小花園夢想生活家 綠園書牆領路 感受省府舊舍情調

【文．魯皓平】

芬芳的花園、盎然的綠樹、清脆的鳥語和悠悠的蟲鳴，初次來到南投中興新村的「小花園夢想生活家」，定會被療癒氛圍洗滌方寸。塗上綠漆的典雅民宿，襯托出眷村的古樸、雋永，彷彿帶著人們乘著時光機，回到1960年代的風華歲月。

2021年3月才開幕的小花園夢想生活家，是中興新村第一間合法立案、登記的民宿，保有昔日省府眷舍獨特的建築風格，來這裡住一晚，不僅能深刻體驗慢活的魅力，村子獨有的人情味，以及與大城市截然不同的步調，交織出令人悠然神往的從容浪漫。讓人幾乎忘了，它的前身，其實早已閒置30年了。

和中興新村大部分的屋舍一樣，「小花園夢想生活家」在無人住居時，給人的是斑駁、凋零的蕭條感。所幸在「省府日常散策」的推動下，政府釋出了十餘間屋況較好的宿舍，這才有了蛻變的機緣，重新讓外界注意。

五個女生攜手打造，賦予老屋新生命

1957年，配合當年台灣省政府從台北南遷至此辦公，中興新村仿英國「新市鎮」規劃設計，舉凡道路、植栽、下水道系統都是當年社區的典範，然在1998年「廢省」和1999年921地震後，中興新村重要性開始衰落。

小花園夢想生活家由五個女生攜手打造完成，她們在中興新村創生聚落計畫中提案、擬定創業計畫書，經過層層審核過關，五個熱愛中興新村的人分別發揮自己原本的專業，各司房務管理、園藝、公關、烹飪與設計行銷等職，她們共同湊了200萬元，讓頹敗的建築有了嶄新的生命力。

負責房務的陳慈徽分享，最初選此改造眷村民宿，係因格局適合，加上中興新村一直沒有民宿，「如果有人來住，可以慢慢體驗眷村的生活步調，更希望遊客來到這裡，找回童年回憶。」

熱愛園藝的陳欣郁，是民宿綠化工作的重要推手，在一草一木的點綴下，這兒的植栽散發出愜意。

「中興新村的建築與文化很豐沛，但村莊要活化的重點其實是『人』，特色也是人要挖掘的，很多地方都要花時間去體驗、理解，放慢腳步，感受內在的魅力，」陳欣郁說。

保留歷史印痕，每個角落都充滿愜意

鮮為人知的是，其實中興新村早年的官員宿舍有不同的等級，甲等就是獨棟且有院子的，而乙等為兩戶共通院子的平房，丙等就是小花園夢想生活家的樣式，為四戶各擁有一、二樓，丁種的居住空間則就更小。

漫步其中，偶爾還能從格局的設計下，一窺當年的生活方式和韻味。

而從無到有要將這省府宿舍改建為民宿，五個女生可是付出了相當大的心力，從不斷的開會討論到動線設計、規劃，讓這棟她們形容「地上都是灰、牆壁都斑駁有壁癌、很破敗」的房子漸漸煥然一新，盡可能在「能保留都保留」的最大原則下，以重新油漆粉刷的方式留有當年的光景，最亮眼的是磨石子地板，讓許多住客以為是全新鋪設的。

此外，她們還拉了管線、採買家具、綠化環境，更依據不同旅客的需求規劃了四人房大通鋪、雙人房與適合背包客的上下舖，雖然扣除投資的成本後還要支付日常的員工薪資、水電費和租金等。

「可能要一段時間後才能回本，但大家都滿喜歡的，因為能做自己喜歡的事情最重要，」陳慈徽和陳欣郁笑著說。

無論是悠閒地待在民宿內類似圖書館的「書田」閱讀，還是自在的拿杯茶、放空在院子休憩區納涼，甚至單純無所事事，在房間內望著窗外景致出神、發呆──中興新村獨特的歷史印痕，值得你我細細品味。

小花園夢想生活家

眷村類型：省府員工眷舍

屋齡：1957年至今

民宿開業：2021年3月

地址：南投縣南投市

光明四路1號