快訊

悲莫悲兮生別離：滾石與潘越雲、席慕容的〈生別離〉

日職／陳偉殷打擊練習登板 投51球最快147公里

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2020米其林指南出爐 跟著美食聖經尋味

聯合新聞網 / 遠見
攝影／陳之俊
攝影／陳之俊

【文／廖君雅】

「2020年是艱難的一年，當饕客重新出門吃飯之際，米其林評審員更沿著鐵路邁步往南走，跨出台北，到達另一美食指標地——台中。」

這是美食聖經《2020米其林指南》今年的發刊詞。登台第三年，今年在台北之外，首度納入台中，發布時程雖因疫情推遲了整整五個月，但在此時此刻，卻更具意義，提醒人們回歸對飲食文化內涵的重視。

新冠疫情讓各國邊界封鎖，打亂全球旅人腳步，但人們對於生活的美好想望，並未停滯。而防疫有成的台灣，更是持續在疫情爆發後，還能推出最新版本米其林指南的地區之一。

今年超過十種菜系的米其林評鑑，反映台灣城市美食的多元內涵，隨著社會日益進步，食客味蕾和視野不斷拓展，也促使更多追求卓越的一流廚師來到台灣，專注磨練廚藝，跋山涉水尋找源頭食材，遵循傳統或不斷創新，展現他們對料理的獨特世界觀。

這本小紅書，與其說是各家餐廳的競技場，更是一年一度的台灣尋味之旅，在艱難中積極推動台灣餐飲界前行。

精選四種菜系餐廳，傳遞料理故事

本期《好享生活》企劃，精選四種不同菜系餐廳，體現主廚們隱藏在料理背後的故事與堅持。

位於台中的JL Studio，新加坡主廚林恬耀集結多年所學，讓家鄉味躍上海外舞台，接連得到2020亞洲50最佳餐廳、米其林指南等國際精緻餐飲的肯定。

今年從米其林餐盤晉升一星的國賓飯店A Cut牛排館，行政總主廚凌維廉不斷在世界各地尋找極品牛肉、琢磨乾式熟成技藝，讓牛排在炙烤過程中發揮極致美味。

歐陸菜系，則由連續13年摘星的西班牙El Molino de Urdániz餐廳首家海外分店——渥達尼斯磨坊做代表，雙主廚坐鎮台灣，12道精巧細膩的菜色交替穿插，呈現陸地與海洋的滋味。

70年老店金蓬萊遵古台菜，第三代料理人陳博璿一面傳承父執輩用心經營的經典老味道，同時融入自己獨特的創新想法。

菜系雖異，但每位主廚都努力追尋料理背後的內涵，將菜餚創意和展示水準提升得更精緻，期待食客用餐的時光，都能透過感官體驗，留下美好記憶。

【本文摘自《遠見雜誌》；訂閱遠見雜誌知識庫；訂閱遠見雜誌電子版

相關新聞

新台海危機下的台灣兵法

這是1996年以來，台海局勢最險峻的時刻。但弔詭的是，這竟也是41年來，台美關係最緊密的時刻。

2020縣市總體競爭力調查 黑馬新竹市出線

2020年《遠見》縣市總體競爭力最新評比出爐！繼去年出現五座非六都城市（新竹市、台東縣、嘉義市、彰化縣、宜蘭縣）搶進前10名，今年更上演「小城大逆襲」戲碼，由「科技城」新竹市一舉奪得榜首，多年來始終霸占龍頭寶座的「天龍國」台北市，首次落居第2。

天下沒有白吃的政治午餐

天下沒有白吃的午餐，是我們事業群創辦人高希均最膾炙人口的一句名言，源自經濟學諺語，意謂著，凡是免費的東西，往往會透由暗藏或番外的成本，讓人付出代價，亦有提醒「使用者要付費」的正面寓意。

「未來移動」台灣隊 搶攻兆元商機

今年全球從車市到股市，眾所矚目的焦點，無疑是「特斯拉」。短短半年股價翻漲三倍，市值超過4000億美元，躍上全美前十大。疫情下，成軍僅18年的特斯拉，不但腳步未曾停歇，更一路加速彎道超車，市值一舉超越82年歷史的老大哥日本豐田。

公賣局變身嘉美館 「畫都」風華重現

「猜猜這是哪裡？嘉義車站附近美麗的新地標。」8月中旬，嘉義市長黃敏惠在臉書分享了兩張空拍照，圖中建築運用大量木材與透明玻璃，在夜色中散發浪漫的純樸美感，讓該則貼文吸引超過2000人按讚，並成為近來眾人造訪和打卡的熱點。

2020米其林指南出爐 跟著美食聖經尋味

「2020年是艱難的一年，當饕客重新出門吃飯之際，米其林評審員更沿著鐵路邁步往南走，跨出台北，到達另一美食指標地——台中。」

別和歷史作對

近來，除了疫情，發生了不少留存史冊上的經典大事。其中，無論是憑空降世的驚天災厄，抑或是化作千古的風流人物，在尋根究柢之際、蓋棺論定後，必為世人敲響晨鐘暮鼓。

台灣飆5G

你發現了嗎？整個台灣正在蛻變為巨大的5G實驗室。工廠、馬路、舞台、球場……都成了5G應用的練兵場。《遠見》團隊走訪各界發現，台灣小而美，不僅資通訊整合力強，接近100％的智慧型手機普及率，正是實驗創新應用最佳場域。「5G、科技、台灣島」三者疊加，足以讓台灣從設備到應用，滲透未來全球5G產業！ 繞過迷宮般的後台，從國家戲劇院3號門走到實驗劇場，永遠是一條左彎右拐、難以搞清楚方向的路。

推動減法改造 公部門美學大進化

以往公部門建設、文宣，常被戲稱「中華民國美學」，現在開始有部會機關透過設計，贏得民眾掌聲。翻轉公部門美學的關鍵為何？

深入社子島 揭開不願面對的真相

40年前，它是美麗家園；40年後，它是全國最大垃圾島。 禁建50年的社子島，成了台北市「不願意面對的真相」。 一場半世紀前的颱風，讓社子島停滯不前、亂象叢生。

金融業女繼承者們 站上接班浪頭

近幾年，台灣金融業掀起接班大潮，由於正值數位轉型關鍵時刻，繼承者們的壓力不比父執輩輕鬆，尤其新光吳家、王道駱家，都由女兒接班，如何運用女性特質開創不一樣的路，備受各界期待。

李登輝「戒急用忍」 蓋棺難論定？

故總統李登輝，12年任內做過許多重大決策。特別是1996年的「戒急用忍」，被視為中華民國近代經濟史的重大轉折，有著兩極化評價。是非對錯，仍難隨著他的辭世，一錘定音。

熱門新聞

新台海危機下的台灣兵法

2020年其實沒那麼糟！10年來最大投資熱潮正來勢洶洶地流向台灣

「未來移動」台灣隊 搶攻兆元商機

第一支5G iPhone要來了！投資專家看好9檔蘋概股 到底誰最吃甜又吃香？

公賣局變身嘉美館 「畫都」風華重現

川普喊卡紓困協商美股嚇跌 專家建議「3大方向」調整投資布局

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。