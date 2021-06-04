拉下了神壇打回了人間！記取莫迪教訓 為台灣加油

【文．李建興】

2021年5月10日，將狠狠地刻在台灣的抗疫史冊裡。

這天，原本在新冠元年被譽為世界模範生的台灣，出現了社區防疫破口（多數專家推估當天為萬華感染事件的起始）。於是「加零」了好一陣子的本土案例，蠢蠢欲動。是日，台北市進入準三級、全台升成二級，接著，排山倒海的疫災，狠狠地把台灣從「平行時空」拉下了神壇，打回了人間。

整個島嶼的恐懼，隨著情勢的急轉直下，猶如一入夏就屢屢飆破40度高溫，不但令人措手不及，更像伴隨著焚燒的空氣，鼓噪著新冠二年的台灣社會。

尤其，正當台灣正以萬夫莫敵之姿，沉浸在GDP全球居冠、股市最高點、半導體號令天下的氛圍時，一記反轉，除了逼得全民得立馬面對現實外，此時美國又宣布民眾可以脫下口罩、回歸正常生活，以色列也表示終止境內所有防疫措施，讓台灣更顯尷尬難堪。

或許驟降的際遇實在難以招架，即便各級政府祭出鐵腕防疫，卻都還出師未捷時，就被究責和質疑的聲浪，搶盡鋒頭。連日來，除了各界對疫調程序、篩檢方式及疫苗採購與研發攻占了媒體版面及政論節目，民間甚而傳出了赴美打疫苗的風潮，更不乏傳出疫苗旅行團。國人的集體焦慮，昭然若揭。

與病毒共存的年代，疫苗就是保命符

特別當社區感染已成事實，台灣註定要與病毒共存時，疫苗成了唯一的保命符，各界對於政府「外購」與「國產」並行的疫苗方針，就多有批判。尤其一旦疫苗政策摻入了國家安全、生技政策、民族自尊等科學外的考量，更讓政府的信度動搖、社會的對立升溫，端看中央如何面對及解決。

到底，當了一年半優等生的台灣，犯了什麼錯，讓原本的大滿貫，打成一手爛牌？只能說，平順的我們都輕忽了向國際汲取經驗。近來因猛爆性的疫情，而陷入人間修羅場的印度，正警醒著台灣。

在這13億人口的國家，自5月以來，每日確診占了全球一半，使得本該帶來希望的醫院，卻被絕望壓得難以喘息，成為疫情崩潰的縮影。每個起伏的胸口，說明了在印度連呼吸都得費盡氣力。就連CNN印度裔主播札卡瑞亞在印度的母親，4月也因新冠肺炎病逝。

根據印度科學理工學院預測，至今年6月11日，該國累計染疫人數還恐怕逼近5000萬人。而民間的估計，更不留情面，可能是3～10倍。近期，隨著死亡人數飆升，不僅民眾得搶火葬場、搶木材，許多無力負擔後事的家屬乾脆就地焚燒屍體。

於是，恆河一帶於是發現漂流的浮屍被沖上岸，數量高達2000多具，俯看新德里的地面，點點火光，不是星辰，而是每個因疫情，和摯愛死別的餘光，逼得印度的警察得向岸邊廣播，要大家不要再往河內扔屍體了。

最近一期印度雜誌《India Today》，就以「新冠2.0 失敗的國家」為封面標題，點出了所有失敗者都有的特點——自大，以及印度防疫的致命關鍵。

首先，太快鬆懈。由於在2021年年初，印度確診案例降到了1萬以下，讓人們失去了打疫苗、戴口罩的動力，甚至還進行大規模的政治、宗教集會。孰料，死灰復燃的疫情，並沒敲醒當局，3月份印度衛生部長，還信誓旦旦、自信滿滿說，該國疫情已到終局。

其次，缺乏軍備盤點。事實上，在這波如海嘯般的疫情死亡潮，除了病床不足，很多印度人是死於缺乏氧氣。許多地方政府因而狀告中央，痛批：「放任患者缺氧致死，和『種族滅絕』罪行無異！」

以4月30日那天， 1700萬人的新德里，全城只剩一張病床，搶不到病床、氧氣的只有送命一途，眼見社會的反動就快止不住，印度總理莫迪才宣布增建1500處製氧廠，部分國內製氮廠，也要改為製氧廠。

疫苗政策更為荒謬。事實上，身為疫苗生產第一大國的印度，有六家藥廠參與全球的疫苗生產，其中血清藥廠，每年替全球165國生產20款、約15億劑的疫苗。

而1月份疫情稍緩，莫迪過於自滿地著手疫苗外交，將兩億劑的疫苗大方嘉惠他國。偏偏施打在本國人民的本土疫苗卻太晚生產、進口疫苗又太晚下單，在計畫不周、採購失靈下，斷送了大量的人命。致使，昔日的救世主，成了抗疫的潰敗者，贏了面子，卻輸盡裡子。

借鏡印度，抗疫之戰容不得任何驕矜

印度的教訓，告訴全球，抗疫容不得任何的驕矜。一旦大意，都會將人從天堂打入地獄。印度曾經自滿地說：「要如史詩摩訶婆羅多中的俱盧之戰，18天打贏戰疫。」而台灣也曾期許，「兩週內再寫抗疫奇蹟」，後來都證實，疫情之下，沒有贏家。

而印度如缺氧般的防疫，對於疫情的樂觀、疫苗的輕忽下，所招致的下場，難道不令台灣不寒而慄？尤其當疫情成為常態，疫苗成為涅槃重生的唯一希望時，不免讓人擔心，政府的疫苗採購、國產研發，以及疫苗數量，是否真能多此專業考量，以救贖全民為優先？

儘管許多民間論述，被政府指涉成「為防疫添亂」，但值此時期，許多對於疫苗的釋疑，中央不能避而不談。例如，去年11月東洋公司代理德國BNT和輝瑞藥廠合作的「輝瑞疫苗」破局，是否該提出說明？預期中的1000萬劑疫苗，是否已然足夠？政府接下來明確的作為又是什麼？

值此訊息紛亂、多重引力拉扯著防疫工程時，向來自詡為「超前部署」的台灣，得「歸零思考」，本期《遠見》封面故事，以〈抗疫持久戰，開打！〉為題，盤點台灣的防疫戰備，包括疫苗採購、研發和施打進度、醫療量能準備，以及疫後的復建工程……正是期許台灣在抗疫之路能迎頭趕上。

同時，如同所有的第一線抗疫人員，《遠見》記者也深入第一線，如疫情最嚴竣的萬華、亞東醫院……，進行採訪拍攝，為的就是為讀者採集到最正確、最專業的聲音。

誠如，我們前去院內感染最嚴重的亞東醫院，該院副院長邱冠明所言：「這次的疫情證明了，人定真的無法勝天，我們要更謙卑地面對疫情！」我們只求以「全島一命」的信念，全民通力合作，讓疫情撥霾見日。