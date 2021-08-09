「後新冠併發症」小心！染疫康復謹記：3項指標、3P原則

【文．王昱翔】

全台至今有超過萬名的新冠確診者成功解除隔離、康復回歸社會。然而，他們不只要提防被「後新冠併發症」纏上，可能還得面對心理壓力和旁人的異樣眼光。防疫需要全島齊心，一同友善接納這些「新冠解隔者」！

根據指揮中心最新數據顯示，5月中旬「華航諾富特」事件以來，全台總計1.4萬位確診個案，已有超過85％、破萬名的確診者，成功通過PCR雙採陰檢測、解除隔離。

隨著多數確診者陸續解隔、出院，全台醫療院所的收治量能獲得紓解，有望逐步恢復原有的醫療服務，對社會大眾來說，無疑是好消息。但很多人忽略了，其實對上萬名「新冠解隔者」來說，「解隔」只是康復的第一步，之後的路，還甚為漫長。

根據美國醫學研究機構「FAIR Health」調查，追蹤全美超過200萬名新冠確診者，發現近1／4確診者，在發病超過30天後，仍持續針對「後新冠併發症」尋求治療。

更殘酷的是，這份研究指出，這些「後新冠併發症」患者，有超過五成是無症狀感染者，顯見無論發病嚴重程度，都可能面臨到併發症的威脅。

無奈，指揮中心至今仍對於協助這群「新冠解隔者」如何應對「後新冠併發症」，缺乏一套相應指引，讓這群「解隔者」距離真正康復，又更遠一步。

康復後，養成「自我監測」的好習慣

提起「後新冠併發症」的嚴重性，北醫附醫胸腔科醫師郭漢彬直言，從臨床數據分析，台灣所有「新冠病逝者」，約有兩成是死於併發症。「後新冠併發症的致命性，被小看了！那些確診超過兩週後才過世的，通常都不是直接死於新冠病毒，」他認為，這些人多半是可以挽救的，只可惜，許多醫院對於併發症的處理並不熟悉。

雙和醫院胸腔內科主任馮博皓則指出，部分入住ICU病房超過30天的新冠病患，病毒量其實已經很低；病患遲遲無法下床的原因，是來自發病前期，病毒對其他器官的侵害。

「盡早引入生理數據的監測儀器是關鍵，」郭漢彬指出，許多併發症在惡化前，都有相應觀察指標；只要讓病患養成定時量測的習慣，醫療端就能夠及時介入治療。

台大雲林分院新冠醫療團隊召集人陳崇裕也指出，「新冠解隔者」在康復之路上，有最基礎的三大指標，「呼吸速率」「血氧量」「心跳速度」，必須時時刻刻保持追蹤。

這分別是，在正常情況下，「呼吸速率」必須要介於「每分鐘12～20次」；「血氧量」則應該95％以上；「心跳次數」則應該在每分鐘60～100次之間。

他解釋，在臨床上，大部分「後新冠併發症」，多是肺功能降低，導致病患產生呼吸困難、胸痛、咳嗽等問題。透過追蹤這三項，便能有效監測解隔者的肺功能是否維持良好水平。

馮博皓則提供一個最簡單的肺功能測試法，就是觀察自我上下病床與蹲站動作，是否有感到呼吸不順暢。

陳崇裕補充，在有人陪伴的前提下，「解隔者」可以透過持續「快走6分鐘」，來進一步評估自己的生理數值，在恢復良好的情況下，「血氧量」若皆高於90％，表示肺功能狀態恢復良好。

用「3P原則」找回生活方向感

除了生理數據的持續追蹤，心理調適，也是「新冠解隔者」的一大難關。

曾感染新冠病毒的歌手陳零九，日前在臉書上分享，雖然已經出院一個多月，但因處在自責、壓力等負面情緒下，導致出現恐慌症，至今仍常會在半夜驚醒。

他更自述，由於不曉得何時、何地恐慌症會向他襲來，出院至今，僅能維持發病前一至兩成的工作量或社交活動。

對此，郭漢彬呼籲指揮中心，應盡速展開制定相應指引，讓這超過一萬名「新冠解隔者」能在康復的路上，有所依循。

相較之下，歐美各國早已陸續制定相應計畫。以英國「國家醫療服務體系（NHS）」為例，去年11月便定下《新冠病患康復指引》。

內容建議，可遵循「3P原則」重塑出院後的心理狀態，透過放慢生活節奏（Pace）、重新制定日常活動的優先序（Prioritise）、建立可達成的計畫（Plan），讓自己重新取回對人生的方向感。

台大醫院內科加護病房主任古世基則指出，許多新冠康復者回到社區後，挑戰才真正開始。他分享，曾有一對康復出院的老夫妻，回家後被鄰居刻意疏離、嫌棄，甚至被拒絕往來。

「最後傷他們最深的，不是新冠病毒，反倒是鄰居親友的漠然，」古世基呼籲，社區鄰里應撕下對確診者的標籤，用關心取代苛責；地方政府更應盡快統合社區資源，協助康復病患回返常規生活。

最近雲林分院也在臨床上引入「心情溫度計」問卷，定期追蹤康復病人的心情變化。

不過，陳崇裕感慨，當前衛福部對於新冠病患的心理健康並不重視，長此以往，恐對新冠患者留下更長遠的後遺症。

陳崇裕提醒，許多「後新冠併發症」無法在短期痊癒。這場漫長的康復之路，除了「新冠解隔者」自行努力之外，更需要全體社會的包容與關心。