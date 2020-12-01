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打開2021年的扉頁

聯合新聞網 / 遠見

【文／李建興】

正當二波疫情，以風捲殘雲之姿，掀起更大波瀾時，沒想到，世局板蕩的2020年，卻在人們都還來不及收斂起狼狽波奔的心情時，就被迫要送舊迎新、言定終章了。

回顧這兵馬倥傯的一整年，若說，新冠肺炎、中美冷戰是導致2020年劇本翻盤的插頁，那麼疫苗問市、拜登當選，則將是眾所企盼，讓全球回復原有文本的新年扉頁。

只是，黑天鵝之所以為黑天鵝，正源自於劇情的難以意料、無法操控。可想見的是，即便未來，疫苗的誕生，讓黑洞鑿出曙光，以及拜登的上任，讓全球原本被激化的對峙氛圍，得以緊收在沸點之下，但很多世局，卻難以從此歌舞昇平了，而諸多衝突，想必也難逃直球對決的命運。

以疫苗來說，即便落地之聲已清晰可聞，但由於缺乏時間的試驗與熟成，最後能否順利成為救世主？仍待觀察。更值得注意的是，將來各國在疫苗採購、配置的排序，都不只是個科學議題，而是場財力與政治實力的火拚。

民族主義未歇，「疫苗主權」蓄勢待發

畢竟，在地緣政治與民族主義的號角下，疫苗很容易就淪為有心人士號令天下的武器。其中，菲律賓總統杜特蒂為求中國疫苗，就表明不會再以南海主權為籌碼，挑釁北京當局。

換言之，我們都還來不及為2020年，點燃烽火的民族主義進行詰問，2021年的「疫苗主權」，早已經蓄勢待發，前來平添爭端了。

至於，被視為讓國際走回多邊主義的RCEP，儘管眾所企盼。卻不知，這一樁奠基在貧富懸殊、體質迥異的亞太15國中，所架構、妥協出的結果，許多該規範的，付之闕如；該白紙黑字的，自由心證。簡直難以保證，歷經8年31輪談判所熬煮出來的信任圈，是否將敗在彼此的利益盤算。

而台灣人最關心的則是，川普在卸任之前，對台的臨去秋波，拜登是否願意蕭規曹隨？

雖然專家們皆口徑一致地認為，即便拜登作風鴿派，但未來四年美中貿易戰，不會休兵，只是武器不同，絕非是一場揖讓而升的君子之爭。但台灣能就此續演過去在中美之戰中的漁翁角色？看來比想像中的詭譎。

值得注意的是，台灣經濟能在2020年與時勢逆位，異軍突起，多仰賴半導體產業護國，更精準來說，靠的則是萬夫莫敵台灣科技人才。

但目前新加坡則已計劃以極優惠的條件，發出「科技准證」吸引全球的科技人才，屆時台灣能否持續一夫當關，還是會在人才鏈上從此喪失自我造血的功能？值得觀察。

於是，當全世界都想遺忘不堪回首的2020年時，全將希望寄託在2021時，《遠見雜誌》本期封面故事「2021 K型經濟復甦來了」提前翻開2021年的扉頁，點出未來的20個重大關卡、21個贏家攻略，為的就是記取2020年「失算」的教訓，謙卑面對接下來的每一個章節。

【本文摘自遠見雜誌12月號；更多文章請上遠見雜誌官網

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