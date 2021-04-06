向以色列學習搶單絕技

【文．李建興】

2021-04-01

「乍暖還寒，最難將息」是北宋女詞人李清照在《聲聲慢》中的經典語句，原是借喻早春3月、驚蟄時節的氣候，慨嘆人世間的變幻多端、難以安息。孰料這竟與千年之後的2021年3月世局，如此吻合。

原本，全球都期待冰封已久的國際交流，隨著疫苗問市、白宮易主，一聲春雷下，能從冬眠中驀然甦醒。沒想到，迎來的並非春燕，而是更多的紛亂。

以美中關係為例。2月底，《紐約時報》報導，當各國進入疫苗競賽時，由於中國禁止出口開發新藥實驗猴，大大影響到美國研發新冠疫苗的進度，這十足惹惱了中國網友：「這也能怪中國？」原本就關係緊張的中美兩國，因為「猴子」，再多了一個戰場。

到了3月18日在阿拉斯加舉辦的美中會談。原本眾人期待，這場拜登上任後的兩國首度會晤，能讓撕裂的國際局勢再度縫合。卻因為兩強在會前各唱各的調、各表各的述，致使心結更深。難怪會前，早有評論家看衰：「在冰天雪地的阿拉斯加，怎可能讓美中關係破冰？」

上述的兩起看似互不相關的「獨立事件」，有著共同脈絡，那就是當局者錯判情勢，忽略敵我雙方的籌碼、障礙、情資，致使一盤盤好棋，都最終落入困局。

相反的，向來被視為世間最有生意頭腦的以色列，近來大大展現了深謀遠慮、翻轉牌局的精算能力。

過去一年，以色列因疫情傷兵累累，連帶重挫總理納坦雅胡的聲望，但早在去年11月，輝瑞疫苗出爐之前，納坦雅胡即運用與猶太人後裔——輝瑞藥廠執行長布爾拉的交情，多達17次的請託，並以倍數價格搶下疫苗，致使原是抗疫輸家的以色列，變成贏家。

搶攻電動車，「充電」是台灣最有機會的優勢

當其他國家錙銖必較於疫苗的價格與效能時，看似買貴，且把自己當成白老鼠的以色列，盤算的不只是遠離疫情，而是藉此讓以色列的生技產業，擺脫過去因為市場規模太小，無法取得疫苗代工權的困局，先向外採購大量的先進疫苗，待繳出漂亮的臨床數據後，再快步打開市場。

他們深信，搶到疫苗早鳥、砸大錢繳的學費日後統統賺得回來，畢竟，要孕育生技產業的發展溫床，其必經之路，除了科技發明，更得有「搶單技巧」。

其實，與以色列國情相似、國力相仿的台灣，也因為疫情初嘗了小國崛起的果實。除了防疫奇蹟，台灣更因為台積電，而風光全球，甚至，向來為汽車工業絕緣體的台灣，還一躍成為電動車的關鍵大國。

只是，待各國恢復動能，台灣汽車夢焰苗，會就此燃燒起來，或成為被撲滅前最後的閃亮？本期封面為〈圈地•卡位•充電戰〉，《遠見》想提醒的是，除晶片外，「充電」才是台灣搭上電動車產業，最有機會的焦點。

畢竟，未來一旦燃油車全改由電動車，不只是賣場、住宅的停車位，全都要改成能充電的停車位，連加油站，都要改成「加電站」，而這都是台灣最能成為實驗場域、最有機會輸出的強項。

總之，「不食人間煙火的策略，難以捱過人間煙火的考驗」，借鏡他國教訓，學習以色列的生意頭腦，希冀台灣能在眾所企盼的電動車產業中，搶單成功。