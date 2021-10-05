【文．李建興】

今年適逢《遠見雜誌》創刊35週年！除了本期雜誌推出了週年慶封面專題〈世界亮點產業 少不了台灣〉外，亦有許多〈遠見35〉的系列活動。

但誠如我們事業群的創辦人高希均及發行人王力行所言：「社慶，是我們自家人的紀念日，重點在於能否帶給讀者的意義？」殊不知，〈遠見35〉這看似平常的LOGO，其實蘊藏的意涵，值得被解密、等待你探索。

35年，無論對一個人的人格與成就、一個企業的版圖與營運、一個國家的文化與發展，都堪稱是最黃金的養成歲月。曾有調查指出，人在35歲時，就已然決定未來一生發展的80％及收入的90％！就連美國憲法都規定，參選總統的年齡下限為35歲，因為，美國人相信，35個寒暑的洗禮，足以讓一個人的智慧和體悟，成熟到符合選民所託。

於是，拿破崙就在35歲那年，被百姓投票選舉為皇帝，創立了法蘭西第一帝國；微軟創辦人比爾．蓋茲也在35歲成為全球首富；而芬蘭新任總理桑娜．馬林更在35歲成為全球最年輕的總理。總之，幾乎很多人與組織都不約而同地在第35年時，攀上生命歷程的第一個高峰，也值此同時，為第二個高峰揭開亮麗的扉頁。

同樣的，「35」對《遠見》來說，也彌足珍貴。

蘇聯解體掀全球巨變；台灣邁向多元價值

回顧35年前的1986年，世界開始翻轉！當年車諾比核電廠爆炸，後世專家甚至將其解讀為「加速蘇聯解體」的關鍵事件；同時期，中國大陸推動國有企業私有化和國有企業承包制度，政府不再控制物價，這也造就了今日全球第二大經濟體。

那年，台灣也開始鉅變！1986年民進黨創立，台灣打破一黨獨大。隔年解嚴，台灣進入多元化、百家爭鳴，卻也成為政治文化丕變、社會價值觀崩壞的開端。

就在那一兩年，台幣開始升值，產業界開啟全球化布局，企業規模由小變大，值此同時，台積電創辦人張忠謀回台接下工研院院長，帶領團隊籌辦台積電，為護國神山立下了第一顆基石。

於是，1986年7月1日《遠見雜誌》的誕生，極具時代意義！當時，我們的創辦人高希均心有所感：「如果沒有現代的國際知識，就無法避免因無知而帶來的錯誤；如果沒有遠見，也無法避免因短視而帶來的傷害。」因此，我們的中文名為「遠見」，英文名為Global Views。?

銜著如是的使命，35載的歲月中，我們成為大時代下的見證者、台灣思潮的引燃者。1980～1990年代，《遠見》見證大時代的變局，陸續推出「報禁開放」「看群眾、析運動」及「歸鄉結、移民夢」等專題。

1994年9月，《遠見》歡慶出刊第100期，率先提出「新台灣人」的概念，為台灣勾勒新遠景與新希望。後來，「新台灣人」一詞，也被總統李登輝引用。

無庸置疑，我們亦是台灣轉型的記錄者！

記錄著台灣如何從經貿小島，躍升為掌握全球經濟命脈的科技島。因此，創刊以來，獨家專訪眾多企業精英，包含汽車之母吳舜文、經營之神王永慶、半導體之父張忠謀等關鍵領袖，更積極報導傑出二代與經理人心法，建構出一部台灣企業的經營聖經，攜手產業共贏共好。

儘管時光荏苒，兩岸在政治上依舊對立，但經貿往來始終密切，台商更在中國大陸經濟升級中扮演要角，《遠見》當然也不缺席。在台商大舉西進的1990年代，《遠見》剖析前進大陸的優與劣，也深入報導產業西進的趨勢。2019年7月，中美貿易戰造成全球供應鏈重組，《遠見》也進一步剖析跨國供應鏈下南洋與全球布局的實況。

數十個春秋更迭中，就算國際情勢多變，《遠見》仍在風口浪尖上，為台灣人看清世局。

《遠見》創刊號封面為〈從世界舞台看中華民國〉，期望普及台灣人的世界觀，替台灣找到在全球的角色與定位。2020年美國總統大選前夕，中美衝突愈演愈烈，恐釀台海新危機，《遠見》則深度剖析美中台關係、尋找台灣在國際間的自處之道。

如今，35年過去，當前的政治、經濟、社會、國際局勢，卻可能又如同35年前的時空環境一樣，全球和台灣同時進入了下一個拐點，典範的轉移，致使2021年，成為不可忽略的關鍵年。

譬如，在1986年前，是美蘇兩強並立的時代，1986～2021年，美國獨大，然而今後我們要面對、思考的是，未來美國的地位是否翻轉，進入了美中對峙的年代？而從1986～2021年慢慢成形的經濟全球化，自此之後，是否又要進入兩極運作的模式？

聚焦台灣，1986年以前，台灣經濟起飛、奔向國際，而在1986～2021年的35年間，由於國際關係不利於台灣，讓台灣經濟陷入孤立。面對未來，在美國發起的抗中運動下，台灣經濟是再度走向國際化，還是再走入另一個死胡同？

21個轉動地球的關鍵製造業，揚威全球

站在關鍵的分水嶺上，本期的封面故事，由資深總主筆彭杏珠帶領團隊，歷時半年，調查全國368個鄉鎮市區，挖掘出全台21個足以轉動地球的製造業，大大小小的工廠遍及85個鄉鎮市區。

當全世界都在標榜台灣舉世無敵的「晶片」產業時，殊不知，我們的PCB（印刷電路板）市占亦是全球第一、伺服器也是全世界占比最大……，綜觀世界，有233個國家與地區，都少不了台灣這個供應鏈伙伴。

難能可貴的是，儘管台灣人對於台灣的隱形冠軍早就略有所聞，卻從沒媒體及相關單位如此鋪天蓋地的將所有的世界級產業一一爬梳而出，更遑論還將每個廠商的

江湖地位、產值及獨到之處，一一列表。我們想藉由他們的故事，讓所有台灣人得以「承先啟後」，為下一個35年啟開新局。

邁向下一個35年，《遠見》思索著，要留什麼給下一代？應當鍥而不捨地推行新的進步價值觀。誠如我們創辦人高希均所說的：「進步的觀念，是指那些論點、看法、立場和價值判斷，有助推動經濟成長、教育普及、民主提升、社會公平、永續發展及兩岸和平。」

〈遠見35〉其實也是〈台灣35〉，更是〈世界35〉，無論幾個35年，《遠見》將伴隨台灣在風雨中生信心，走出困境、迎向世界。