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天下沒有白吃的政治午餐

聯合新聞網 / 遠見
《遠見雜誌》總編輯李建興。 遠見雜誌
《遠見雜誌》總編輯李建興。 遠見雜誌

【文／李建興】

天下沒有白吃的午餐，是我們事業群創辦人高希均最膾炙人口的一句名言，源自經濟學諺語，意謂著，凡是免費的東西，往往會透由暗藏或番外的成本，讓人付出代價，亦有提醒「使用者要付費」的正面寓意。

殊不知，在當今詭譎多變的地緣政治下，這句話竟一舉掀開了國際間暗黑現實的遮羞布，將機關算盡的利益交換，針砭得拳拳到位。

以色列簽和平協定，為美國軍售鋪路？

9月15日，以色列總理，以及阿拉伯聯合大公國、巴林外長在川普作東下，簽署了和平協定，並以基督、猶太及回教共同先知——亞伯拉罕為名，意謂著，向來狼煙跌宕的中東世界，從此將共同高舉上帝的聖杯，得到和平的應許。

只是，檯面下的操弄算計，卻活生生玷汙了眾人引頸企盼的柏拉圖。畢竟，這「粉飾太平」的棋局，各國落子之際，早已各懷鬼胎。

首先，阿拉伯世界對於以色列和巴勒斯坦的領土爭議，表面上力挺血濃於水的巴勒斯坦，但多年來阿拉伯國家卻覬覦以國知識經濟和鑽石切割的實力，老早背著巴勒斯坦，與以色列珠胎暗結了。如今只是挾和平之名，從眉來眼去變成公然約會罷了。

另外，阿拉伯國家在中東的頭號敵人其實是伊朗，因此，與以色列化解「干戈」，得到的「玉帛」則是美國的軍火奧援。而對美方而言，不但藉此給了愛恨糾葛70年的伊朗還以顏色，被提名諾貝爾和平獎的川普更坐收巨額的軍火收入，可謂人財兩得。

但最可憐的還是被盟友當成斡旋籌碼的巴勒斯坦。身為一個失去話語權的犧牲者，面對利益薰心、態度騎牆，甚至打蛇隨棍上的兄弟，想當然爾，有多麼食難下嚥、輾轉反側了。

也難怪巴勒斯坦外交部助理部長希亞茲（Ammar Hijazi），會一言中的地直批：「這樁和平協議根本就是加冕以色列成為中東警察，以掃除美國強化軍售的障礙。」

儘管中東距離台灣遙遠，但整場笑裡藏刀的協定卻讓台灣人有了跨越時空的即視感。同樣生存在多重引力推擠拉扯的扭曲空間裡，台灣究竟會是因富國強兵而得到尊重的以色列？抑或成功獲利的阿拉伯？還是被架在刀俎的巴勒斯坦？

而借鏡他山之石，站在風口浪尖，在大國夾殺中的台灣，根本沒有盲目的本錢，唯有明辨世局，方能永保安康。於是，本期的封面故事〈新台海危機下的台灣兵法〉，即是分析在美中攻防升溫中，當銀彈、戰機與軍艦盡出下，詳盡分析當前的博弈棋局，以及如何與大國聰明對弈？

而最該提醒台灣民眾的是，固然當前世局有利於台灣，但切記，國際政治起承轉合，盤勢瞬息萬變，政治的午餐，往往帶著反噬的力量，難以無償消費。

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【本文摘自《遠見雜誌》；訂閱遠見雜誌知識庫；訂閱遠見雜誌電子版

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