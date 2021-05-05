從減碳到零碳全人類一起替地球降溫 疫後台灣 不能缺席「淨零 之戰」

【文．林珮萱】

2020年新冠疫情肆虐，人心動盪，自然界也不平靜。野火、熱浪、洪患、乾旱遍及全球，打破多項氣候紀錄。今年，台灣更遭逢半世紀最慘水荒……，顯見全球暖化引起的極端氣候，已逼近眼前！

從各國政府到大企業，紛紛啟動減碳大戰。高達127國響應淨零排放（Net Zero），英國直接入法，南韓、日本與中國，也接連提出2050、2060年達成淨零。在這樣的全球大趨勢下，那台灣呢？

趁著422世界地球日，政府宣示台灣將邁向2050年淨零轉型。然而，今年第17屆《遠見》CSR獎ESG綜合績效類企業問卷結果，卻發現多數企業仍處於狀況外，普及性與積極度不足。放眼未來，碳議題不僅是風險、也是機會，甚至將是商業競賽的門票。不永續，就淘汰，台灣企業落實CSR得快跟上腳步！

510億，這是全世界每年排放到大氣中的溫室氣體噸數，人類碳排放引起的各種氣候災難，雖已是討論多年的老議題，但威脅至今仍揮之不去。從510億降到0的全球「淨零」運動，也成為未來10、20年全球人類最浩大的減碳工程。

尤其是去年，因為新冠疫情，許多國家的飛機停飛、車輛停駛，不方便的同時，科學家們卻也驚喜觀測到，煤炭、石油和天然氣等燃料需求大幅下降，全球空氣品質真的變好了！國際能源署（IEA）估計，2020年的排放量下降5.8％，不僅是2015年以來首次下降，也是二戰之後的最大降幅。原來，「減少碳排」確實是一件可以做到的事。

然而，當全球都開始針對「碳排淨零」動起來的關鍵時刻，甚至成為下一階段的國際商業遊戲規則時，相形之下，台灣卻似乎還在原地踏步。

127國高喊「淨零」 台企不能置身事外

英國非營利組織Net Zero Tracker統計，截至2021年1月，已有127國家響應淨零排放。例如，英國在2019年6月，便將淨零排放目標直接明訂為法律。在亞洲地區，南韓、日本與中國，也接連提出以2050、2060年為淨零目標。

全球前2000大上市公司，有20％企業已承諾淨零排放（Net Zero）目標，微軟、Facebook、Apple、聯合航空、殼牌石油等知名企業，均提出淨零排放和實現100％碳中和時程。

從各國政府到大企業，均傾力宣示決心，紛紛提出淨零排放期程目標，著手推動低碳轉型等相關政策。

但值得擔憂的是，台灣仍有企業處於「狀況外」。

根據今年《遠見》CSR獎ESG綜合績效類的企業問卷資料分析，45.8％的參賽企業表示，沒有使用再生能源；45.0％透露，暫無規劃要調升使用再生能源目標；41.7％也沒有導入監管氣候變遷風險減碳機制；僅21.3％在企業內部導入碳價或碳費制度；29.2％的企業到2030年前都沒有具體減碳計畫，甚至有的連目標都沒有（頁132表1～5）。

這個焦慮，反映在今年《遠見》CSR獎評選上，「淨零」「碳中和」成為評審對企業詢問的熱門關鍵字。

今年，《遠見》CSR獎評審們特別關注企業如何因應碳中和議題，是否有長期目標和因應策略，以及納入科學減碳（SBT）等實際作為。評審幾乎每場都向企業提問「國際上已有2050年碳中和目標，你們這方面的計畫是什麼？」甚至有評審直言，「台灣能源轉型、再生能源的使用，已經delay國外20年！」

評審觀察，儘管企業普遍能做到「節能減碳計畫由各部門分工執行，並定期追蹤、管理」（83.3％），但能「將碳排放、耗水、耗能等內部計價，視為各部門成本數據」（45.8％）、「將環境友善績效，列為高層主管個人績效評核指標」（43.8％），普及性與積極度仍不足（表6）。上述跡象在在顯示，仍有大幅度的進步空間。評審的關注原因無他，因為碳議題將來不僅是風險、也是機會，甚至將是商業競賽中的門票。

資誠報告也提醒企業，要提前因應碳稅議題。歐盟預計在2023年推出邊境碳稅（carbon border tax），主要對進口商品課徵能源稅或碳稅，用意就是要保護歐盟境內增加投資環境保護的企業，不會被增加的成本拉低國際競爭力。

正如微軟創辦人比爾．蓋茲明白指出「零排放是個毫無商量餘地的目標」，企業需要更加緊腳步，以更有智慧的方式運用再生能源等，同時致力發展突破性的科技創新，才能全面啟動淨零碳新經濟。

響應國際新指引，台企入選DJSI家數全球第五

其實，台灣企業並非不重視永續議題，例如在國際永續評比，台灣近年來就有不錯的表現。

國際知名的道瓊永續指數（DJSI），2020年有26家台灣企業入榜，包含19家入選世界指數、24家入選新興市場指數。其中入選「道瓊世界指數」成分股企業家數，2016年僅6家，2020年已來到19家，成長顯著。入選數量在DJSI世界指數排名第五，而在新興市場指數則是排名第一。

今年3月，CSRone永續智庫舉辦第七屆台灣永續報告分析發表會，不只數量創歷年新高的601本報告書，其中上市櫃企業占九成，非上市櫃企業／組織有56家；47.6％是自願出版，不少前瞻企業，已自發性跟上國際腳步。而仔細檢視台灣企業的CSR報告書，除了最常見的GRI框架，也開始參考更多國際新指引。

像是2015年，由國際金融穩定委員會提出的「氣候相關財務揭露（TCFD）」，已有23.5％企業／組織超前部署，在政府未規範之前，於報告書中提及TCFD。其中，以金融保險業占比最高、半導體與電腦周邊設備產業居次。此外，永續會計準則委員（SASB）框架，也有19家台灣企業納入參考。

至於聯合國2015年提出的17項聯合國永續發展目標（SDGs），也廣受重視。64.6％的企業回應，共提出4134項具體方案。較上年度數量（2107）成長近一倍。而最多關注前五名SDG，是「就業與經濟成長」「責任消費與生產」「教育品質」「氣候行動」「健康與福祉」。

台灣積極跟上新規，減碳卻落後國際

然而，台灣企業積極寫報告書，實質行動和效益又是否落實？這是另一個待檢視的議題。

去年年底，KPMG安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠與國際氣候發展智庫等人，成立氣候商機推動聯盟（BACC），號召不同領域的企業參與，並呼籲政府應在國內推動淨零碳商機政策環境，共創低碳商業環境，讓台灣朝2050淨零碳排的願景邁進。

今年2月，玉山銀行也發起「ESG永續倡議行動」，攜手友達、中鋼等32家台灣簽署「永續發展倡議書」，承諾採取實質行動，透過具體節電或減碳作為，控制溫室氣體排放，以減緩對環境的衝擊。

另外，隨著歐盟已制定「永續金融揭露規範」（SFDR），希望避免企業只有紙上操作、卻行動不足的「漂綠」問題，台灣金管會預估最快在今年11月底，提出相關的永續分類規範，扮演「台版SFDR」，給予企業更謹慎的遵行方向。

工研院日前成立淨零永續策略辦公室，著手研究2050台灣碳中和路徑，不讓台灣減碳成績落後國際。

你我共同努力 加速「淨零」時程

這些聯盟、協議和法規，都是為了讓「淨零」可以從口號成為實際，因為要達成淨零目標，必須依賴所有人、不同組織共同攜手。

正如比爾．蓋茲所說，不只企業，國際間更需要聯手。「富裕國家如果只顧減少自己的碳排量，不努力使清潔能源技術變得人人都能使用，全球永遠不可能實現零排放。」「只要印度沒有停止製造更多碳排放，德州的溫度就不可能停止上升。」比爾．蓋茲在書中的話宛如警示，「如果淨碳排不歸零，你我擁有的一切可能隨時歸零。」

「不是哪一個人該做，而是每一個人都要做；不是只有被認為汙染最多的工業要做，這是任何產業都有關，」台泥董事長張安平透露，台泥加入RE100、承諾朝向百分之百使用再生能源，以及2050水泥產品達到碳中和的目標，內部更有碳定價措施。而眼前還需要做更多的，就是社會溝通。去年1月開幕的台泥DAKA園區，以開放工廠概念，追求工廠與社區的共生共好，讓工廠除了生產產品，也可以是休閒園區、做傳遞知識的教室，扮演產業與社會共創價值的新起點。

張安平強調，唯有讓每個人都深切有關，才能願意踏出行動。因為，脆弱的向來不是環境，而是人類，「自然界有它平衡調節的方式，但人能不能從中適應生存下來？那又是另外一件事，」他說。

而《遠見》舉辦CSR獎17年，最重要的目的，就是促進「跨界攜手」的實現。

遠見．天下文化事業群創辦人高希均強調，「得獎者最大的社會責任，就是分享。」不僅是分享得獎的榮耀與喜悅，更重要的是分享知識與方法。CSR領域表現好的企業，必須願意展現共好精神、不藏私，開放他人學習效仿，使社會擁有更多的典範。

今年4月22日的世界地球日，總統蔡英文終於提出正面宣示，2050淨零排放「台灣要積極參與」。這不能成為口號，找出符合台灣未來永續發展的氣候治理路徑，已刻不容緩。