獨家專訪〉六福復育白犀牛 日本跨海來提親

文／廖君雅 攝影／張智傑

金牛年假期間，關西六福莊生態渡假旅館人氣沸騰。不少爸媽大手拉小手，帶著小朋友駐足園區，耐心等待動物從身旁經過的剎那，一圓同框的心願。

六福旅遊集團董座莊豐如開完例會，特別繞道關心剛「轉學」來的6隻「水豚君」，她目不轉睛地拿起手機拍照，頻頻向同仁詢問適應近況。

「你們聽，這是環尾狐猴的叫聲，牠們平常太安逸了，新同學來就很警戒；最兇的狐獴，反而躲起來偷偷觀察！」

在動物面前，向來謹言省話的莊豐如，臉上的線條著實柔軟。她回憶起孩提時代，同齡孩子抱寵物狗，她的玩伴卻是小獅子；老師課堂上問斑馬有幾種顏色，惟有她的答案最完整：「黑、白，還有灰。」

身為六福集團第三代，1974年次的莊豐如，30歲那年，從父親、六福旅遊集團總裁莊秀石手中接棒，一肩挑起飯店餐飲、遊樂休憩觀光事業的營運重任。

其實，莊豐如自幼開始，生活就離不開飯店和動物園。集團中，早期創立的「莊福文教基金會」，長年致力動物保育推廣工作，也關懷國際及本土瀕危保育物種，這樣的企業理念，延伸到旗下的動物園、旅館等觀光事業體。

莊豐如的父親莊秀石，同時也是莊福文教基金會董座。

台日聯姻，犀牛繁育新里程碑

多年來，六福村成效斐然。1979年開幕，占地73公頃的六福村野生動物園，如今是亞洲最大的白犀牛復育中心。

而這並不容易，許多國際級的動物園犀牛數量稀少，六福村卻好孕連連，幾乎每年都有小犀牛報到。這讓國內外專家嘖嘖稱奇。

一年多前，日本東武鐵道集團上門洽談聯姻，雙方一拍即合。去年9月22日世界犀牛日時，正式宣布了這樁全台最大瀕危動物的輸出計畫。

莊豐如說，這樁合作之所以打動她，是因為兩大關鍵：首先，累積交流經驗、為國際保育盡份心力；二來，和東武集團將有機會更緊密交流。

「日方允諾給我們技術設備，他們的IP（智慧財產權）能力非常強，我們也想取經，」莊豐如表示，六福村動物園雖有超過81種類、1500隻動物，但長期以來，動物園如同配合樂園、旅宿的「附屬」設施，未來希望能更精細地做到分眾、全齡化，且各子事業均衡發展。

這樁台日犀牛聯姻，不僅是六福村的第一次，也是台灣的第一次，具有重要象徵意義。為此，就連台日官方機構，都積極、慎重制定檢疫程序。

只是，運輸近一噸重的大型動物，加上整趟旅程長達18小時，挑戰可真不小。

去年9月，六福村獸醫、保育員們便緊密沙盤推演，包括犀牛情緒安撫、運輸流程及緊急狀況等，進行全面SOP預擬，更按照國際標準打造專屬運輸籠。

「現在艾瑪（犀牛）已經能在籠裡過夜，我們會逐漸加入模擬飛機的環境音，之後會把後門關上，讓她適應密閉空間，」負責的六福村動物管理部經理吳炫毅說。

2月初，莊豐如更邀集產官學界專家，召開行前研討會。按照既定時程，原本這趟白犀牛聯姻之旅預定在3月中下旬出發，但日本因疫情因素正實施邊境管制，現在艾瑪持續接受訓練，只待開放，隨時可以出發。

東武鐵道集團台北分公司總經理早野雅史也指出，希望透過台日犀牛聯姻，以實際行動，讓全世界正視犀牛瀕危現況。雖然疫情讓這樁婚事百般受阻，「東武由衷感謝六福集團總是如此熱心、積極地應對，期待艾瑪早日抵達。」

從前野生大型動物都是進口，為何六福瀕危的白犀牛，繁育成果能傲視亞洲，並有能力輸出國際？

「我們給的活動空間夠大，」莊豐如解讀，一般動物園為提高參訪效率，總是設計分區展示、一圈走完的路徑，讓動物生活場域相對受限。

她不諱言，即便是營利事業，但六福村回到設立初衷，以「動物福祉」為核心，所以各種設施管理，都從動物的生活環境、需求出發。

也因此，走進六福村，動物生活的場域模仿非洲草原。以犀牛來說，棲地以非洲原生地為模型，犀牛可在其中自在生活。

偶爾，非洲野牛和斑馬，還有豪豬，會來串門子「作客」，這樣的畫面在六福村從來不違和。而園方則順應自然法則，極少介入。

潛移默化，歡樂中宣導保育

此外，莊豐如對六福村，有更深一層「寓教於樂」的經營哲學。

「常有人說，學音樂的孩子不會學壞，但我們相信，懂得愛護動物的孩子生命才完整！」

她指出，你對待動物的方式，其實就是希望別人如何對待你。她希望引導孩子潛移默化、將心比心，善待環境和他人。

動物園開幕之初，5歲的莊豐如就是剪綵小花童。如今角色轉換為經營者，讓莊豐如更感任重道遠，因為這些動物的數量，比人類員工還多。

「經營上有這麼多專業、複雜的問題，所以要先找到對的定位！」

莊豐如分享，某次她參訪國外某個動物園，見到櫥窗裡動物不斷「晃來晃去」，焦躁地重複單一刻板行為，「無聊到乏善可陳！」這讓她省思，商業利益固然重要，但生命應平等被尊重。

她常勉勵同仁，作為營利事業，獲利是首要之務，但同時，還是應該做對的事情。

因此，每一位六福人的名片上，皆印著「Doing Good. Better.（實踐美好，只為更好）」，這不僅是企業理念，也是莊豐如的座右銘。

兼顧保育營利，打造永續

莊豐如有兩大中長期目標，包括：一、建構動物保育大平台，讓動物醫院、獸醫及保育員等專業資源，和遊樂園、旅館經營深入串接，激盪出更多火花，共同實踐聯合國「生物多樣性」願景。

二、旅遊觀光結合永續經營：透過打造獨特生態地景、休閒娛樂資源，增加社會大眾對動物及生態保護的參與，促進員工認同。

舉例來說，六福莊的中庭就是小型動物園，讓旅客得以近距離觀察動物。

事實上，地景設計和動線安排上都藏有巧思。即便是飯店前台，也具備初步的動物保育知識。

「對客人來說，在這裡度過的假期，可能就是一輩子的回憶！」莊豐如說，除了親子族群，現在觸角也延伸到樂齡、喘息旅遊。

她表示，自己的媽媽是藥師，總是看到病患家人的情緒壓力無從宣洩。「媽媽嫁來我們家後，最大的感想是：我們經營的，是讓客人笑著付錢的事業！」這番話對莊豐如而言，是提醒、也是激勵。

因此，莊豐如期待六福莊的旅遊體驗，能讓客人留下幸福印記。

就拿近日提供的「喘息旅遊」服務來說，從到府接送到整體旅宿體驗皆是客製化。曾有家屬陪失智患者前來住宿，回家後不斷對親友提及，飯店人員幫忙拍照、把沖洗後相片放在床邊的情景。

六福集團也往「動物輔療」方向邁進，就連員工手冊上面寫著的都是「演員手冊」，配合專業訓練搭配情境表演，讓身心需要撫慰的客人能放心展開遊程。

訪談最後，莊豐如特地帶記者來到六福村動物園的萬靈碑前。這碑由時任台灣省文獻委員會主委林衡道撰書，記載著當初她爺爺莊福斥資建造園區的經過。

在萬靈碑前的莊豐如，身形不大，堅毅神情卻自有一股威嚴。「尊重生命的想法，早就內化在我們的企業文化，很多員工待了10、20年，每天都自然、持續地實踐。」

推倡動物保育、環境永續的家族使命，此刻扛在莊豐如的肩上，而她打算一代一代傳下去。