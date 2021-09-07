雲端、VR、OTT掀起21世紀台版文藝復興

【文．邱于瑄】

疫情，為文化產業帶來巨大衝擊，卻也迫使更多團隊，跨出數位轉型的第一步，帶來百花齊放的創新。疫後，台灣文化產業迎來的，將不會是黑暗期，而是新一波國際連結的文藝復興。台灣如何不落人後，文化產業轉型之道，《遠見》為你全面剖析。

14世紀中期，黑死病肆虐，歐洲彷彿進入寒冬，人口驟減、百業蕭條，人類文明看似將經歷一場大崩壞，結果不然！

因為疫情，改變了原本的經濟、政治、宗教、階級等社會結構，反而醞釀出文藝復興大爆發，一直延伸到17世紀，文學、雕塑、音樂、繪畫等大放異彩，至今仍有深遠影響。

21世紀的今日，持續近兩年的新冠肺炎，為生活帶來巨大衝擊，尤其全球文化產業，更歷經堪比永夜的黑暗。

劇場、電影院關門，實體展覽、活動停擺，沒有工作的表演團體、影視製播等產業人士叫苦連天。在台灣，整體藝文產業損失，高達80至100億元。

然而，如同中世紀歐洲的反轉，全球的藝術家、表演者雖然失去實體舞台，仍止不住大家的創意。

去年疫情期間，BBC〈Swan Lake performed in 27 bathtubs！〉影片中，響起熟悉的天鵝湖音樂。不過，畫面中的芭蕾舞者不在舞台上，而是在自家狹小的浴缸，隨著音樂或躺或坐或臥，利用水、羽毛等道具盡情舞動，透過舞者的肢體，與影片剪輯、切割畫面，呈現如同萬花筒的視覺饗宴。

台灣的舞台劇，或是法國的博物館、韓國歌手的演唱會，各地的藝術表演者，透過線上影音、虛擬實境、社群媒體等不同方式，讓精采的表演仍舊繼續。

實體活動取消，數位新舞台點亮希望

實體舞台的突然消失，反而激發出更多文化產業與數位科技的應用革命。疫情，不是敲響文化產業喪鐘，而是吹起新一波「疫後文藝復興」的號角！

這場全球文化產業的疫後革命，台灣也沒有缺席。

「過去，我們一直在推動數位科技與藝術、表演的結合，但不少團隊會因為陌生、害怕失敗，而不敢嘗試，」國家兩廳院藝術總監劉怡汝說，如今因為疫情，團隊對數位科技的接受度提高，並願意理解它是一種可能性。

疫情下，實體活動取消，不少藝文團體、創作者等轉往線上，也讓表演與藝術有更多形式，打破距離疆界，走向國際。從文化產業的數位嘗試中，可以觀察到「疫後文藝復興」的三大趨勢，以及台灣如何不落人後。

趨勢1 線上化〉轉往線上平台，數位劇場成新常態

疫情期間，觀眾最有感的事情之一，是人在家中，就能透過線上平台，看到各種形式的演出。例如，電影《哥吉拉大戰金剛》《黑寡婦》在OTT同步上映，就連依靠實體演出的表演藝術，也紛紛轉至線上平台，推出如數位劇場、線上展覽等，儼然成為藝文展演新形態。

以舞台劇而言，最經典的莫過於今年6月，導演吳念真把製作的舞台劇《人間條件》系列六部作品，放到線上平台，限時免費提供觀眾欣賞，累積280萬次觀看，遠超過一次現場表演的人數。

近日，文化部與兩廳院也攜手打造「藝Fun線上舞台計劃」，邀請多家劇團與樂團，以線上直播的方式進行演出。而且，這不只是因應疫情的短期策略，文化部長李永得說，期望線上劇場未來能長期經營，成為新的表演形式。

不只台灣，國外也有數位音樂廳、劇場的出現。澳洲墨爾本數位音樂廳，提供現場直播的音樂演出，而德國柏林黑貝爾劇院（Hebbel am Ufer），也決定發展「HAU4：線上劇院」，專門規劃各種線上直播、數位展演，預計長期經營，都將成為台灣的借鏡方向。

趨勢2 虛擬化〉封城帶動VR／AR發展，表演更重互動

為了因應疫情，VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）等也加速發展。被迫待在家的人們，戴上VR就能在虛擬世界漫遊，連甫落幕的東京奧運，都能透過VR，讓觀眾彷彿置身現場，比起單純看直播比賽、表演、活動等，更具互動性。

不僅影視、展演能虛擬化，去年台灣更出現首場虛擬演唱會，未來，虛實並進、異地共演等，都將更頻繁地走上舞台。

去年，美國知名藝術家KAWS的公仔作品Companion，因疫情無法實體展覽，就透過手機App，運用AR方式，依舊能在台北中正紀念堂、紐約中央車站等地展出。

不少歌手、樂團，像是劉若英、五月天等，在疫情期間開線上演唱會，歌手畢書盡更開設全台第一個VR售票虛擬演唱會，讓歌迷進入360度的虛擬空間，由歌手一對一唱給你聽，提供完全異於實體演唱會的經驗。

趨勢3 全球化〉OTT串連全球觀眾，地區作品走向國際

隨著影音作品串流化，OTT的訂閱人數，在疫情催化下激增，Netflix累積有兩億的用戶、Disney+也有一億的訂閱數，不管劇中人說的是哪種語言，只要故事說得好，就能在OTT上吸引到全球觀眾。

台北藝術大學藝術行政與管理研究所所長于國華表示，台灣擁有很強的創造力與說故事人才，但「我們要跟全世界人講故事，就要用全世界人聽故事的方法，」如何打開格局、鎖定全球市場趨勢，是接下來台灣影劇產業工作者的新挑戰。

消費者體驗、跨域人才整合，決定數位轉型成敗

危機不只是轉機，甚至是進軍國際的良機，但台灣能不能抓住疫後文藝復興大商機，還卡著兩道挑戰。

第一道，是如何重新設計消費體驗。

「我們該思考如何從一個內容經營，轉變成產品經營，去重新設計整個消費體驗。」文策院院長李明哲說，就像大眾參觀故宮博物館，從作品觀看位置、導覽服務、移動動線，到出口處的紀念品店，都是一整套的觀展體驗，若轉為線上或虛擬後，又該帶給觀眾什麼？

他強調，藝文表演與影視作品想轉型線上化或虛擬化，絕對不是將實體原封不動轉換媒介這麼簡單，要全盤思考怎麼重新設計消費者體驗，讓創新出現在對的位置。

今年，英國皇家莎士比亞劇團的作品〈Dream〉，發想自莎翁名作〈仲夏夜之夢〉，將表演結合類遊戲概念，搬到線上演出。演員化身為石人，帶領觀眾穿梭在虛擬森林，石人在森林中舞動，中間會遇到暴風雨、蜘蛛攻擊等，為線上演出帶來更具互動、有趣的表演形態。

在台灣，現今許多線上劇場除了演出外，還有幕前花絮、演後線上座談，未來若是加入網路商城，販賣周邊產品等，就是另一種全新體驗；虛擬電影的演出，包含環境、設備的舒適度，以及播映場館的建設，都與內容同等重要。

不過，世新大學副校長楊盛昱也提醒，線上化、虛擬化等呈現，並不是用來取代實體活動，實體演出也不是都要往這個方向發展，「不管線上或虛擬，都不是唯一，而是讓文化、影視作品，能更有多元性。」

第二道，是人才與資金缺乏問題。

科技結合文化產業應用愈趨頻繁，疫情更帶動許多團隊想大膽嘗試，但創新需要的不只是設備和技術，人才更是至關重要。

當前文化產業的人才還不夠多樣，也很少跨域交流。李明哲說，過去大家想到文化產業，多是想到導演、藝術家等偏向創作者的角色，但就如同科技產業不會只有工程師，文化產業也需要延攬包含行銷、管理、科技等不同領域的人才投入，且轉型和創新都需要資金。

科技變革，帶動表演形式更加多元

今年文策院導入加速器概念，推動「文化新創加速推進計畫」，幫助內容產業以企業概念建立商業模式，並鼓勵科技業者一起加入，透過課程、業師諮詢、資金媒合等，扶植多元的新創團隊。

此外，所有投入者也能從整個產業鏈出發，思考內容產製過程中，有哪些環節可以加入科技，帶動產業升級，例如，大數據開發內容、消費市場分析等；當團隊選定切點、跨入數位轉型，或是投入創新應用，文策院再協力國發基金或相關計畫進行投資，幫助產業大膽嘗試。

科技推動、疫情加速，文化產業正快速變革，數位科技帶動新一代的文藝復興出現，使更多團隊跨出第一步，文化內容與表演將更加百花齊放，未來，將有更多好作品與故事，等著我們去發現。