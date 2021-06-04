證券業／推廣金融教育外加設計美學！大慶證改造「老號子」教菜籃族懂理財

【文．許雅綿】

92歲的老奶奶一早帶便當出門，來到俗稱「號子」的券商營業廳，直到下午1點半台股收盤後，才包袱款款離開。這樣的習慣，維持了30年，風雨無阻。

即便當今證券電子下單已達七成，仍有一群「資深股民」習慣來號子駐點，盯著電視牆，看著每日的股價變化。

但，隨著時代腳步推進，老券商也在思考如何創新活化，成立33年，淨值逾50億的中型上櫃券商大慶證券，近來便讓外界驚豔。

走進大慶證台北總公司，一踏出電梯，映入眼簾的便是採用高比例回收材料製成的洽談室，裡頭擺放著回收玻璃再製而成的長桌及墨綠色沙發，更像是設計展示間。

而印有品牌LOGO的圓弧形牆面，搭配左右打著柔和燈光的小型迴廊、搭配天花板及壁面的曲面磚，不僅美觀，用的還都是環保永續的建材。

特別的是，同樓層的券商營業廳與員工辦公室，均還是保留原有的傳統面貌，但兩者的「新與舊」交疊與襯托，也正好是近兩年來大慶證券經營團隊新舊世代交替的寫照。

創業家團隊進軍，活化品牌

大慶證券創始由莊隆慶三兄弟共同經營，過去的殷實作風，從未發生重大信用危機，30多年來穩穩賺進百億元。

然而，2018年莊隆慶發生個人財務糾紛，卸下董事長職務，業界人士牽線，找來「亞洲價值資本」董事長黃谷涵以每股13.16元、金額近21億元，公開收購大慶 51.02％股權。

現年47歲的黃谷涵，是一名創業家，也是理想家。

他曾公開自嘲自己是美國股神巴菲特「腦殘粉」，幾乎每年參加其執掌的波克夏公司股東會。

由於股東會現場，經常有股民分享如何透過波克夏的成功，而獲取巨大財富，受到啟發。黃谷涵也希望，能協助更多民眾妥善理財，提升財富自由。

「董事長讓我們調整過去頻繁進出，賺取手續費的心態，也告訴我們，營業員可以協助客戶，實踐逐步致富目標，」在大慶證券工作33年的營業員廖淑惠說。

設計人當品牌長，全盤規畫

黃谷涵實現理想的第一步，就是推廣「金融教育」。他找上認識十年、先後為金曲獎擔任過四屆視覺統籌，同時也是JL DESIGN創辦人的羅申駿，擔任大慶證券品牌長一職，掌管品牌、內容、行銷、空間、客戶服務等團隊。

黃谷涵說，設計的力量很重要，可重新定義人與金融的關係。透過設計，有機會扭轉現狀，讓過去集中在少數人身上的金融知識，能友善地被傳播，創造更長期的利益。

和黃谷涵相識十年，沒買過股票、自稱「金融大白」的羅申駿，認同他想透過金融讓社會變得更美好的理想。於是，他將「設計+金融」能量注入大慶證券。

首先，羅申駿將內部發行的大慶月刊，改成雙月刊，把原先像補習班講義的內容，開闢為美好金融、企業家精神、人文精神及美好生活等四個獨立區塊。內容則圖文並茂，輕薄短小，訴求「連婆婆媽媽都看得懂」。

接著，就是重頭戲，也就是空間的改造實驗。大慶證券全台有12個據點，除了總公司，人氣最暢旺的三重富順分公司，獲利占所有分公司逾兩成，也被選定率先改造。

台北總公司與「小智研發」合作，注入永續議題，富順分公司則與擅長建構空間的「覺知造所」合作設計，以「家」為核心。

大慶證券富順分公司鄰近市場，頗有庶民人情味。許多菜籃族買完菜，甚至會來此邊看盤，邊串門子，甚至挑揀起菜梗來。

空間與人的連結，既是共同回憶也連結情感，羅申駿選擇保留一半的原始空間，僅進行一半的改造。

他的構想是讓原有的老同事，能在熟悉的地方工作，循序漸進地由內到外，讓客戶和同仁們都感受到公司的DNA不一樣了。

有趣的是，這場空間改造實驗，也創造出新的火花，同仁不僅很適應，甚至會站在客戶需求，主動提出想法。

實體不會消失，有助交流

羅申駿說，券商公司大廳空間代表的意義，除了解決問題之外，也是為了給客戶及營業員一個安心的空間，去解釋金融知識，並進行金融教育。

雖然電子下單盛行，但羅申駿認為，線下永遠不會消失。金融是看不到、摸不到，來到實體的空間，就希望有人可以告訴你解決方案，線下的實體據點是有存在的必要性，因人與人之間的交流是必須的，只是如何找到新的方向，團隊也在慢慢摸索中。

接手兩年餘，黃谷涵深信自己是大慶證券的「接棒者」而非「摧毀者」。他將大慶定義成33年的新創公司，相當尊重、珍惜上一代人的努力及優勢。今年底，建立的團隊及框架將到位，明年將集結兩年多來的改造及實驗結果，並對外公布，屆時成果值得觀察。

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大慶證券

成立：1988年

董事長：黃谷涵

空間改造特色：

1.台北總公司與小智研發合作，以環境永續設計為主軸，運用對環境負擔最低的工法，創造兼具使用效益與安定的空間。

2.富順分公司與覺知造所合作，以木屋為設計主軸，打造像家般的看盤空間。