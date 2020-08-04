【文／李建興 攝影／池孟諭】

疫情以來，當真正的救世仙丹（指有效的疫苗）仍未窺見眉目前，以戰爭思惟做為抗疫策略的各國，只好先將鎖國、隔離充當暫時的止痛劑。偏偏，只要是戰爭，就得要有人犧牲，凡是藥方，服多了就難免傷身。

以目前來說，各尋偏方的人類，都還未能掙脫被病魔栓住的鎖鍊，反倒已先讓「解藥」帶來的副作用，搞得元氣大傷。

其中，最顯著的，即是國際間彼此隔絕後所衍生的去全球化，不但強化了人們各自為政的「孤立主義」，更也激化彼此怨懟、猜忌的情結。於是，從狼煙四起的種族衝突、選邊叫囂的地緣政治，到割袍斷義的產業系統……，都為裂解的世界，埋下萬劫不復的隱憂。

然而，歷史的推演，常互為因果，盛世太平時，姑且不論是彼此攏絡抑或相互拉抬，「結盟包容」往往是主流，反之，當亂世狼藉，隨著資源短缺所萌生的相對剝奪感，「排外自保」頓成王道。

世界必須「共」榮才能重「生」

以近來最被議論的美國保護主義及種族對峙問題來說，許多人不解，何以一株病毒就讓素為民族熔爐的她，性情大變？但事實上，美國對於移民立場的反覆，早已冰凍三尺。

19世紀中葉，愛爾蘭因發生大饑荒，而約有200萬人移民美國，就引爆了美國人第一波的反移民。

後來美國快速發展，又從中國引入了鐵路工，在美西建造鐵路後，由於勤奮廉價，引入了東岸，卻由於華人勢力急速膨脹，最終被視為黃禍。而這與二戰後日商對美國造成的威脅，如出一轍，1994年的電影《旭日東昇》正反映了當時美國人的心情。

而今，黃禍的主角，變成了中國、亞裔，甚至非白人。其實，美國白人的憂慮，其來有自，因為根據美國的人口預估，2050年白人占比恐降至五成以下，使得亞、非、拉丁裔等移民將成為「少數占多數」，而這些移民通常又把家人依親過去，侵蝕了美國人的福利。

白人的心情，可以理解，但種族的問題，則難分難解。白人因相對剝奪感，而想護住以白人血統為主的美國DNA，但新移民亦會大聲疾呼，他們也曾在歷史上，為美國而打過光榮一役，並非單純只是掠奪者。

台灣從原住民、閩南、客家、外省族群到現在的新住民，不也曾因為優勢與話語權的典範轉移，陷入了先來後到、根正苗紅的DNA論戰，但誰何嘗不都是曾為台灣貢獻過輝煌的功臣？

試想，此次疫後的世界裂解，不也正是因為一時的「相對剝奪」，讓人忽略了「共生」的光明與可貴？尤其在面臨世紀大災難時，力量一旦分散，「獨活」無異緣木求魚。

2020年8月正逢《遠見雜誌》創刊34週年，我們即以〈共生新台灣〉做為週年慶獻禮，只想提醒台灣人，甚至全人類，看似裂解的世界，其實人與環境、機器、國族、經濟、產業間的多維共生關係，正在快速萌芽。

《遠見》想說的是，在這美中絕裂、防禦為尊的世道下，許多自掃門前雪的主張與倡議，無非項莊舞劍，各有所圖罷了，你我切莫落入「與世隔絕」這個鴻門陷阱，畢竟「獨活」的解藥太傷身，唯有「共」榮，方能重「生」。