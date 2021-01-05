湯姆克魯斯與梅克爾的「孤味」哲學

【文／李建興】

12月22日，一位脫序的紐籍機師，幻滅了台灣253天零本土案例的神話。

頓時間，一如《CNN》《紐約時報》及日本《NHK》……等主流媒體都大幅報導，而《彭博》則以「全球最長的無感染紀錄終結」為標，訴出了舉世的嗟嘆。這不但讓以防疫為榮的台灣人群起公憤，更眾聲撻伐機組人員的姑息鄉愿。

歷史的巧合往往令人寒毛直豎。12月15日，英國《太陽報》才獨家披露了一段好萊塢動作巨星湯姆克魯斯（阿湯哥）大爆粗口的錄音檔，原因是，正在趕拍電影《不可能的任務7》、親自片場督軍的他，發現劇組人員沒落實防疫，氣得飆罵全場。

「懂不懂我要背多少責任？我日夜苦的都是電影業的未來！」「我們創造了上千個工作！……你就去跟那些因為電影產業停擺而三餐不繼的大家解釋看看！」

此舉，輿論反應兩極，反感的網友甚至直指向來「視粉（絲）如故（人）」的阿湯哥是「假和善、真刻薄」，但包括喬治柯隆尼等絕大多數的明星以及粉絲都深表認同，尤其讓一週後，扼腕於防疫破功的台灣人更直嘆：「我們正是缺乏阿湯哥被人討厭的勇氣！」

其實全球圈粉的湯姆克魯斯，真實生活中，一直上演著「不可能的任務」。

他並非天賦異稟，曾在《People》雜誌專訪時自爆：「我7歲時發現，自己閱讀後腦中一片空白，在別人眼裡，我是個識字的文盲。」換言之，他根本不能閱讀劇本，而在各大片場跑了N年的龍套，才有今天的成就。

正因為得來不易，阿湯哥格外講究劇情要絲絲入扣，演技得入木三分。即便58歲了，每個有他的橋段都堅持親自上陣。

敢言抑或誓死達標的阿湯哥，其實正與近來熱夯的國片《孤味》的精神不謀而合，也就是餐館只賣一道料理，只為絕味，這與日本職人一生懸命、寧受孤獨的情操相符。

針砭時事、不討好眾人，期許讓台灣更進步

即將在2021年退位的德國總理梅克爾，在位15年間，歷經三位美國總統、五位英國首相，帶領著德國挺過金融海嘯、歐元危機、難民之爭、英國脫歐、新冠疫情……，亦是孤味精神的實踐者。

這位來自東德的領導人，沒沾染上共產時代的獨裁的脾性，進入民主社會後，也沒因為聲望的起落和權力的戀棧而綁架民主或妥協民粹，即便孤獨，卻堅持遠見，只做對德國好的事。相對於美國將衰敗歸咎於全球化時，最全球化的德國，卻因為正確的移民政策、深化的技職教育，屹立不搖。

因此，本期《遠見雜誌》，我們專訪普利茲新聞獎得主佛里曼，以及因擔憂國事而在封麥後破例解麥的嚴長壽，無異在執行，不討好眾人，卻無法不仗義直言的「孤味精神」。

封面故事〈旅創成金〉，更甘冒澆國內觀光冷水的風險，道出時下國旅的問題，並挖掘出推動精緻旅遊讓地方創生的「孤味人物」。

總之，台灣擁有許多「孤味」人才和資源，但相對缺乏洞悉問題、直言不諱的阿湯哥，因此，2021年的開端，我們以此為楔子，期許與您迎接台灣的進步。