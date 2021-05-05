解放「中和抗體檢驗」限制 台塑生醫 搶當國境開放守護者

【文．蔣濬浩】

疫情讓國境封閉一年多，究竟何時開放？預計不久後就會有答案，但進入國門的中和抗體檢驗，也是重要關鍵，台塑生醫如何做到讓檢驗量能提升上千倍？

邊境開、不開？」隨著全球疫苗陸續開打，此項議題又再度浮上檯面。

然而，大眾所不知道的是，即便打了疫苗、擁有「疫苗接種證明」，仍不足以證明，接種者能夠徹底杜絕新冠病毒侵擾！

背後原因就在於，人類對於新冠疫苗的保護力，仍缺乏信心。各家疫苗對接種者的保護力究竟有多久，至今仍莫衷一是；更別提，每位接種者的體質相異，接種後的疫苗效果，自然也會有所不同。

雖然眼下透過「疫苗接種證明」來當做邊境開放標準，已確定行不通，但這並不代表，沒有其他合適標準，來判定入境者是否安全。

剝除「接種疫苗」的表象，在施打完疫苗後，接種者體內究竟擁有多少能抑制病毒侵害的「中和抗體」，才是判斷免疫的真正關鍵！換言之，只要能在血液中判讀出高濃度的「中和抗體」，不論這位入境者施打哪一牌疫苗，都能證明他是新冠病毒的絕緣體。

不過，想要檢驗血液中的「中和抗體」數量，卻不是件簡單的事。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如就指出，礙於技術限制與安全規定，各國如今想測量血液中的「中和抗體」，可謂困難重重。以台灣為例，目前全國能檢驗「中和抗體」的地點，僅中研院實驗室和林口長庚實驗室兩家。更慘的是，檢驗「中和抗體」的流程繁瑣耗時，平均20到30個檢驗個案，就需花上三到五個工作天，更別提背後所需付出的高額硬體成本。

所幸，就在今年3月，「中和抗體」的檢驗技術，取得了關鍵性的突破。一款由台塑旗下子集團－－台塑生醫所開發的「中和抗體檢驗試劑組」，將有望成為台灣邊境開放的「守護者」。

串聯長庚 提升千倍檢驗量能

台塑生醫的這款試劑組究竟有多厲害？一言以蔽之，它是能讓入關者更快速、更便宜又更簡單的知道，自己身上的「中和抗體」數量究竟有多少？

台塑生醫副總經理劉慧啟透露，該試劑突破關鍵，就在於產品的使用門檻低。讓檢驗地點不再受限於「醫學中心級實驗室」，放眼全台上千間醫療院所都可執行。

設備簡化的同時，檢驗費用也能相應降低。劉慧啟粗估，使用此項新款試劑，入關者大約只需自費2000元，僅是原價格的三成不到。

不僅如此，由於精簡了檢驗流程，也讓檢驗時數大幅降低。從原先的3至5天，縮短到1.5個小時，等於一口氣打破了時間與空間限制，讓檢驗量能大幅提升上千倍。

令外界好奇的是，長期以個人清潔、居家用品聞名的台塑生醫，是如何成為台灣開放邊境的「守護者」？

「台塑生醫其實早在台灣的快篩試劑市場中取得龍頭地位，」劉慧啟表示，從驗孕、驗毒到驗流感，台塑生醫都是市占第一，量能亦是全台第一；去年年中的「快篩國家隊」選拔也拔得頭籌，成為首批獲得中研院技轉的企業。

除了製造端豐厚的經驗，串聯同屬台塑集團旗下的「長庚醫療體系」，是台塑生醫能脫穎而出的另類關鍵。原來台塑生醫雖是「中和抗體檢驗試劑」製造者，但該產品上游的技術提供方，其實是林口長庚的病毒團隊。該團隊自去年起，便投入「中和抗體」的實驗中，實驗期間，更透過引入人工智慧判讀，成功革新傳統檢驗方式。

此外，一款產品要取得上市資格，還需經過縝密的臨床測試。為了加快取證時間，台塑生醫亦在通過技轉後，持續與林口長庚醫院的感染科醫師合作，達成半年通過食藥署製造許可的里程碑。

如今，隨著台塑生醫「中和抗體檢驗試劑」的正式量產，台灣在邊境開放的關鍵防線，可謂終於建成。眼下，距離邊境開放的距離，只需靜待全球共識正式揭曉。

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台塑生醫

董事長 王瑞瑜

成立時間 2003年

主要展品 保養品、保健品、檢驗試劑、醫材

防疫成績單

●首批取得中研院技轉「抗原快篩」公司

●首創「新冠病毒中和抗體效價檢測套組」，能於1.5小時檢測出受試者身上的「中和抗體」活性

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