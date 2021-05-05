菲利普親王第三選項的智慧

【文．李建興】

幾乎警匪片都有個老梗：每個人都被一把槍抵著，卻也同時握著傢伙指著別人，但其實他們都未必想致對方於死地，只是誰也不願最先棄械讓步。

此時，雙方只能隔空叫囂，以「我是你非」的價值論述，探對方底限、壯自己氣勢、搏外人聲援，但劇烈的語言非但無助於理性收場，反而擦槍走火，讓人質與隔岸觀火的路人甲被流彈波及，留下一灘難收的覆水。

相同的場景，卻在如今的強權對峙中，精準上演。拿美中冷戰來說，由於中國想搏上位，美國不想讓位，於是兩邊各比氣場，各自發動外交部隊，穿梭各國，攏絡固樁。檯面下的較勁，更活像一齣肥皂劇。

4月3日，中國航空母艦「遼寧號」駛入西太平洋海域，幾天後美國海軍貼出一張美國驅逐艦長近距離「翹腳」監控中國航母的照片，像是對中嗆聲：「即便你侵門踏戶，我可是完全掌握，甚至游刃有餘！」11天後，當前國務卿凱瑞銜拜登之命抵達上海時，即便他是拜登政府首位訪中的美國高官，中方卻冰冷以待。

有人將現今的兩強對峙類比於75年前美蘇冷戰，但當時兩大陣營壁壘分明，互不往來，一年的貿易量約莫20億美元，而如今，美中一天的貿易額就約莫20億美元了，新冷戰的雙方，除了政治還勉強可以劃清界線，經濟上卻早已唇齒相依了。而夾在中間的小國，在決定選項、選邊立足時，都是智慧的考驗。

在我認為，於4月9日辭世的菲利普親王，他生平的抉擇與際遇，對台灣而言，都足以為啟示。

菲利普一出生，就同時具有丹麥和希臘的王族身分，後來希臘政局動盪，顛沛流離，搭船逃到法國。18歲時，申請到英國皇家海軍學院就讀並參與二次世界大戰，21歲獲封英國皇家海軍最年輕的中尉。

落魄王子娶公主，親和睿智走出贏家之路

這個因政治庇護而逃到英國的「落魄王子」，1947年娶了伊莉莎白公主。但被迫放棄了希臘與丹麥的皇室身份，而不久後，老婆繼位為英女王，依英國皇室規定，菲利普得向她跪拜誓忠、不得與她牽手並行，注定當個女王背後無聲的男人。

照理說，貴族出身、軍人閱歷的他，應該難安於世。要不，徹底無聲，要不，就像黛安娜王妃選擇自立門戶。但睿智的菲利浦，不但婚姻維持了73年，成為英國史上婚姻最長壽的君王配偶，更發揮長才，替英國在工業和科技上獻策、當王室的親善大使，生平足足替女王出席了2萬多場的公益活動。

從暗黑的視角，菲利普的處境與許多列強環伺的小國一樣，身不由己、備受壓抑，但他卻有在徹底抗拒和絕對順從的選項中，善用自己的角色與價值，走出「第三選項」，不只找到活路，還成為贏家。

本期封面故事〈台股新群山攻略〉表面上是藉由分析2020年上市櫃公司的年報，找出繼台積電、半導體後，接棒演出的新護國群山。但更深的寓意則是提醒台灣人在艱險的時局裡，如何不敗地利用台灣的獨有價值，找出「第三選項」。

多年來在板蕩中成長的台灣，缺的不是生存的毅力，但能否像菲利普一樣，找出聰明的選項，端看你我智慧了。