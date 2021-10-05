手工具大王台灣手鉗王者：光榮工業低調的林武郎 高調以品質征服世界

【文．彭杏珠】

2021年3月19日，位於台中大里的光榮工業（Lion Tools）私下慶祝60週年，連台灣手工具公會理事長黃信德都不知情。這家低調到不行的「隱形冠軍」企業，年產550萬支手鉗，卻鮮少對外曝光，僅推派三位專業經理人受訪，「這就是董事長林武郎注入在光榮的DNA吧！」管理部副總經理林仙敏含蓄地說。

但，當《遠見》採訪團隊登上二樓的展示間時，左右兩面牆上，掛著琳瑯滿目的鉗子，可一點都不低調。每把手鉗都大有來頭，如同公司名稱「光榮」一樣，早在全球手工具業的舞台閃閃發光，為台灣贏得「手鉗大王」的榮耀。

為何一群不擅言詞的經營團隊，能打造出「高調」的成績單？每天從台北搭高鐵到台中上班的業務副總劉淑媛，從1979年就進入光榮，退休後又被光榮禮聘回來服務，一路見證公司的發展。她說，「這與董事長林武郎有很大的關係。」

台灣的手工具以中小企業居多，員工200人的光榮，是少數的大廠之一。令人驚豔的是，這裡並沒有傳統製造業「工人密密麻麻」的刻板場景，取而代之的，是規劃完整的自動化廠房。

50幾年前，林武郎就立下經營目標，要向德國、美國知名手工具大廠看齊。他深知「信譽」「品質」才是致勝的關鍵，只要能提升品質，毫不猶豫就掏錢投資。

所以，光榮是全台第一家引進德國Lasco油壓鍛造機，從事熱間鍛造的手工具業者。「當時多數手工具業者都採用鑄造，鍛造成本雖然很高，卻能產出耐用又韌性強的手鉗，」負責工廠生產管理的協理林晉宏說。

為確保品質以及交貨期，光榮不斷降低協力廠加工的比例。鉗子的製造工序超過30道，目前除電鍍委外，其餘工序都在廠內自製，是少數高自製率的手工具業者。

沒想到2008年時，光榮首次迎來業績衰退的一年，業務團隊憂心忡忡，林武郎卻老神在在。

當時，全球籠罩在金融海嘯的陰霾中，多數業者都暫緩投資、嚴陣以待，他卻認為這是轉型的好時機，堅持要引進德國知名公司DMG的CNC工具機，從事鍛造模具精密加工，以取代傳統專用機加工生產，但團隊以「前景不明」極力反對，他卻獨排眾議，斥資數千萬進口八部機器。

劉淑媛回憶道，「當時同仁都很忐忑不安，連同業們都看不懂光榮的布局，事後證明，逆勢投資是正確的。」

高品質手鉗剪2萬次，依然銳利如新

不僅如此，光榮還是台灣第一家與德國共同開發出雷射熱處理刃口加工系統的業者．即便一套系統的售價達1000萬元台幣，林武郎眼睛都不眨一下，就決定投資了。

一路看著工廠不斷蛻變的劉淑媛，細數光榮的好多個「第一」。世界一流的設備，再搭配中鋼量身訂製的專用鋼材，光榮成為全台垂直整合製程最完整、自製率最高的手鉗業者。

現在，由CNC（電腦數值控制）工具機構建的20條生產線，一個人就能管理一條生產線，林晉宏指著機器說，粗胚經「6X8米」見方的單件流產線（One-piece flow），70秒就能造出一把鉗子，再經熱處理、刃口檢查調整等幾道工序後，就能出廠了。

層層把關製造出來的手鉗，跟外國知名品牌一起測試時，高下立判。同樣剪具有大韌性、高抗拉強度的硬鋼線，光榮的手鉗剪2萬次，還跟新的一樣銳利，國外品牌得費很大手勁才能剪斷，「鋼材涉及硬度、韌性，還要搭配獨門的熱處理技術，才能剪了幾萬次之後，還好使、好用，」劉淑媛說。

毫無疑問，「品質第一」是光榮最堅持的理念，負責工廠管理的幹部感觸最深，每當他們覺得已經夠好了，林武郎仍不忘提醒督促，「你們不可以自滿，再想想有沒有其他的方法，一定可以做的比現在更好。」

當有主管擔心「做到超高標會增加很多成本」時，林武郎曉以大義：「錢不會白花，增加這點成本很值得，不僅贏得客戶信賴，品質愈好愈不需售後服務，反而更省錢。」

最後，團隊都被林武郎同化了，「品質第一」成為光榮人的DNA，並逐漸達到口碑相傳的效果。例如，日本市場就是客戶極力推薦而成，他們覺得光榮的水管鉗咬合緊實，很適合中小學生上工藝課使用，一輸出日本後，業績就開出紅盤；10幾年前，光榮也是在台灣客戶不斷詢問到底哪裡才能買到鉗子？才開放台灣經銷商代理販售。

目前，光榮主打高階的工業級市場，營收八成是手鉗、二成是活動扳手。全球手工具前十大品牌，有很多都是光榮的客戶伙伴，而且，一往來就是4、50年。林武郎曾對業務同仁開玩笑說，「光榮的客戶都是從天上掉下來的，你們的業績很好做喔！」

根留故鄉，總部、研發設計都在台灣

去年，當歐美爆發新冠疫情時，更凸顯出光榮的競爭優勢。有一個美國國際品牌發現當地的代工廠品質不夠好，去年底主動找光榮代工特殊用途的手鉗，單價是一般手鉗的三至四倍。這也充分應證林武郎的說法，「顧好品質，客戶主動送上門來。」

就這樣，一傳十、十傳百，國際知名大廠紛紛慕名而來，甚至有很多新創品牌靠光榮的鉗子發展成大企業。例如德國的Home Center會賣當地大品牌的鉗子，但自創品牌的手鉗卻委託給光榮製造，定價僅比德國知名品牌少1歐元（33.68元），長年熱銷不退，代表光榮的產品深獲消費者認可。

台灣手工具公會理事長黃信德毫不猶豫地說，全球手鉗業只要提到「Lion Tools」無人不知，想要代工製造，不管ODM或OEM，找台灣的「Lion Tools」就對了。

走過一甲子的光榮，始終秉持「飲水思源」的觀念，雖在1997年赴中國大陸設廠，卻堅持根留故鄉。總部、研發與設計部門都一直在台灣，充分利用兩地的優勢以壯大企業，產品也明顯區隔，大陸廠僅生產一般手鉗，台灣廠則主打高階的工業級市場，藉此滿足不同客戶的需求。

2021年初，林武郎完成階段性任務後，將棒子交給專業經理人團隊。不僅很多同仁的三代人都在這裡上班、結婚生子，還有不少外籍移工返鄉後，換兒子來光榮上班，3、40年資歷的員工比比皆是，林晉宏笑說，「我才20幾年資歷，算是幼齒的啦。」

接下營運重任的副總經理林仙敏，翻了董事長的一本手札說，團隊的新任務就是要讓光榮成為對員工最好的企業、全球專業手鉗品牌的最佳伙伴，達到「世界的光榮，光榮的世界」目標。

光榮工業（Lion Tools）

成立時間：1961年

董事長：林武郎

產品：手鉗（八成）、活動扳手（二成）

員工人數：250人（含海外）

隱形冠軍實績：

1.全台垂直整合製程最完整、自製率最高的手鉗業者

2.全國第一家取得德國VDE高絕緣手鉗認證的工廠

3.全球知名手鉗代工及設計工廠，深受全球手工具品牌合作伙伴肯定

4.全國第一家引進德國Lasco油壓段造機做熱間鍛造的手工具廠