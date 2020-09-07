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別和歷史作對

聯合新聞網 / 遠見

【文／李建興】

近來，除了疫情，發生了不少留存史冊上的經典大事。其中，無論是憑空降世的驚天災厄，抑或是化作千古的風流人物，在尋根究柢之際、蓋棺論定後，必為世人敲響晨鐘暮鼓。

8月4日晚間，黎巴嫩首都貝魯特發生了慘絕人寰的爆炸案，導致220人死亡，7000多人受傷，以及30多萬人無家可歸。

當法國總統馬克宏災後前往慰問黎巴嫩時，民眾竟然「攔轎求救」，希望法國能接管。事後，怒火狂燒的百姓劍指失能的政府，更架起絞刑台要吊死貪官汙吏，嚇得內閣閃電總辭。　

重演陳年套路，竟也敲不醒政客良知

有時，歷史的巧合，總讓人不寒而慄。黎巴嫩數十年的破敗，還真與法國有關。

曾委託法國管理的黎巴嫩，在1942年法國徹軍後，群雄逐鹿的黎國各派系竟將國家的前途，放在豪賭的牌桌上分贓，議定總統、議長、總理分別由馬龍教派基督徒、什葉派穆斯林及遜尼派穆斯林擔任。看似權力得到了均分，卻從此讓黎巴嫩淪為各方角力的政治修羅場，自此蒼生萬劫不復。

2018年由黎巴嫩女導演娜丁．拉巴基執導的《我想有個家》，榮獲第71屆坎城影展評審團大獎，結束時觀眾起立鼓掌15分鐘，最教人痛徹心扉的是，詮釋劇中12歲貝魯特流浪兒Zain的素人男童演員，竟是在演自己。

劇情起手式，即是Zain上法庭控訴父母，罪名竟是「為何將我生在這個國家？」

尤其當父母將11歲的妹妹強賣給雜貨店小開時，恨透雙親的他，開始流浪。生活的種種凌遲，讓Zain每晚面無表情，拭去淚痕入睡，直至得知妹妹難產而死，他才像一個12歲小孩狂哭了起來。

但貴為萬物之靈的我們，往往就是那麼盲目而愚蠢，當歷史的陳年套路一再重演時，其實都已向人們洩露了天機，卻硬是起不了棒喝作用。世人的執迷，簡直可怕及可憎。

本期《遠見》三個經典議題，儘管題材看似軸線各異，但其實一脈相承，都分別起於對歷史的尊重，爬梳共業的因果，進而從一次次的事件中習得教訓，找出成敗分水嶺，最終尋得成功方程式。

「特別企畫」〈深入社子島，揭開不願面對的真相〉，就是揭開冰封半世紀，13位台北市長都解不開的社子島樣貌及歷史共業。

「時事看時勢」則在前總統李登輝仙逝後，試圖從李登輝的經典決策「戒急用忍」作為核心史觀，重現台灣經濟的拐點。

「封面故事」〈台灣飆5G〉，則從產業的視角，記取台灣在2G、3G及4G的歷史失策，希望能在科技業典範大轉移的5G時代，抓穩良機，進而逆轉。

總之，別和歷史作對！歷史不是拿來留存與憑弔的，一切端看人們能否收斂起對教訓的置若罔聞，進而謙卑傾聽了。

【本文摘自《遠見雜誌》；訂閱遠見雜誌知識庫；訂閱遠見雜誌電子版

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