧等。

刷臉就能入場，貫徹零接觸

現在，健工會員入館必須經過三道防線：紅外線體溫感測機、計算容留人數、人臉辨識。人臉辨識更是已升級到2.0，即便戴著口罩，也能被辨識出，入館更無需再出示會員卡，徹底貫徹零接觸。

這也符合商研院人工智慧服務綜合研究所所長范慧宜的觀察，她指出，健身房業者更懂得運用智能科技輔助服務，甚至深化客製化需求，目前，只是起步。

不過，隨著防疫支出一路加碼，初步估算，總金額逾5600萬元，身為上市公司，又如何對股東交代？

「這筆錢，都是投資在會員身上，長遠來看，也能省下人力成本，」陳尚文說，未來每開一家場館，預估獲利的時期均被迫拉長，但經營團隊有共識，拓點腳步不會因此停止，反而會加快築護城河，逆勢展店拉大跟同業的差距。

陳尚文分析，現在已走向「健身生活化、運動社區化」的趨勢，當人們把健身融入生活日常，那就漸漸成為剛性需求，而交通方便、離家近更是消費者的首選。

靈活拓點，設女性運動專區

大疫時代，健工將會有三大經營策略。其一，拓點策略更加靈活快速。

走進10月6日甫開幕的最新據點—健工長春廠，坐落於和北捷南京復興站共構的大樓裡，預計最快年底前就會開放通道，屆時捷運族「到站即抵達」，負責展店的事業發展處副總經理林渲賢說，今年開出八間場館的計畫不變，目前已六家，年底還會開兩家。

其二，規劃別具特色的女性專區。走進這間新開的長春廠，沿著兩側一字排開的重訓器材走到底，是專為女性設的運動專區，除擺放適合女性的器材，更以粉色系作為區隔，打造放鬆運動的環境。

「蔣友柏（橙果設計創辦人）還建議我把舉重槓片漆成粉紅色呢！」陳尚文說，健工會員性別比例男女約各半，內部透過消費者訪查發現，不少女性會員在對於有男性的環境健身，容易感到不自在；而女性為追求體態線條，愈來愈重視使用重訓器材鍛鍊特定部位，未來的新館均是標配，舊館則視空間規劃。

其三，線上線下虛實融合。根據財政部統計，十年來（截至2020年底）健身場館從約100家成長到728家，總體營收從19億成長至152億元，即便有大幅度成長，但近兩年已明顯趨緩。

另一方面，體育署調查，健身房的運動人口滲透率仍占整體3％，與歐美國家相較還差一大截。

陳尚文從容以對。他觀察，網路資訊充足，教學影片雖然隨手可拾，但針對個人專業指導需求也會愈來愈大。

打開健工App，教練會員都能上傳運動心得和菜單，也有線上營養師服務。陳尚文指出，目前正和國泰金控如火如荼洽談合作，結合金融服務、會員點數，打造健康管理生活圈，期許更深入民眾日常，走得更長遠。

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柏文（健身工場母公司）

成立／2005年

董事長／陳尚義

總經理／陳尚文

資本額／3億元

特色／從事會員制連鎖運動健身中心、瑜珈會館及休閒運動場館之經營，旗下共六個品牌。