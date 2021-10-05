台大校長管中閔：未來大學、永續校園 是我最想留給台大的遺產

【文．謝明彧】

你知道2020年以來，企業討論最多的管理議題和人才需求是什麼嗎？

答案是：「永續」。

在疫情衝擊與全球氣候變遷下，ESG準則（Environmental，環境；Social，社會；Governance，公司治理）已成為全球企業競爭力的新重點。製造業、科技業紛紛被要求落實「排碳淨零」，成為綠色供應鏈；金融業也嚴格檢視企業永續作法，推動「綠色投資」。

當企業急著變綠，人才是否能跟上？身為台灣的大學龍頭，台大校長管中閔在2017年參與校長遴選時，就將「永續校園」作為未來治校承諾。2019年1月就任校長後，馬上成立USR委員會與常設辦公室，規劃「台大永續藍圖」。2020年7月，更發表台大創校92年來的首本「社會責任報告書」。今年更推動台大管理學院與《遠見雜誌》雙強攜手，將於11月中旬首創「台大．遠見ESG永續領袖講堂」。

「未來大學和永續校園，是我最想留給台大的兩項遺產，」管中閔接受《遠見》專訪時表示，「永續」思惟將是未來人才必備條件，也是台大人未來的DNA。以下是他接受專訪的精華摘要：

要面向未來，不是著眼過去

《遠見雜誌》問（以下簡稱問）：為何2017年您參與校長遴選時，就將「永續」做為政見？

管中閔答（以下簡稱答）：早在2015年，聯合國就宣布17項「永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），昭告世界必須重視永續。只是過去，台灣或許覺得自己在世界地圖上相對渺小，在這類全球性議題上只是局外人。

我參加校長遴選時，一直強調一個重點，就是大學應該是面向未來，而不是只著眼過去問題。

大學，本就應該領導社會改變，需要探討與帶給學生的，比當前社會上正在做、正在想的事情，還要再領先一步，而不是跟在社會後面，等出現問題，才來趕著解決，那只會讓大學變成「補習教育」。

這也是為何我上任這兩年來，花最多時間和心力參與的，第一個是「未來大學」，另一個就是「永續校園」。

前者，台大已經連續兩年舉辦「未來大學高峰會」，推動學制鬆綁、課程創新，希望帶領所有人看見「未來大學將如何改變」；後者，是我接下來這一屆兩年任期，預計將投入最多心力的另一個項目，帶領大家看見「未來社會將如何改變」。

從未來的角度來看，「永續」必然會成為大學發展的重要目標，台大既然是國內龍頭，那「If not us, who? And if not now, when?」（如果不是我們做，那誰來做？如何不是現在做，那何時做？）

盤點優劣勢，規畫路徑圖

問：您怎麼帶領台大從倡議、推廣到落實永續與USR？

答：2019年上任後，我的第一件事就是，請老師們盤點台大做了哪些？又有哪些還沒做？

舉例來說，台大光是校內與永續相關的課程，就有超過9000門；很多老師甚至不自覺自己做的研究和永續議題有關，只是根據自身專長，投入環境議題、防災研究、環境變遷。學生社團活動更深入台灣偏鄉，甚至前進非洲、印度、大平洋島國，研究環境保育、人類生存等議題。

去年夏天，台大推出創校以來第一本「大學社會責任報告書」，就是揭露台大目前已經擁有的永續基礎。

有人會質疑，這些都是原本就在做的啊？但如果不知道現在已經做了哪些，也就不會知道台大具備哪些優勢、劣勢，哪些做過卻還不足，需要後續更多投入。

我和同仁說，接下來，台大對永續就要規畫出清楚的「路徑圖」。在現有基礎上，找出哪些事情要優先做、預計多久可以改進。

例如，我去年宣布，台大將在2028建校百年時，達成碳中和50％；2048年，達成碳中和100％的目標。這不是隨便喊價，而是檢視過目前台大的排碳量、減碳時程後，設定出來可執行的進步幅度，透過畫出「落實時間軸和路徑圖」，所有人也才知道每年該做到哪些。

今年，我預計將ESG從USR中獨立出來，成立「永續推動委員會」，下面將有不同的工作分組，盤點校園要做的永續項目，包括水、建築、能源、廢棄物等，分成八大面向，我已決定親自擔任召集人，並在今年11月15日校慶當天，和全校師生宣布詳細作法。

譬如，台大近期訂了三項短期目標：能源、交通與智慧校園，校園提高採用非石化燃料電力、校內全部採用電動車、未來降低燃油車進入校園，一步一步、具體而微地往目標前進。

這不只是一種對外宣示，更希望透過制度的建立，讓永續可以落實到全校每個人的腦海中，成為每個台大人的DNA，如此，永續才能成為學生畢業也能帶著走的知識，永續校園也不會因校長的更迭而改變。

結合產業知識，成自身專長

問：您對台大未來永續人才的期待？

答：過去，很多人都把永續當作「事不關己」，隨著國際對企業開始要求，才變成「非得執行的工作」。但如果台大在學校內透過這些規範來落實，就等於把這些「外部性的要求」，轉變為所有台大人的「內生化的基因」，思考自己可以在永續上做些什麼，甚至變成「領域專長」。

例如，一位理學院的學生，本科可能是化學，但透過永續相關的課程、活動、研究，開始思考怎麼把本科專長和永續議題做連結，未來他進入企業，面對廢棄物問題，或許就可以把相關知識結合產業現狀，轉化為新的永續作法。

持續推動下，我相信，一定可以慢慢把永續內化成學生思想體系的一部分，面對各種關鍵抉擇時，自然而然就會把永續放入判斷的架構內。當愈來愈多人具備這樣的想法，永續也就將變成台灣社會共識，而不再只是口號或被迫。

我擔任校長已經超過兩年，如果有人問我這段時間做了哪些事情，當然有琳琅滿目的成果可以說；但如果進一步問：10年以後有哪些還會被大家記得？我認為只有兩件，一個是未來大學、一個就是永續校園，因為，這將對「大學是什麼？」帶來根本且長久的改變，開創台灣，甚至世界新的未來，這就是我認為大學，以及台大最重要的價值。