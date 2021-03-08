獨家專訪〉CNN超人氣評論員札卡瑞亞：新冠示警 必須向疫情學習

文／李國盛 攝影／蘇義傑

在網紅與意見領袖崛起，眾聲喧嘩的年代，法理德．札卡瑞亞（Fareed Zakaria）是極少數兼具洞見與人氣的公共知識份子。

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）珍視札卡瑞亞的觀點，常將他的著作帶在身邊。在美國新總統拜登（Joe Biden）上任之後，札卡瑞亞接受《遠見》獨家專訪，暢談疫後美國新政與世界變局。

對於這位濃眉大眼、印度輪廓鮮明的國際政論家，台灣人可能不熟悉。不過，去年在CNN節目上、前副總統陳建仁大談台灣防疫成果的那一幕，許多人仍記憶猶新。當時，訪問陳建仁的主持人，就是札卡瑞亞。

十大全球思想家，精準針貶世局

這位經常在螢幕上板著臉評論世局的主持人，究竟是什麼來頭？

其實，札卡瑞亞的奮鬥歷程也是一頁傳奇。

他是第一代印度移民，出身政治家族，本著對國際政治的興趣，他在美國就學時代就撰文投稿撰寫評論。這也讓他後來以29歲的年齡，成為聲名卓著的《外交事務》（Foreign Affairs）主編。

他曾被《前景》（Prospect）、《外交事務》評選為「全球百大公共知識份子」。《外交政策》（Foreign Policy）雜誌票選為「過去十年十大全球思想家」（top ten global thinkers of the last decade）。

1997年11月，他刊登於《外交事務》的一篇文章〈非自由民主的崛起〉（The Rise of Illiberal Democracy），指出空有形式、卻沒有個人自由的民主體制，其實是民主的倒退。此文預言了包括俄羅斯、土耳其在內的「非自由民主」（illiberal democracy）浪潮。

札卡瑞亞在2008年出版的《後美國世界：以及其餘的興起》(The Post-American World: and the Rise of the Rest)，指出各新興國家崛起對世界的影響力，不僅在全球熱賣，還成為多國領袖的必讀書單。

作為印度裔的伊斯蘭教徒，他極力維護自己作為穆斯林的認同，就連三個兒女都分別取名為Omar、Lila和Sophia（都是常見的穆斯林名字）。

在此同時，他卻批判「認同政治」的過度操作，提醒任何人看待印裔賀錦麗（Kamala Devi Harris）當選美國副總統這類事情，角度必須超越移民的眼光。

跨足撰文、出版到主持電視節目，他堪稱公共知識份子界的「超級巨星」。他的CNN重量級國際新聞評論節目《札卡瑞亞GPS》（Fareed Zakaria GPS），全球有2億200萬個家庭收看；為《華盛頓郵報》撰寫每週專欄，每月有8000萬～1億名讀者。

他深諳當代媒體的力量，在「後事實」肆虐的年代，並堅信做為公共知識份子，要做的就是提供理性、事實和分析。

在接受《遠見》專訪時，他認為人們必須知道，事實有其本、科學有其真，而分析本於事實。

特別是在眾聲喧嘩，偏見和假新聞橫行的時代，他認為自己存在的價值，就在於「必須有人守住那條線、守住標準，我認為自己的工作比以往都更重要。」

新冠疫情爆發後，「把自己的門關起來，讓別人家的問題關在門外」的情緒全球蔓延。深信「合作」才是人類未來之路的札卡瑞亞，特別接受《遠見雜誌》專訪，暢談疫情解方，分析拜登上台後的國際局勢。

以下是札卡瑞亞的精采專訪摘要。

看族群融合〉

賀錦麗脫穎而出，彰顯美國多元價值

《遠見》問（以下簡稱問）：你是移民美國的印度裔知名人士，同樣是印度裔的賀錦麗剛當選美國副總統，對你是否有特殊意義？

札卡瑞亞答（以下簡稱答）：我一直認為，人移民到一個國家，努力工作向上，不需要因為自己少數族群身分，而期待別人給你特殊待遇。

事實上，你往往必須比別人更努力，我從來不用自己的身分當做特權。賀錦麗當選的意義，不僅是對於我做為一個印度移民，更重要的，是對於我做為一個美國人。

因為這意味著，美國創造第一個真正意義上的「普世國度」（universal nation）：你從哪裡來不重要，你在此可以成就任何事。

我父親在印度是傑出的政界人士，但我知道，在印度，身為穆斯林，你永遠不可能成為首相，畢竟，印度是以印度教為主流的國家。

美國以獨特方式接納所有人，讓多元價值被彰顯。

賀錦麗不只是印度裔，她同時兼具黑人、女性的角色，美國正在做的是，讓這個社會中沒有人被排除在外，沒有人需要隱藏他的認同。

當我1982年來到這裡，並沒有覺得社會歧視我，但沒有歧視是一回事，彰顯多元化又是另一層次。在賀錦麗當選時，我回想自己的經驗，理解到這些讓我感到驕傲的意義。

論疫後重建〉

政府重質不重量，肯學習才會成功

問：疫情當前，你覺得人類這次受到最大的教訓是什麼？

答：過去100年間，人類快速發展，最近的50年間，成就更是可觀，我們讓更多國家躋身高所得國家，讓許多人脫離貧窮。

但發展是有代價的，人類肆意而無序的發展會付出代價。結果就是自然的反撲，氣候變遷、愈來愈多暴風，美國愈來愈多森林大火。2020年，美國燒掉超過500萬公畝的土地，整個面積相當於麻州的大小。在澳洲，焚燒面積更相當於美國的十倍大。

過去20年間，我們遭遇各類病毒，從愛滋、伊波拉、H1N1、豬流感、SARS 和新冠，這正是自然在示警，告訴人類不能再這樣下去了，病毒肆虐，正是因為我們破壞了太多棲地。

美國的工廠化農場經營（Intensive animal farming）問題愈來愈大，農場養殖依照特定基因選擇的動物，讓同樣的病毒從一隻雞跳到另外一隻雞，一直到第1萬隻雞，病毒毒性就變得致命。這就像是在沒路的土地開賽車，而且還沒有保險，一定會出事。

我最擔心的，莫過於新冠還不是最糟的病毒，傳染力和致死率更高的病毒還沒有發生。

從某個角度來看，新冠是警告，提醒我們有其他更合理的生活方式，這就是這場疫情最重要的一課。

問：你多次提到，面對疫情需要有素質的政府，請問何為「有質的政府」？

答：面對疫情和疫後重建，需要有力的政府，政府大小不重要，願意去學習的才會成功。

疫情中表現好的政府有兩種，一種是北歐丹麥這類的，另一種是台灣等東亞國家，共同點就是強調教育，而且，注重政府「保護」和「保存」的角色。

台灣對教育的重視，讓高品質人才進入政府服務。

重點在於我們要知道，政府其實是高難度的嚴肅企業體（difficult serious enterprise），我們在美國，過去也這樣認為，但從雷根以後，我們開始不重視政府，而崇尚私人企業。企業任何事情都是對的，政府都是錯的，我們得平衡這種看法。

我還要強調一點，台灣之所以能保持良好狀態，是在於謙虛，台灣應對SARS成績並不優秀，但從錯誤中學習：提早行動、不能盡信中國的訊息、政府必須盡早決策、快速管控。

微軟創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）曾說，他在微軟時代，每次遇到問題，總是問自己「誰把事情處理得更好（who is doing this better）」和「我可以從他們身上學到什麼。」

談國際合作〉

攜手面對難題，才有安全的地球村

問：為何國家之間的合作，是重建疫後秩序不可或缺的一環？

答：過去30年間，我們讓4～5億人脫離貧窮。但疫情爆發後，根據國際貨幣基金和世界銀行估計，在接下來的一年或兩年間，將有超過1億5000萬人～2億2000萬人被疫情推回貧窮。這等於在兩年內，銷毀過去30年一半的成果。

數字告訴你，疫情對窮人的危害，他們無力走出，特別是他們的政府被債務所困，這些國家無法像美國或歐洲國家一樣，舉債或印鈔票來應對。

希望度過疫情初階段後，所有國家一起面對這一切。除非全球都接種疫苗，不然我們無法真正安全。

過去30～40年間，我們減免了部分國家的債務，當我們這樣做，所有人都獲益。非洲部分國家過去20年間，每年成長3～5％，從這些經驗出發，我們來幫他們，當他們走出困境，世界經濟規模又變得更大了。

更何況，之所以這樣做，還有道德層面的考量，同為人類本該互助。

問：把疫情擴散歸因全球化，你認為是一種誤解？

答：有人把疫情怪罪全球化，認為病毒四處擴散，因此，應該關閉國門，但後來，人們就會理解，無論是疫苗還是口罩，你還是需要那個非常複雜的全球供應鏈。畢竟，很少國家有能力自行生產數十億劑疫苗。

在冷戰高峰，美國和蘇聯一年的貿易量是20億美元，但現在，美國和中國每天貿易量就是這個金額，這就是全球化發展的結果。

對特定族群來說，全球化並未讓他們受益，造成各國國內的政治問題。此外，美國還面臨中國愈來愈強大的現實。

台灣夾在兩強之間，但最重要的事情，是聚焦在人民的福祉，確保這件事的順位要高過口號或政治象徵。你們創建一個真正的國家，創造非凡的奇蹟，你要確保奇蹟，而要保持這些，你需要平衡之道。

這就像新加坡的平衡策略，當我告訴人們，新加坡和中國恢復邦交，大家都很驚訝，因為在此同時，新加坡也在台灣進行軍事訓練。

我認為，你們最重要的挑戰在於民主，台灣各階層領導人都要很小心，必須有（適當而平衡的）策略。

看兩強相爭〉

中國雖強，但仍無法取代美國優勢

問：美國管控疫情效果不佳，內政也挑戰不斷。你認為，中國會很快取代美國地位嗎？

答：美國還有什麼優勢，是別人沒有的？那就是吸引各方人才，讓他們覺得自己不是局外人。前總統雷根（Ronald Reagan）說得好，在美國，沒有人管你從哪來，我們只關心你要去哪裡。

這就是美國最大的優勢，這就是中國不可能比美國做得更好的地方，中國可以發展電腦、人工智慧、量子電腦……但他們做不到這點。

問：拜登上台，你認為他會如何應對中國？

答：我相信拜登團隊，會持續對中國強硬，但手法上會更謹慎，他們會了解中美在大議題上需要合作。

氣候變遷當然是，貿易也是，除非你的目的是要毀掉全球貿易系統，若要創造更好的系統或改革，唯一方式，就是讓美國、歐盟和中國三大經濟體都參與。

拜登會先尋求跟歐盟的共識，同時也把日本納入。接著就是中國，不讓中國參與，什麼事都不會成，畢竟，中國已在全球經濟扮演要角。

問題在於彼此有太多爭端、惡意，以及對對方的不信任。當前在美國，沒有人會因為跟中國達成協議而獲得政治利益，在台灣也是如此。

相對地，在中國也是一樣，必須對美強硬。中國沒有選舉，但共產黨很重視輿論，目前，中美陣營內部強硬的政治態度，讓雙方較可能朝向對抗而非合作。

問：這是否意味著世界未來會兩極化？

答：短期內不會，甚至中期內也不會，歐盟以難以置信的方式，將不同國家聚合在一起，成就不能被忽略。英國選擇脫歐的人，其實一點道理也沒有。

這世界比較像三極世界，有中國、美國和歐盟。

印度成長也夠快，但還沒有那種實力。我的印度朋友過去常誇口，說印度可以超越中國，但既然印度人說自己數學好，那我就要指出現實，中國現在的成長，仍是印度趕不上的，且中國經濟規模有印度的四倍大，印度根本沒有機會。

中國和美國對峙中，幸而冷戰並未發生，但我們有科技冷戰，台灣因為生產半導體，而捲入其中。

問：你多次提及台灣防疫成就，根據你的觀察，台灣社會下個重要發展議題是什麼？

答：台灣的醫療花費占GDP比例，僅有美國的1／3，是健康支出比例最低的國家之一。但這也是因為，你們讓醫護人員操過了頭！

這讓台灣醫療體系很難永續經營，即便這個體系，是經過良好設計的系統。

台灣正在轉型、邁向較大型的「社會福利國家」。但在這過程中，相應的社會發展將無可避免。

例如，必須對條件較弱勢的民眾更慷慨、去處理那些目前看來不緊急的問題。像是給有特殊需求的孩子更多教育資源，以消滅貧窮。

然而，挑戰在於，你們得同時保持經濟動能。

像是丹麥和瑞典等北歐國家，透過測試修正的方式，1970年代他們犯了一些錯，讓國家負擔太大，現在他們已回到正確路上。

我認為，對台灣、新加坡和南韓三個經濟發達國家來說，北歐提供了有趣的模式，其中，新加坡已非常謹慎地跟隨他們的腳步了。