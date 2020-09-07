推動減法改造 公部門美學大進化

【文／馮紹恩】

以往公部門建設、文宣，常被戲稱「中華民國美學」，現在開始有部會機關透過設計，贏得民眾掌聲。翻轉公部門美學的關鍵為何？

這幾年，如果留心新聞，會發現一個名詞不斷出現：「中華民國美學」。

不過，這可不是什麼褒美之詞，而是在諷刺奇醜無比的公共建設與政府活動設計。

例如，2016年的台北燈節主燈「福祿猴」，被笑根本是隻鴨；台鐵在去年初耗資近8000萬元改裝的「觀光列車」，則被評為「除了俗、還是俗」；不久前，國道「八德鶯歌」段的匝道指示牌，連左右標示都違反直覺，接連發生車輛撞上分隔島的意外，讓民眾罵聲連連。

但，與此同時，我們也看見不少公部門令人驚豔的作品，如8月底啟用的高雄海洋流行音樂中心，不規則的六角形屋頂加上玻璃帷幕，被稱讚「日夜都美麗」；屏東縣立圖書館翻新30年舊大樓，成為綠意環繞的「森林圖書館」；小到平面出版品，如桃園市政府找來知名設計師聶永真，將官方刊物《桃園誌》改頭換面；台東縣更以地方特產和代表景點發想，轉化為縣府公務員的特色名片，都獲得外界肯定。

為什麼有些公家單位的美感，宛若停留在上個世紀；有些部會機關卻能透過良好設計贏得掌聲？翻轉公部門美學的關鍵，是什麼？

民眾美感覺醒，政府慢半拍

黑暗，其實是光的缺席；被鄉民嘲諷的中華民國美學，反映了設計專業的缺席。

「30年前，全台灣哪有什麼美術科系？」台灣首位入圍葛萊美獎的知名設計師蕭青陽直說，中華民國美學並非單純的不好看，而是反映不同時代的美感。

蕭青陽觀察，近年來，各大學廣設設計相關科系，培養出大量人才，加上國人頻繁出國旅遊，見識愈來愈廣，刺激民眾的美感覺醒，頻繁對各項公共建設品頭論足，進一步深化整體社會對美的追求，衍生成一股「設計新浪潮」！

「公部門心態就怕麻煩，所有東西都照SOP。」柏成設計負責人邱柏文認為，公部門長期遵循數十年前流傳下來的標案規格，不僅造成許多公共建設走向僵化，更缺乏追求設計和美感的誘因。

在這個趨勢下，公部門秉持的「少做少錯、不做不錯」思惟，開始跟不上社會期待。當民眾的美感意識不斷提升，政府部門卻還停留在古早年代，每次建設和作品出爐後，引發強大的批評聲浪，自不意外。

事實上，對民意動態相當敏感的政治人物，已關注到這股趨勢，也開始有所回應。

「現在很多政治人物，都比唱片業的明星長得漂亮跟帥了。」蕭青陽笑說，不少政治人物愈來愈重視自身形象，當選後，也開始將「美」的堅持帶入市政體系。

最常見手法，就是把指標性的重大公共建案，委由國際大師操刀。如2019年開幕的衛武營國家藝術中心，流線外型與白色波浪般的造型曲線，就被便《TIME》雜誌評選為「2019世界百大景點」；甫開幕的台南河樂廣場，把廢棄商場改造為結合潟湖造景的優雅建築，也獲得《富士比》雜誌評為「2020世界七大最受期待的公園」之一。

追求好設計，對公部門來說百利無一害，不但可博得好評，更有助於塑造城市光榮感。蕭青陽解釋，「政府首長想要票房跟人潮，好好經營環境美感，自然會帶起觀光熱潮。」

然而，只有首長和政務官帶頭衝還不夠，要翻轉整個公務體系的陳舊美學觀，還有許多障礙得克服。從以下兩案例，便可窺知一二。

1〉新北市府會議室：逗點實驗室，打破辦公模式

新北市政府最近剛啟用了一個特殊的會議空間「逗點實驗室」（Comma Lab），從名稱就曉得，這裡的訴求，跟傳統會議室很不一樣。

只要是新北市政府員工，開放時間內憑員工證刷卡就可進入，不需事先預約、也不限制用途。市府同仁可以提著筆電來辦公、吃午餐（疫情期間暫停）、找廠商一起開會都可以，等同「沒人管」。

而搞出這創意的，竟是一般人認知裡「最傳統」的祕書處。

新北市祕書處處長饒慶鈺不諱言，以往會議室管理常面臨大難題：一是為了靜音，得舖設地毯，又怕弄髒，只好限制飲食；二是必須盡量衝高使用率，最好達100％，但實際上，不少活動常臨時取消，造成閒置和浪費。

為解決上述問題，祕書處首先從撰寫標案下手。

他們捨棄過去「規格標」的方式，像標明要幾張椅子、桌子、地毯等；轉而採取「最有利標」，寫上市府想解決的問題，結合對空間的多功能用途，藉此吸引擁有創新思惟的設計團隊來提案。

最後得標的柏成設計，大膽地以「辦桌」發想理念，設計出一個可自由移動、輪轉的流動空間，並導入環保、永續、內部交流等新穎概念。

比方說，逗點實驗室的桌椅可以自由移動，讓大家按人數需求或活動型態決定，不鏽鋼牆板則方便重複黏貼海報，省下許多紙張，更簡單利用耐髒的地板材質，一來達到靜音效果，也不必禁止吃喝。

硬體空間的問題解決了，另一痛點「預約率」怎麼辦？饒慶鈺說服同仁，取消預約制度，「有沒有可能，不要管那麼多？」

祕書處設定半年實驗期，觀察這期間的「不管理」會不會造成額外負擔，第一個月的結果令人驚喜。在約600人次使用的情況下，清潔阿姨打掃次數並未增加，同仁還自發性地維持整潔，「比我們還疼惜這空間。」

更意外的收穫是，這案子還獲得了第十三屆TID室內設計大獎，「從來沒想過，公部門的辦公空間可以得獎！」饒慶鈺驚喜地說。

2〉台北卡翻新：減法設計，視覺更清爽

許多縣市都有市民認同卡，只是常被嫌醜，民眾也不太愛用。過去的「台北卡」就是如此。

不過，這張卡在8月底鹹魚翻身了，最新推出的卡面設計廣受好評，還要結合智慧城市應用。

以前，公部門跟設計師打交道經常不歡而散。因為政府是業主，也就是甲方；設計師常淪為承包商，也就是乙方，彼此地位並不對等。

更麻煩的是，由於缺乏美學訓練，加上僵化的招標制度和眾多顧忌，政府機關總不敢讓設計師放手創作，雙方不斷妥協的情況下，最後出現一堆「慘不忍睹」的案子。

惡性循環久，有能力的設計師，當然不想跟公部門合作，最後只剩下願委屈配合的標案公司。

為解決這問題，台北市特地成立「城市品牌小組」，改善公部門的業主心態。藉由不同專案合作，協助各局處重新思考，要向民眾傳遞的價值和服務。

而城市品牌小組最喜歡討論的對象，是年輕一輩的業務承辦人或科長，而非掌握決策大權的各局處首長。

為什麼？

負責城市品牌再造工程的市長室顧問蕭伶伃打趣形容，業務承辦人很衰，常被長官交辦事情，每天負責寫報告、回應上級要求，「卻沒有嘴巴，只有手跟腳」。

事實上，這些人才是城市建設的第一線執行者，而城市品牌小組的任務，就是替新生代公務員創造成長空間，一方面從設計師身上汲取創意，也有機會跟上層主管溝通，讓政策跟得上時代潮流，不再閉門造車。

此外，城市品牌小組也站在設計師跟政府中間，一方面讓設計師了解公部門的限制和需求，另一方面，也在合作過程中尊重專業，擴大設計師的發揮空間。

如負責「台北卡」業務的資訊局，最初只希望找設計師翻新卡面。接下標案的優視覺溝通設計總監王德明回憶，設計元素其實很早就定案，「真正花時間的地方，是跟各局處溝通，在卡面上該放多少資訊？」

王德明苦笑，「像教育局要求放上學校住址，但台北市校名最長的學校有20幾個字，我不禁想，那是不是乾脆整張卡片都放滿字？」

每當會議僵持不下，蕭伶伃就會跳出來，替設計師據理力爭，最終才看到現今清爽的卡面設計。

不過，美學討論常會落入「美不美」的陷阱：有人喜歡、自然有人討厭。公部門應放下對美醜的爭執，轉而探討設計是否真能解決問題？抑或僅僅滿足民眾期待？

「如果能解決問題，它自然是美的。」饒慶鈺篤定地說。

其次，好的設計，絕不等於砸大錢蓋大型建設。

若公部門無法認清場館或服務的主功能，做出來的軟硬體建設，就可能變乏人問津的「蚊子館」，或根本沒人想用的「蚊子App」。外觀再美，也是浪費公帑。

誠如蕭青陽所說，當愈來愈多民眾關注公部門的建設品質，促使政府更願意對外徵求好的設計和美感，就是整體社會的一大進步。

在台灣設計新浪潮的全力推動下，以前總遭人訕笑的中華民國美學，未來將持續進化。