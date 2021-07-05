【文．李建興】

龜兔賽跑，是《伊索寓言》中最頌聲遍野的故事之一，更是讓世人醍醐灌頂的警世之作。而這對於目前仍困在疫情，曾是抗疫領先群的台灣來說，儼然是一記當頭棒喝。

不過，當寓言結束後，回到現實，故事仍得繼續。或許台灣人更值得思考的是，落敗的兔子是該從此坐困愁城？還是策略重練，最後扳回一城？

以下兩則發生中的國際事件，堪為最經典的「寓言續集」，足以為台灣借鏡。

上任140天的美國總統拜登，近來隨著疫情趨緩，除了疫苗大外交外，亦進行了四場國際峰會。目的無他，都是想藉由救回瀕死的外交，重新拿回全球的領導權。

於是，無論哪一場會議，拜登逢人就說：「美國回來了！」但誠如69年前，北約第一任祕書長伊斯梅（Hastings Lionel Ismay）所言：「北約的宗旨，是將蘇聯擋在外頭，將美國拉進裡頭，同時讓德國沒了想頭！」 沒想到一甲子過後，美國扮演世界霸主的手法，依舊故我，唯一的改變，這回是讓「中國沒了想頭！」

因此，拜登御駕親征，替盟國做足面子後，想從峰會場子拿回的裡子，則是「合縱連橫、天下圍中」， 只是，同樣是糾眾抗敵，70年前，美國是以民主的價值和經濟的優勢說服盟友，如今，中國已非當年的蘇聯，其亦能祭出經濟與科學的引力，弱化美國的倡議。

而更時不我與的是，《紐約時報》專欄作家尼古拉斯·克里斯托夫（Nicholas Donabet Kristof）在6月23日，以一篇「美國最大的威脅是美國」文章指出，美國正走向平庸——希臘人的高中畢業率更高、智利人壽命更長。 「因此，真正讓美國重新回歸第一，應該少擔心別人做了什麼，而是多擔心美國對自己做了什麼？」克里斯托夫語重心長地說。

反觀法國，日前總統馬克宏（Emmanuel Macron）在視察民間時被呼巴掌，搶占國際版面，但其實去年，馬克宏就曾經歷一件更慘痛的「打臉事件」。

2020年，當全球競相加入疫苗開發戰時，法國龍頭藥廠賽諾菲，與該國擁有百年金字招牌的巴斯德研究院，合力開發新冠疫苗，當時馬克宏還寄予厚望前往藥廠加持，孰料在進行三期試驗時宣告失敗。

閉門找出錯誤，才是再造顛峰的王道

這對於向來自傲的法蘭西民族來說，是何其挫敗，沒想到法國人不以此為恥，反而轉念，認為失敗亦是個重要資產，於是他們不但運用自己的量能，協助其他外國疫苗生產，甚至再跟英國的葛蘭素藥廠合作，開發能對抗變異病毒的新疫苗，如今逐漸開花結果。

雖然法國疫苗將足足比他國晚了一年，但法國認為，「遲到總比缺席好」，承認錯誤、盤點籌碼、持續前行，進而贏得世人的掌聲。這對比於美國對自身劣勢的視而不見，僅以黨同伐異的作法，高下立判。

本期封面故事〈綠電契機〉，表面上是從台灣缺電危機，揭示台灣落後於他國的窘境，但更深層的意義則是檢討台灣的綠能政策缺失，以及盤點台灣的優勢，學習法國精神，在全球綠電戰爭中後發先至。

畢竟，遲到總比缺席好，閉門找出錯誤，才是再造顛峰的王道！