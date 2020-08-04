快訊

菲律賓入境機場普篩9天 莊人祥：曾漏掉一個確診病例

情聖還是渣男？費里尼為何要拍歐洲第一風流才子？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨活的解藥太傷身

聯合新聞網 / 遠見

【文／李建興 攝影／池孟諭】

疫情以來，當真正的救世仙丹（指有效的疫苗）仍未窺見眉目前，以戰爭思惟做為抗疫策略的各國，只好先將鎖國、隔離充當暫時的止痛劑。偏偏，只要是戰爭，就得要有人犧牲，凡是藥方，服多了就難免傷身。

以目前來說，各尋偏方的人類，都還未能掙脫被病魔栓住的鎖鍊，反倒已先讓「解藥」帶來的副作用，搞得元氣大傷。

其中，最顯著的，即是國際間彼此隔絕後所衍生的去全球化，不但強化了人們各自為政的「孤立主義」，更也激化彼此怨懟、猜忌的情結。於是，從狼煙四起的種族衝突、選邊叫囂的地緣政治，到割袍斷義的產業系統……，都為裂解的世界，埋下萬劫不復的隱憂。

然而，歷史的推演，常互為因果，盛世太平時，姑且不論是彼此攏絡抑或相互拉抬，「結盟包容」往往是主流，反之，當亂世狼藉，隨著資源短缺所萌生的相對剝奪感，「排外自保」頓成王道。

世界必須「共」榮才能重「生」

以近來最被議論的美國保護主義及種族對峙問題來說，許多人不解，何以一株病毒就讓素為民族熔爐的她，性情大變？但事實上，美國對於移民立場的反覆，早已冰凍三尺。

19世紀中葉，愛爾蘭因發生大饑荒，而約有200萬人移民美國，就引爆了美國人第一波的反移民。

後來美國快速發展，又從中國引入了鐵路工，在美西建造鐵路後，由於勤奮廉價，引入了東岸，卻由於華人勢力急速膨脹，最終被視為黃禍。而這與二戰後日商對美國造成的威脅，如出一轍，1994年的電影《旭日東昇》正反映了當時美國人的心情。

而今，黃禍的主角，變成了中國、亞裔，甚至非白人。其實，美國白人的憂慮，其來有自，因為根據美國的人口預估，2050年白人占比恐降至五成以下，使得亞、非、拉丁裔等移民將成為「少數占多數」，而這些移民通常又把家人依親過去，侵蝕了美國人的福利。

白人的心情，可以理解，但種族的問題，則難分難解。白人因相對剝奪感，而想護住以白人血統為主的美國DNA，但新移民亦會大聲疾呼，他們也曾在歷史上，為美國而打過光榮一役，並非單純只是掠奪者。

台灣從原住民、閩南、客家、外省族群到現在的新住民，不也曾因為優勢與話語權的典範轉移，陷入了先來後到、根正苗紅的DNA論戰，但誰何嘗不都是曾為台灣貢獻過輝煌的功臣？

試想，此次疫後的世界裂解，不也正是因為一時的「相對剝奪」，讓人忽略了「共生」的光明與可貴？尤其在面臨世紀大災難時，力量一旦分散，「獨活」無異緣木求魚。

2020年8月正逢《遠見雜誌》創刊34週年，我們即以〈共生新台灣〉做為週年慶獻禮，只想提醒台灣人，甚至全人類，看似裂解的世界，其實人與環境、機器、國族、經濟、產業間的多維共生關係，正在快速萌芽。

《遠見》想說的是，在這美中絕裂、防禦為尊的世道下，許多自掃門前雪的主張與倡議，無非項莊舞劍，各有所圖罷了，你我切莫落入「與世隔絕」這個鴻門陷阱，畢竟「獨活」的解藥太傷身，唯有「共」榮，方能重「生」。

【本文摘自《遠見雜誌》；訂閱遠見雜誌知識庫；訂閱遠見雜誌電子版

相關新聞

抵達台灣軌道運輸第一站 見證「鐵道部園區」百年歷史

當台北府城北門重現天際線，對望的「鐵道部園區」早藏不住絕代風華，歷經16年修復重見天日，不論你是不是鐵道迷，都要來一趟難得的台灣軌道運輸巡禮。 7月份，是所有鐵道愛好者值得紀念的大日子，不是因為放暑假，而是經過16年修復的台灣博物館鐵道部園區，終於對外開放。

超微台籍CEO蘇姿丰 掀半導體業女力熱

當台灣之光、超微（AMD）蘇姿丰最近以高達台幣17.5億元的年薪，榮登全球薪酬最高執行長時，殊不知，目前在半導體業任職的女性，仍是鳳毛麟角。

矽谷教父漢尼斯：別浪費危機 疫後成為更好的自己

「這一生，你想留下什麼？」或許，你曾這麼問過自己。但在新冠疫後時代，你的答案是否跟疫前大不相同？

後2020 「共生」是唯一活路

疫後的世界充滿不確定感，但肯定的是，人類的關係正邁向各種新共生。未來，沒有人能夠「獨活」，攜手「共生」才是唯一活路。

共生新台灣

一株病毒顛覆世界運作模組，也裂解人類原有的臍帶關係！當人間從全球化，撕裂成去全球化；地球從萬物寶藏，翻臉成寰宇浩劫；工業從帶來進步，變成各自掠奪；科技從解決問題，轉為取代人類存在。但，人與人、國與國、業與業、萬物與大地、城市與鄉村、政府與民間，難道只能對峙與消耗？《遠見》採訪團隊發現，疫情雖讓世界封閉、孤獨與憔悴，但人與環境、機器、國族、經濟、產業之間的多維共生關係，正在快速萌芽。一個全面啟動合作模組的共生時代來臨。從這塊島嶼的各個角落，我們看見共生的新台灣已經成形。

獨活的解藥太傷身

疫情以來，當真正的救世仙丹（指有效的疫苗）仍未窺見眉目前，以戰爭思惟做為抗疫策略的各國，只好先將鎖國、隔離充當暫時的止痛劑。偏偏，只要是戰爭，就得要有人犧牲，凡是藥方，服多了就難免傷身。

執政者最重要的道德承擔 「讓國民有安全感」

「道德重要嗎？」近日，有「軟實力之父」稱譽的哈佛大學教授奈伊（Joseph S. Nye）出版中文版《強權者的道德》，原文書名正是「Do Morals Matter？」

任誰都想回歸常軌 就算「快一天也好」

或許真的悶壞了，在酷暑的助燃下，足足被囚錮數月的人們，猶如脹熱的蒸氣，迫不及待地想掙開壓力鍋，呼吸自由的氣息。甚至，還恨不得替這個曾被病毒按下「暫停鍵」的世界，啟動「快轉鍵」，以追回在這段失落的日子裡，一度被沒收的距離、財富、市場，以及生命的進度。

到碉堡書店賞海景 與梅花鹿面對面

防疫成績舉世聞名的台灣，在悶了大半年之後，隨著氣溫升高和暑假來臨，民眾早已蠢蠢欲動，急著想出門大玩特玩了。

未來大學預想圖…4大衝擊、15個改變勾勒台灣高教新樣貌

今年3月17日凌晨，正當全球開始籠罩在疫情的風暴中時，成功大學學生收到教務處簡訊「因應發生疑似病例，17日起勿到校上課」，網路上瞬間炸鍋，雖然最後證實該名學生並未進入校園，卻也讓各大學啟動應變，60人以上的課程一律採遠距教學。

詹宏志首談退休 布局「沒有我的PChome」

2000年6月，當網路泡沫破滅的餘波仍在盪漾，由入口網站起家，整合新聞、股市等資訊的PChome網路家庭，開啟電子商務之路，從此版圖愈做愈大，深入民眾生活，而一晃眼，竟也進入第20個年頭了。

誰偷走我的客人？老闆望穿秋水不見人進來

新冠病毒瞬間偷走客人，讓老闆望穿秋水，不見人進來。許多小吃店門口貼出海報：徵客人，意者內洽，保證錄取；進來吃個飯吧！否則我們倆都會餓死。

熱門新聞

超微台籍CEO蘇姿丰 掀半導體業女力熱

後2020 「共生」是唯一活路

矽谷教父漢尼斯：別浪費危機 疫後成為更好的自己

行程一推出就賣光！探索夢號如何滿足「類出國」 成全台最夯旅遊？

抵達台灣軌道運輸第一站 見證「鐵道部園區」百年歷史

獨活的解藥太傷身

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。